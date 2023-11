Rajd Dakar. Krzysztof Hołowczyc pokazał w Łodzi auto, którym pojedzie w prestiżowym wyścigu ZOBACZ ZDJĘCIA

Będą z nami polskie jabłka, będzie z nami polska flaga. Czujemy się wręcz znakomicie. To nie jest tak, że po prostu wsiadamy sobie z Łukaszem do auta i rekreacyjnie spróbujemy sobie pojechać. Staraliśmy się nie zaniedbać niczego w przygotowaniach. Chciałbym podkreślić, iż mamy za sobą starty w czternastu rajdach w tym roku. I to takich z gatunku najbardziej poważnych, jak choćby w Maroku - przekonuje Hołowczyc

Trzeba przyznać, że samochód prezentuje się bardzo okazale, przygotowano go specjalnie w tym celu przed około rokiem przez niemiecki zespół X-Raid. Ciekawe, że Mini (z napędem na cztery koła) jest napędzane silnikiem diesla, który będzie zasilany biopaliwem. Hołowczyc przekonuje, że emisja CO2 z tego pojazdu jest zredukowana nawet o blisko 90 procent. 61-letni zawodnik bardzo chwali silnik i całą konstrukcję auta. Jego atutem ma być to, że, mimo wprowadzenie pewnych koniecznych modyfikacji, i i tak będzie niezwykle lekkie w porównaniu z innymi pojazdami.

Początek Rajdu Dakar rozpocznie się 5 stycznia

46 edycja Rajdu Dakar rozpocznie się już w przyszłym roku, 5 stycznia. Trasa zawodów ponownie będzie przebiegać wyłącznie przez terytorium Arabii Saudyjskiej. Będzie to już piąty raz, kiedy wydarzenie odbędzie się w tym kraju. Zapowiada się jako najbardziej wymagające wyzwanie z dotychczasowych, w trakcie którego uczestnicy będą mierzyć się z dwunastoma etapami i prologiem. Całkowity dystans rajdu wyniesie 7891 kilometrów, z czego rywalizacja rozegra się na 4727 kilometrach. Prolog w Al-Ula posłuży do ustalenia kolejności startowej do pierwszego etapu, więc już inauguracyjne 27 kilometrów będzie istotne. Nowością będzie tzw. etap maratoński, czyli dwudniowe wyzwanie bez serwisu technicznego. Odbędzie się on już początkowej fazie tej imprezy, jako trzecia próba sportowa. Później natomiast zawodnicy będą sobie radzić m.in. na 48-godzinnym odcinku specjalnym.

O laury w Dakarze'2024 będzie rywalizować 137 motocyklistów, 10 specjalistów quadowców oraz, zgodnie z nową terminologią FIA, 77 załóg samochodów Ultimate (klasy T1 i T2), 42 duety zasiadające w pojazdach Challenger (T3) i 36 w SSV (T4). Na starcie ustawi się także 46 ciężarówek (T5). W rywalizacji historyków zapowiedziano 80 aut, a w grupie nowych technologii zobaczymy 10 pojazdów.