Puchar Polski. Znamy dokładne terminy meczów piłkarzy Widzewa i ŁKS w 1/16 finału Pucharu Polski Bartosz Kukuć

Znamy wielu kibiców piłkarskich zespołów ŁKS i Widzewa, którym marzy się chwila, w której ich ulubieńcy zdobędą Puchar Polski. Mamy świadomość, że do tego bardzo daleka droga, ale jest faktem, że obie łódzkie drużyny zachowały na to przynajmniej teoretyczną szansę. W przeszłości Widzew sięgnął po to trofeum w 1985 roku, zaś ŁKS w 1957 roku.