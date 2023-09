Łódź. Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca pod wpływem alkoholu

Ferrari 488 Pista ze stajni z Maranello ma pod maską najmocniejsze V8 w historii tej marki.

Z tyłu znajduje się silnik o pojemności 3,9 i mocy aż 720 KM z turbodoładowaniem. To najmocniejsze V8 jakie kiedykolwiek zamontowano w samochodzie tej marki. Model Pista (wł. tor) rozpędza się do setki w czasie 2,85 s. (!), a 200 km/h osiąga po 7,6 s.

Prędkość maksymalna to 340 km/h.

Policjanci ustalają, w jakich okolicznościach doszło do wypadku. Wiele wskazuje na to, że na mokrej i śliskiej nawierzchni al. Mickiewicza kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na pobocze i wylądował na torowisku.