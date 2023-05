Radomiak Radom - Widzew Łódź 3:1. Radomiak całkowicie deklasuje bardzo słaby Widzew. Zobaczcie zapis relacji na żywo

RADOMIAK - WIDZEW na żywo

Wynik meczu Radomiak Widzew 3:1

92' Koniec meczu.

89' Piłkarze Widzewa kompromitują siebie i trenera. Niektóre ich zagrywki powodują salwy śmiechu na trybunach.

85' GOOOOLLLLL Semedo z 16 metrów nie daje szans Ravasowi. Strzał po ziemi.

82' Znów stuprocentowa sytuacja dla Radomiaka i znów nie ma bramki

76' Semedo przegrywa sam na sam z Ravasem - to powinna być bramka dla Radomiaka

74' Zmiany w Widzewie - na boisku Sypek i Letniowski

72' Akcja Widzewa, ale Hansen minimalnie spóźniony

69' Piłkarze Widzewa wyglądają, jakby chcieli, by ten mecz już się zakończył.

66' Znakomita okazja dla Radomiaka, ale napastnik pudłuje

64' Mecz stracił tempo

58' Bardzo słaba gra Widzewa

53' Kolejne wejście napastnika Radomiaka i tylko kunszt RaVasa ratuje Widzew przed utratą kolejnej bramki.

48' Radomiak atakuje, Widzew broni się

46' Gramy w II połowie

Koniec pierwszej połowy. Radomiak prowadzi z Widzewem 2:1.

45' GOOOOLLL dla Radomiaka - wrzutka w pole karne - i lewy Abramiwicz strzela z około 15 metrów nie do obrony.

43' Wolny dla Radomiaka, świetna wrzutka strzał Rossiego, ale Ravas na posterunku

40' Ostre wejście Shehu i sędzia pokazuje piłkarzowi Widzewa żółtą kartkę

36' Ravas od bramki - dalekie wybicie

33' Pawłowski schodzi z boiska (poprosił o zmianę z powodu urazu) w jego miejsce Hansen

30' Faul Kuna na Semedo - słuszna żółta kartka dla łódzkiego pomocnika

28' Radomiak atakują lewą stroną boiska

26' Ależ bomba Pawłowskiego z rzutu wolnego z około 30 metrów - Kobylak na rzut rożny

24' Bardzo dobra kontra Widzewa i w ostatniej chwili obrońca Radomiaka wybija piłkę

21' Rzut rożny dla Widzewa - źle wykonany

18' Radomiak w ataku pozycyjnym - dużo podań

17' Akcja za akcję - niezłe tempo meczu

15' GOOOOLLLL dla Widzewa - sędzia nie uznaje bramki - Terpiłowski na pozycji spalonej

12' Widzew próbuje od bramki, ale błąd Kreuzrieglera i aut dla gospodarzy.

9' Dobry, otwarty mecz oglądamy w Radomiu.

7' GOOOOLLLLL dla Widzewa! Ależ błyskawiczna odpowiedź Widzewa. Terpiłowski wykorzystuje podanie za linię obrońców i w sytuacji sam na sam pokonuje Kobylaka.

6' GOOOOLLLLL dla Radomiaka! Castaneda strzela z 16 metrów nie do obrony. Ravas bez szans. Radomiak na prowadzeniu! 5' Ładne podanie do Sarmiento, ale napastnik na pozycji spalonej.

4' Sporo walki w środku boiska

2' Groźnie pod bramką Widzewa, Radomiak ładnie z prawej strony, wrzutka w pole karne i po strzale głową, Ravas łapie piłkę.

1' Gramy!

14.57 Piłkarze już na murawie - przywitanie z publicznością

Piłkarze Radomiaka i Widzewa już po rozgrzewce

Radomiak zagra w składzie: Kobylak - Pik Rossi Cichocki Abramowicz- Semedo Donis Alves Cayarga- Castaneda Sarmiento

Widzew zagra w składzie: Ravas – Stępiński, Żyro, Kreuzriegler – Milos, Shehu, Kun, Nunes – Terpiłowski, Ciganiks – Pawłowski