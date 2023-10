Rewitalizacja w Łodzi. W pasażu Rubinsteina odbył się piknik popularyzujący wiedzę o rewitalizacji Łodzi Magdalena Rubaszewska

Co to jest rewitalizacja, w których miejscach Łodzi została przeprowadzona, jak się one zmieniły - tym zagadnieniom był poświęcony sobotni (28 października) piknik w pasażu Rubinsteina w Łodzi.