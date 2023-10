Radomiak - ŁKS 3:0. To już koniec trenera Kazimierza Moskala w ŁKS

Radomiak po zdobyciu prowadzenia, złapał wiat w żagle, ruszył do kolejnych zdecydowanych ataków i tylko dzięki wyśmienitej postawie Arndta łodzianie nie stracili kolejnych bramek (m.in. strzelali Henrique i Semedo). ŁKS przypomina boksera, która po potężnym ciosie myślał już nie o walce, ałe tylko o tym, by utrzymać się na nagach i nie paść na deski.

Niestety, po kwadransie, w którym gra ŁKS wyglądała nawet obiecująco, łódzcy piłkarze zaczęli sumiennie pracować na to, by stracić gola. Najpierw nieudane zagranie Monsalve dało okazję Semedo do oddania celnego strzału. W tym przypadku Arndt spisał się wyśmienicie i zdołał wybić piłkę na rzut rożny. Jednak przy stałym fragmencie defensorzy drużyny z al. Unii zachwali się niczym kompletni ligowi nowicjusze. Henrique, przy biernej postawie Gulena i Monsalve, oddał precyzyjny strzał głową z jedenastu metrów i gospodarze objęli prowadzenie.

W 31 minucie kolejny raz potwierdziło się stare polskie powiedzenie, że biednemu i to i wiatr w oczy. Nie dość, że ŁKS ma śladową liczbę zawodników, których można nazwać napastnikami, to na dodatek Tejana wykluczyła z gry kontuzja. Zastąpił go Pirulo.

W 34 minucie, choć na chwilę szczęście, uśmiechnęło się szczęście do ŁKS. Sędzia najpierw ukarał Gulena czerwoną kartkę, ale po chwili i konsultacji z arbitrem technicznym, wycofał się ze swojej decyzji.

Jednak radość w obozie ełkaesiaków nie trwała długo. W 36 ŁKS sam się dobił. Po dośrodkowaniu byłego ełkaesiaka Grzesika, piłka odbiła się od Flisa i wylądowała w siatce łódzkiej drużyny.