Rozbudowano i wyremontowano Oddział Kardiologiczny w szpitalu im. Wł. Biegańskiego. Tak wygląda oddział po remoncie pawilonu B. WIDEO

Powiększono i zmodernizowano pawilon B

Realizacja zaplanowanych prac, w tym robót budowlano-instalacyjnych, umożliwiła utworzenie nowych pomieszczeń przeznaczonych na Oddział Kardiologiczny poprzez rozbudowę istniejącego Pawilonu B. Zwiększona powierzchnia z 1989 m2 do 2434 m2 pozwoliła na utrzymanie 50 łóżek o profilu kardiologicznym, z czego 12 stanowisk to niezbędne miejsca do realizacji świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej. Wykonane prace pozwoliły na wygospodarowanie nowoczesnych pojedynczych lub dwuosobowych sal z własnym węzłem sanitarnym, części do pobytu dziennego dla pacjentów korzystających z programu terapeutycznego oraz części diagnostycznej. Ponadto, w ramach projektu, zakupiono nowoczesne wyposażenie i sprzęt medyczny, m.in. łóżka do sali R, kardiomonitory z centralami monitorującymi podstawowe funkcje życiowe pacjenta, respiratory, kolumny medyczne, aparaty EKG, ultrasonografy, meble medyczne oraz wyposażenie pomocnicze do pracy personelu medycznego.

- Jest to już kolejna inwestycja w tym szpitalu - mówi Piotr Adamczyk, wicemarszałek woj. łódzkiego. - Pacjenci otrzymują oddział spełniający najwyższe standardy w służbie zdrowia.

Środki na ten cel zostały pozyskane z Unii Europejskiej, 12 ml zł, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 9 mln 300 tys. zł, środki własne szpitala, 2 mln 430 tys. zł.