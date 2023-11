Rekreacja. Amatorzy biegania ruszyli na trasę City Trial

Łódzki City Trail tradycyjnie przeprowadzany jest na liczącej 5 km trasie wytyczonej w Parku Baden-Powella oraz Parku 3 Maja, na której uczestnicy dwukrotnie pokonują podbiegi pod znajdującą się na tym terenie górkę saneczkową.

O dużej popularności tej imprezy wśród sympatyków biegów rekreacyjnych najlepiej świadczy liczba 334 biegaczek i biegaczy, którzy wzięli udział w pierwszej edycji zawodów.

Najlepsi w inauguracyjnym biegu byli: 1. Maksymilian Zawiślak z LKS Omega Kleszczów - czas 15,41 min. (który był również zwycięzcą poprzedniego cyklu 2022/2023), 2. Tomasz Kislel z Rosanowa - 16,28, 3. Karol Wojtunik z Pabianic - 16,51.

Czołówka klasyfikacji kobiet: 1. Amelia Pawelus LKS Omega Kleszczów - 18,53, 2. Martyna Korolczuk Rawa Mazowiecka - 19,10, 3. Agata Pskit Łódź - 19,57.

Oprócz biegu głównego w ramach zawodów przeprowadzane są również biegi dzieci City Trail Junior w zależności od wieku, od 4 do 15 lat, na dystansach 200 m do 1.000 m.

Kolejne zawody City Trail w Łodzi zaplanowane są w terminach: 17 grudnia, 14 stycznia, 18 lutego i 10 marca 2024 r. Aby móc zostać sklasyfikowanym w końcowym rankingu open oraz w dziewięciu kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn (od 16 do 65 + lat), należy wziąć udział w minimum trzech edycjach biegów przełajowych.