Puchar Polski ŁKS - Zagłębie 0:1. Łódzcy rezerwowi nie dali awansu [ZDJĘCIA]

Na meczu z Zagłębiem pojawiło się 1623 kibiców Łódzkiego Klubu Sportowego.

ŁKS zaczął pucharowy mecz od rewolucji, rewolucji kadrowej. W wyjściowej jedenastce pojawiło się tylko dwóch graczy, którzy rozpoczynali derbowe starcie: Arndt i Szeliga. Nawet na ławce rezerwowych zabrakło jednego z najlepszych, jak nie najlepszego gracza ełkaesiaków w starciu z Widzewem - stopera Dąbrowskiego.

Dla Kibu Vicuni najważniejszy był przegląd kadry i tego na czym stoi przed decydującą fazą jesiennej rundy rozgrywek I ligi.

- Gramy trzy mecze w sześć dni, a mamy piłkarzy, którzy potrzebują grać, dlatego doszło do zmian w składzie - mówił łódzki szkoleniowiec.

W Zagłębiu mecz zaczęło siedmiu piłkarzy, którzy wyszli w pierwszej jedenastce na ligowe starcie z Cracovią (1:1), w tym cały blok defensywny. W zmianach 9 do 4 dla ŁKS, ale to przed spotkaniem jeszcze nic to nie znaczyło.