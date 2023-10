Psy których ras są najmądrzejsze? Które rasy charakteryzuje największa inteligencja? Ranking ras Magdalena Rubaszewska

Które psy są najmądrzejsze, które rasy charakteryzuje szczególna inteligencja? Każdy właściciel czworonoga, a uściślając ten, dla którego jest on przyjacielem, wiernym towarzyszem, członkiem rodziny, niezwykłą istotą, powie, że jego pies jest najmądrzejszy na świecie. I to bez względu na to, czy jest rasowy, czy nie należy do psiej arystokracji.