Rasy psów, które żyją najdłużej i najkrócej. Są nowe wyniki badań! ZDJĘCIA psów 12.04.2023

Najstarszy łódzki pies to suczka Zuzia. Ma 21 lat! [zdjęcia]

Nowe wyniki badań

W materiale opublikowanym na portalu National Geographic, naukowcy obliczyli średnią długość życia psów na podstawie tych, które mieszkają w Wielkiej Brytanii. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym „Scientific Reports”.

OTO NAJKRÓCEJ I NAJDŁUŻEJ ŻYJĄCE RASY PSÓW - KLIKNIJ TUTAJ

Jak się okazało są rasy psów, które żyją ok. 4,5 roku. Są też takie, które dożywają 15 lat! One są odporne na choroby, rzadko dotykają je schorzenia neurologiczne oraz choroby serca. Czworonogi długożyjących ras podatne są na psi udar cieplny lub zaburzenia tarczycy ale mimo to większość z nich dożywa 15. roku życia.