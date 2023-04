Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi oburzeni po nie przyjęciu uchwały potępiającej szkalowanie pamięci Jana Pawła II

Opozycyjny klub Prawa i Sprawiedliwości chciał, by Rada Miejska Łodzi jednoznacznie okazała sprzeciw wobec aktom wandalizmu i szkalowaniu dobrego imienia świętego Jana Pawła II. Projekt stanowiska nie…

Przypomnijmy, że sprawa ma związek ze znieważeniem pomnika Jana Pawła II przed łódzką Katedrą. W nocy z 1 na 2 kwietnia został on oblany farbą. Po kilku dniach zatrzymano sprawcę, 25-latka. Szukali go funkcjonariusze policji miejskiej i wojewódzkiej. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie znieważenia pomnika i obrazy uczuć religijnych. Jest ono zagrożone karą 2 lat pozbawienia wolności. Takie też zarzuty usłyszał po zatrzymaniu 25-latek. Mężczyzna trafił do policyjnej izby zatrzymań. Obecnie jest pod dozorem policji. Prokuratura nie ujawniła dlaczego oblał pomnik papieża farbą.