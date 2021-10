Resovia-Widzew. Łodzianie po raz ósmy w tym sezonie chcą zagrać „na zero” z tyłu

Po stracie dwóch goli w derbach Łodzi (2:2 z ŁKS), podopieczni trenera Janusza Niedźwiedzia chcą po raz ósmy w tym sezonie nie stracić gola. A wówczas, jako najskuteczniejsi w lidze, mają pełne prawo myśleć o zainkasowaniu pełnej puli.

Rzeszowianie potrafili już pokonać GKS Tychy u siebie oraz ŁKS w Łodzi, jednak ich sytuacja w tabeli jest daleka od komfortu. Plasują się na jedenastym miejscu, z czteropunktową przewagą nad strefą spadkową. W ostatnim meczu ulegli w Gdyni Arce 0:2.

Po tym starciu obrońca Dawid Kubowicz (w spotkaniu z Widzewem w Pucharze Polski został ukarany czerwoną kartką) powiedział, cytowany przez klubowy portal: - Nie tak to sobie wyobrażaliśmy, jadąc kawał drogi przez Polskę. Mieliśmy trochę zmienione ustawienie i nie ukrywam, że również swoje problemy zdrowotne, ale nie będziemy na to zwalać. Jedynym pozytywem jest to, że weszło dwóch młodzieżowców, wychowanków, którzy mogli się sprawdzić.