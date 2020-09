Raper Popek wyglądał zupełnie inaczej! Popek przed metamorfozą! Zobacz stare zdjęcia Popka. ZDJĘCIA 8.09.2020

Zobacz galerię (14 zdjęć) Raper Popek, który z powodzeniem próbował swoich sił m.in. w "Tańcu z gwiazdami" oraz walkach KSW, wciąż wzbudza mieszane uczucia - głównie ze względu na swój kontrowersyjny wygląd.Jak podały media przed rozpoczęciem edycji tanecznego show tancerki nie chciały z nim trenować. Ciało muzyka pokryte jest licznymi tatuażami, zrobił to także ze swoimi gałkami ocznymi, że o pozłacanych wkładkach na zęby nie wspomnę. Całość to składa się na dość przerażający obrazek.ZOBACZ ZDJĘCIA MŁODEGO POPKA - KLIKNIJ DALEJPOLECAMY PAŃSTWA UWADZE:Najniebezpieczniejsi przestępcy w Łodzi [zdjęcia] Czy umiesz przeklinać po Łódzku [QUIZ] TOP 10 pizzerii w ŁODZI według portalu TripAdvisor [ZDJĘCIA, MAPY] Anna Mucha nago! Sesja z Playboya [zdjęcia] Kibice Widzewa, kibice ŁKS - archiwalne zdjęcia Konkurs Miss Lata 1984 roku na Fali (zdjęcia) Gdzie się zarabia najwięcej woj. łódzkim? [RANKING] Polska Press Zobacz galerię (14 zdjęć)

