Radomiak - Widzew. Łodzianie muszą powalczyć o sportowy honor

Raphael Rossi, obrońca Radomiaka mówi prze tym meczem: - Fakt, że zostajemy w ekstraklasie na następny sezon niczego nie zmienił. Wciąż mamy do rozegrania dwa mecze i musimy zdobyć ich najwięcej punktów, ile zdołamy. Nadal mamy szansę skończyć rozgrywki nawet na szóstym miejscu w tabeli i zrobimy wszystko, żeby właśnie tak skończyć sezon.

To będzie ostatni domowy mecz w sezonie, rozgrywany w obecności naszych kibiców, więc to dobra okazja do sięgnięcia po trzy punkty.