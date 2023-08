Remont ul. Skorupki w Łodzi. Ulica zamieni się w ogród. Tak chcieli łodzianie

Projekt "Ogrody na Skorupki" z najlepszym wynikiem na Starym Polesiu

Zadanie zyskało poparcie 886 osób, to najlepszy wynik na Starym Polesiu. Na remont tego zaniedbanego fragmentu ulicy jest najwyższy czas. Okoliczne ulicy są już uporządkowane - na ul. Skorupki od ul. Wólczańskiej do ul. Piotrkowskiej powstał woonerf , taka jak i na ul. Stefanowskiego od ul. Skorupki do ul. Radwańskiej. Teraz powstanie "Zielony kampus - ogród na Skorupki" - tak zatytułowano projekt.

Preria i ławki na ul. Skorupki

W ramach remontu zostaną położone nowe chodniki. Między miejsca parkingowe "wkroczy" zieleń, tzn. zostaną urządzone rabaty preriowe. Rosnące na nich rośliny, głównie trawy, skutecznie retencjonują wodę, a przy tym nie są wymagające. Ponadto stanowią schronienie dla owadów czy małych zwierząt. Tego rodzaju rabaty preriowe pozostają atrakcyjne przez cały rok, dzięki temu, że zmieniają się przez cały sezon. Ponadto zostaną posadzone krzewy świdośliwy, rośliny miododajnej. Zapewni ona zacienienie północnej pierzei ulicy, na której brakuje miejsca na posadzenie drzew. Na jezdni zostanie wyznaczony kontrapas rowerowy. Jego nawierzchnia będzie miała inny kolor i fakturę. Przy budynku zabytkowej wozowni Richterów również zostanie urządzona zieleń, ustawi się ławki. Zostanie zachowane miejsce dla stacji roweru miejskiego przy skrzyżowaniu ul. Skorupki i ul. Wólczańskiej.

Ekipy drogowców rozpoczną prace od ul. Wólczańskiej. Na czas remontu ulica zostanie zamknięta dla ruchu, będą możliwe wjazdy docelowe, w jednym kierunku - od ul. Wólczańskiej do ul. Stefanowskiego.

Koszt tej inwestycji wynosi ok. 1 mln zł.