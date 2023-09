Psy omal nie zagryzły 18-letniej Weroniki! Właściciel agresywnych czworonogów nie przyznaje się do winy

Omal nie zagryzły jej na śmierć

Do tragedii doszło w Dzień Matki w ubiegłym roku. 18-letnia Weronika szła rano na przystanek autobusowy aby dojechać do szkoły. Zdążyła odejść około 100 metrów od domu, szła drogą wzdłuż rowu porośniętego przez wysokie chaszcze gdy z krzaków wyskoczyła sfora psów, które - jak ustaliła prokuratura - należały do Stanisława D. Nastolatka zauważyła je tuż przed tym, jak ją zaatakowały. Wpadła do rowu. Próbowała przycisnąć twarz do ziemi, rękami zasłaniała głowę. Psy szarpały ją za obie ręce, nogi, uszy, gryzły po głowie, twarzy, wszędzie gdzie tylko zdołały dosięgnąć. Horror dziewczynki trwał 2 godziny. W końcu napastnicy odbiegli. Poranioną nastolatkę zauważył przejeżdżający obok mężczyzna. Wezwał pomoc.

Czekają ją lata leczenia

Stan Weroniki był krytyczny. Miała kilkaset ran na całym ciele. Walczyła o życie na oddziale Intensywnej Opieki Medycznej w szpitalu Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Po tygodniu wybudzono ją ze śpiączki farmakologicznej. W ciągu miesięcy, które minęły od tragedii, przeszła wiele operacji i przeszczepów. Straciła na zawsze włosy, ma poważnie uszkodzone oczy.