Radomka - ŁKS Commercecon. Piąty mecz będzie pojedynkiem atakujących?

ŁKS jest drużyną, która potrafiła wrócić do tej rywalizacji. Mnie się nie podobało to, z jakim nastawieniem wyszliśmy na to spotkanie. Przepraszam wszystkich wspierających naszą drużynę za to, jak wyglądała nasza gra. Naprawdę mi wstyd za to. Ale dotyczy to tylko tego ostatniego spotkania, nie poprzednich pozostałych. Dzisiaj graliśmy zbyt miękko. Zbyt lekko podeszliśmy do wielu aspektów, w tym do ataku. Możemy zagrać lepiej i na pewno zagramy. Po drugiej stronie mamy bardzo mocną drużynę w każdym aspekcie i na każdej pozycji. Musimy dać z siebie więcej jeśli chcemy wygrać tę rywalizację powiedział trener Radomki Riccardo Marchesi