Ptaki drapieżne przy ul. Elsnera na Widzewie? Tak Stokrotka walczy z brudzącymi gołębiami. Skutecznie?

Okazuje się, że dźwięki symulujące odgłosy orłów i sokołów to metoda walki z gołębiami, po którą sięgnął znajdujący się w pawilonie sklep sieci Stokrotka. Dwa głośniki, z których w dzień i w nocy dobiegają odgłosy ptaków drapieżnych, zamontowano na elewacji budynku, nad wejściem do sklepu - obok daszku, który był regularnie brudzony przez gołębie.

Dźwiękowy odstraszacz ptaków to urządzenie odstraszające ptaki przy pomocy emitowanych, słyszalnych sygnałów. Wykorzystuje on odgłosy ptaków drapieżnych, wystrzały broni palnej oraz inne przerażające ptaki - m.in. gołębie, szpaki - odgłosy. Jak twierdzą producenci, efekty widoczne są natychmiast. Ceny takich urządzeń wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych.