Remonty ulic w Łodzi: z trzynastu wytypowanych do remontu ulic prace trwają na pięciu, a na dwóch kolejnych ruszą w tym tygodniu

Kolejne ulice w najbliższych dniach idą do remontu w ramach "jesiennej trzynastki" - ofensywy miasta w walce o gładkie i proste jezdnie. Pierwsze remonty już się powoli kończą, a ekipy remontowe wkraczają na następne lokalizacje. Gdzie tym razem będą kładli nowy asfalt?

Na pięciu ulicach pracują, na dwie wejdą w tym tygodniu

Z trzynastu wytypowanych do wymiany nawierzchni, prace prowadzone są obecnie na pięciu ulicach. Część z nich jest już na ukończeniu, a kolejne dwa remonty rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Najbardziej zaawansowana jest modernizacja nawierzchni na ul. Przybyszewskiego na odcinku odcinka od ronda Sybiraków do Książąt Polskich. Wykonawca reguluje tutaj studzienki i wpusty, aby w kolejnych dniach przystąpić do układania ostatniej - ścieralnej warstwy asfaltu. Za około tydzień ulica powinna być gotowa, a wyboje i koleiny przy ul. Augustów oraz szczeliny pomiędzy płytami odejdą do historii.

Również na ul. Zakładowej stanowiącej przedłużenie remontowanej Przybyszewskiego prace trwające tam od dwóch tygodni są już bliskie półmetka. Ułożono nową nawierzchnię na połowie jezdni remontowanego odcinka pomiędzy Hetmańską a Książąt Polskich. Po wykonaniu niezbędnych prac wykończeniowych wykonawca przeniesie się lada dzień na drugą połowę jezdni. Ten remont mocno daje się we znaki mieszkańcom Olechowa, Janowa a także tym, którzy tędy jeżdżą do Andrzejowa czy do autostrady A1. Zajęcie połowy jezdni spowodowało tu duże perturbacje i korki, które szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu wydłużają znacząco czas jazdy ulicą Zakładową. Roboty idą całą parą także na ul. Demokratycznej. Wykonawca pracuje obecnie nad przygotowaniem drogi do ułożenia nowej nawierzchni asfaltowej - trwa m.in wymiana krawężników na odcinku ulicy biegnącym w stronę ul. Starorudzkiej. Są już gotowe chodniki na pierwszym odcinku od Bartoszewskiego do Granicznej. Wykonano tam również nowy peron przystankowy i ułożono krawężniki.

Od środy znów remont ul. Złotno, autobus 72 pojedzie inną trasą

W środę 8 listopada rozpocznie się natomiast remont kolejnej ulicy. Tym razem padło na ul. Złotno, ale na dalszy fragment, bo dopiero co skończyły się prace w rejonie ul. Rąbieńskiej i Krakowskiej. Teraz drogowcy będą wymieniać nawierzchnię na odcinku ul. Złotno od Legnickiej do pos. nr. 135 oraz pomiędzy ul. Kirasjerów a granicą miasta. Prace prowadzone będą na połówkach jezdni, ale ruch odbywać się będzie tylko w jednym kierunku. Ulicą Złotno pojedziemy jedynie w stronę Konstantynowa Łódzkiego. Jadąc do centrum, trzeba będzie skorzystać np. z ul. Podchorążych. Tak też pojadą autobusy linii 72, które z Janowa bez zmian dojadą do krańcówki Huta Jagodnica, ale w drodze powrotnej pojadą ulicami Szczecińską i Podchorążych do Złotno. W drugiej połowie tygodnia rozpoczną się też roboty drogowe na ul. Wałowej. Nowa nawierzchnia pojawi się na całym dość rozbudowanym skrzyżowaniu z ul. Rokicińską. Prace w tym miejscu również prowadzone będą pod ruchem.

