Psy i koty oddawały krew. Niezwykła akcja krwiodawstwa w gabinecie weterynaryjnym na Widzewie

Jaby na potwierdzenie tych słów, Bella z radością zaczęła witać się z lekarką, która akurat weszła do poczekalni, żeby poprosić do gabinetu kolejnego krwiodawcę.

- Akcję organizujemy trzeci rok, to chyba już 18. edycja - w myślach liczy Katarzyna Suska, technik weterynarii. - Nawiązaliśmy współpracę z Bankiem Krwi im. Milusia i tam dostarczamy to, co udaje nam się zebrać. A z roku na rok chętnych do oddawania krwi jest więcej.