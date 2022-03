Resovia Rzeszów-ŁKS 1:2. Tak skutecznych ,,Rycerzy Wiosny" chcemy zawsze oglądać!

Sympatycy dwukrotnych mistrzów Polski mieli prawo obawiać się tego spotkania. Rzeszowianie byli bowiem podrażnieni po ostatniej pechowej porażce z Koroną Kielce, natomiast łodzianie grają w tym sezonie nierówno i nigdy nie wiadomo, jakie oblicze zespołu obejrzymy (ostatnio beznadziejne w starciu ze Stomilem Olsztyn przegranym 0:2).

Okazało się jednak, że ŁKS jednak potrafi i nigdy nie należy go lekceważyć. To na pewno nie było spotkanie, które przejdzie do historii tego zasłużonego klubu, jednak zostało z zimną krwią wygrane. A właśnie dzięki takim zwycięstwom perspektywa realnego włączenia się do walki o awans do ekstraklasy może stać się realna.

Mecz zaczął się od ataków gospodarzy. W 2 min Maciej Dąbrowski powstrzymał wślizgiem Pawła Wojciechowskiego, a w 4 min precyzji w polu karnym zabrakło Rafałowi Mikulcowi. W 5 min goście skontrowali i ładnym uderzeniem popisał się Pirulo (Branislav Pindroch wybił piłkę na róg). W 14 min niecelnie strzelał Josip Soljić, natomiast po kilkudzięsciu sekundach źle centrował Bartosz Jaroch. W 17 min golkipera starał się zaskoczyć Maciej Wolski, a w 19 i 21 min dwa bezmyślne błędy popełnił Maksymilian Rozwandowicz, na szczęście bez konsekwencji. W 22 min obrońcy zablokowali Pirulo w ,,szesnastce".