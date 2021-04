Radomka - ŁKS Commercecon. Kasia będzie szczęśliwa jak dostanie 80 piłek!

W decydującym spotkaniu o brązowy medal Radomka podejmie ŁKS Commerecon. Najlepsza zawodniczka dwóch ostatnich, zwycięskich dla łodzianek spotkań Katarzyna Zaroślińska Król powiedziała, cytowana przez siatka.org:

Tak naprawdę dopiero w ostatnich dwóch meczach pokazałyśmy siebie. Pierwsze spotkanie zupełnie przespałyśmy. Było 0:3. W drugim przegrałyśmy, prowadząc 2:0. Gorszej sytuacji nie mogło być i w takim momencie pozostało nam już tylko wygrywać. Nie możemy sobie pozwolić na błąd, bo nikt nie chce mieć tego najgorszego, czwartego miejsca. Odrobiłyśmy lekcje. W tych pierwszych dwóch meczach grałyśmy nie do końca dobrze taktycznie. Teraz już wywiązujemy się z założeń i to przynosi efekty. Lubię być liderką zespołu. Im więcej piłek dostaję, tym lepiej się odnajduję na boisku. Wtedy jestem jak ryba w wodzie i oby tylko zdrowie dopomogło, choć został już ostatni mecz. Dam z siebie wszystko. Jeżeli tam dostanę osiemdziesiąt piłek, to będę szczęśliwa. Obyśmy tylko wygrały