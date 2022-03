RESOVIA - ŁKS RELACJA NA ŻYWO 20.03.2022. Pirulo bohaterem. Ekstraklasa zaprasza ŁKS

Resovia Rzeszów - ŁKS Łódź relacja na żywo

strona wymaga odświeżania

Resovia Rzeszów 1 ŁKS Łódź 2

Zasłużone zwycięstwo ŁKS. Za pierwszą połowę ełkaesiacy zasłużyli na szóstkę, a głównie profesor Pirulo był nie do zatrzymania. W drugiej połowie było nieco gorzej. Resovia strzeliła honorową bramkę, ale nie była w stanie wyrównać. Kibice ŁKS pomogli w odniesieniu zwycięstwa. Brawo. Ekstraklasa zaprasza ŁKS

KONIEC MECZU

90+2 min. Nieudane wyjście Kozioła. Strzał napastnika Resovii do pustej bramki z ostrego kąta, na szczęście dla ŁKS obok

90+1 min. Trzy minuty doliczył sędzia

90 min. Kibice Resovii odpalili race, dym nad boiskiem. Widoczność utrudniona

89 min. Dąbrowski minął dwóch rywali, ale strzał z odległości 30 metrów nieudany

88 min. Kuźma za Trąbkę w ŁKS

88 min. ŁKS gra pod bramką Resovii

86 min. Pietraszkiewicz za Krasę w Resovii

83 min. Róg dla Resovii po wybiciu Dąbrowskiego. Po dośrodkowaniu Kwiecień głową niecelnie

81 min. Na trybunach las biało-czerwono-białych flag kibiców ŁKS

80 min. Zmiana w ŁKS. Kowalczyk za Corrala

80 min. Resovia ma przewagę, ŁKS wybija na uwolnienie

78 min. Róg dla Resovii. Niedokładne dośrodkowanie na szczęście dla ŁKS

77 min. Kozioł odbił piłkę lecącą tuż przy słupku

76 min. Wróbel blisko strzelenia gola na 2:2, stracił jednak piłkę przed bramką ŁKS

75 min. Za długie dośrodkowanie Rozwandowicza

74 min. Ricardinho strzelił na bramkę Resovii, łapie Pindroch

71 min. Zmiana w ŁKS. Ricardinho zmienił Pirulo

70 min. GOL DLA Resovii. Po dośrodkowaniu Wróbla, piłki nie sięgnął Eizenchart, ale stojący za nim Koprowski podbił piłkę i wpakował ją do włanej bramki.

69 min. Strzelał Mróz z linii pola karnego, wysoko ponad bramką ŁKS

66 min. Kozioł interweniował za polem karnym ŁKS. Przejął piłkę zatrzymując gospodarzy dwa razy

64 min. Zmiany w Resovii. Wróbel za Wojciechowskiego, Eizenchart za Hilbrychta

63 min. Doskonała interwencja Bąkowicza. Kiedy wychodził z kontrą, został faulowany przez Krasę. Rzeszowianin ukarany żóątą kartką

62 min. Niezdecydowanie w szeregach obrony ŁKS. Róg dla Resovii. Kwiecień strzelił w ręce Kozioła

60 min. Groźna akcja Resovii. Mikulec do Wojciechowskiego, który zamiast strzelać z dobrej pozycji poturlał piłkę do Kozioła

58 min. Efektowna interwencja Dąbrowskiego, świetnie przeczytał akcję Resovii i odebrał piłkę. Brawo

56 min. Róg dla Resovii po wybiciu Koprowskiego. Łodzianie wybili piłkę

55 min. Klubem Łodzi jest ŁKS - skandują kibice z al. Unii

53 min. Pirulo i Trąbka zwlekali ze strzałami w polu karnym Resovii

51 min. Nad stadionem przeleciał potężny Antonow w barwach Ukrainy

50 min. Groźna akcja Resovii, Koprowski wybija piłkę na róg. Łodzianie przejęli piłkę

48 min. Róg dla Resovii. Kozioł łapie piłkę po główce Kwietnia

47 min. Róg dla ŁKS, ale za dalekie dośrodkowanie Trąbki

47 min. Brawo Ełksa - słychać okrzyki z trybun.

46 min. Jedna zmiana w drużynie ŁKS - Janczukowicz za Javiego

Druga połowa rozpoczęta

Koniec pierwszej połowy. Mecz rozgrywany pod dyktando ŁKS. Profesorem na boisku jest Pirulo. Dwie asysty zaliczył Corral. Jeden celny strzał gospodarzy, pięć razy w bramkę Resovii trafiali piłkarze ŁKS.

45+1 min. Sędzia przedłużył pierwszą połowę o minutę.

45 min. Krasa strzelał zza pola karnego, Kozioł łapie piłkę

44 min. Pirulo jest nie do zatrzymania, został sfaulowany w środku pola

42 min. Szeliga skakał do górnej piłki, ale faulował rywala

40 min. Setka dla Resovii. Hilbrycht strzelał głową do pustej bramki ŁKS, ale naciskany przez Szeligę nie trafił. Wielkie szczęście ŁKS

39 min. Piłkarze ŁKS radzą sobie ze stałymi fragmentami gry Resovii, które były silną stroną tej drużyny

36 min. GOL DLA ŁKS. Corral do Wolskiego, ten w sytuacji sam na sam został zatrzymany przez bramkarza Resovii, ale dobitka Pirulo była bezbłędna

34 min. Gospodarze zamknęli łodzian w polu karnym, ale grali bez pomysłu, a strzał Kwietnia spoza pola karnego był maksymalnie niecelny

31 min. Kozioł odbił piłkę dośrodkowaną z lewej strony, źle trafił Mróz i nie posłał piłki do pustej bramki. To była stuprocentowa okazja dla Resovii

30 min. Jaroch z wolnego prosto w mur ŁKS, kontra łodzian zmarnowana przez Javiego

29 min. Najpierw faulowany Pirulo, ale sędzia nie ukarał rzeszowianina. Akcję Resovii przerwał Dąbrowski i został ukarany żółtą kartką

26 min. Kibice ŁKS zachwyceni przebiegiem meczu, głośno dopingują swą drużynę

25 min. Wolski do Corrala, ale strzał napastnika ŁKS głową ponad bramką

23 min. GOL DLA ŁKS. Pirulo otrzymał piłkę od Corrala i z kąta strzelił lewą nogą do siatki przy dalszym słupku

19 min. Błąd Rozwandowicza bez konsekwencji

18 min. Kiks Pindrocha, nie potrafili tego wykorzystać gracze ŁKS

17 min. Kąśliwy strzał Wolskiego, Pindroch wybił na róg.

16 min. Javi Moreno znów nie wygrał dryblingu na prawym skrzydle i stracił piłkę

14 min. Kiks roku. Piłkarz gospodarzy strzelił kilkanaście metrów od bramki

13 min. Róg dla Resovii. Łodzianie wybili piłkę

11 min. Bąkowicz dobrze zatrzymał atak gospodarzy

10 min. Hiszpanie z ŁKS trochę nadużywają dryblingów, ale może to przyniesie efekt

8 min. Javi zepsuł dobrą akcję ŁKS, za długo trzymał piłkę w polu karnym

5 min. Strzał Pirulo bronił bramkarz Resovii. Róg. Obrońcy wybili piłkę

4 min. Mikulec był w sytuacji sam na sam z Koziołem, niepotrzebnie przekładał sobie piłkę na drugą nogę i został zablokowany przez Dąbrowskiego

2 min. Pierwszy groźna akcja Resovii. Dąbrowski wybił piłkę

1 min. Pierwszy gwizdek sędziego. Gramy