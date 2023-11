Przyjechał do Łodzi, żeby odebrać sobie życie. Upił się i chciał wyspowiadać. Uratował go łódzki taksówkarz

Turysta z niecnym zamiarem

- Wtedy po raz pierwszy zapaliła mi się w głowie lampka ostrzegawcza, że coś złego może się wydarzyć - opowiada pan Dominik. - Zgodnie z wolą klienta zawiozłem go do Żabki przy ul. Wujaka. W trakcie jazdy próbowałem wydobyć z niego jak najwięcej informacji. Dowiedziałem się, że pasażer załamał się po tym, jak nakrył ukochaną w łóżku z kochankiem. Wcześniej pochował córkę chorą na białaczkę i zmaga się z depresją, ale od kilku dni nie bierze leków. 15 lat nie pił alkoholu, ale właśnie dziś postanowił się napić, wyspowiadać i... zakończyć swoje życie.

Pan Dominik, były policjant, a obecnie taksówkarz z kilkuletnim stażem, czekał jak zwykle na klientów obok dworca Łódź Widzew. Był poniedziałek, 6. listopada, aura nie sprzyjała pieszym wędrówkom, więc łodzianin nie zdziwił się, gdy około godz. 18 drzwi jego samochodu otworzył klient. 50-letni mężczyzna miał przy sobie niedużą torbę podróżną. Wsiadł, zamknął drzwi taksówki i poprosił o kurs do sklepu monopolowego i najbliższego kościoła.

Gdy desperat wszedł do sklepu po wódkę, jego kierowca wybrał numer alarmowy 112. Połączenie jednak zostało przerwane i kolejne wykonał w trakcie jazdy do kościoła.

Miał nóż, chciał się wyspowiadać...

- Użyłem podstępu - wybrałem numer alarmowy na tryb głośnomówiący i zadawałem desperatowi pytania wskazujące, co się dzieje. Wymieniłem też ulicę, przy której znajduje się kościół, do którego zmierzaliśmy - relacjonuje przebieg nietypowego kursu taksówkarz.

Od pasażera dowiedział się, że w torbie ma nóż i po spowiedzi ma zamiar go użyć.

Gdy taksówka wjechała na teren kościoła przy ul. Gogola, wierni z niego wychodzili,. bo zakończyła się wieczorna msza. Zdopingowany jeszcze bardziej wypitytm alkoholem 50-latek wysiadł z samochodu i wszedł do świątyni. Po chwili jednak wrócił na kościelny parking, bo nikogo nie było w konfesjonalne... Pan Dominik przedłużał rozmowę i odetchnął z ulgą na dźwięk policyjnych syren. Patrol funkcjonariuszy z VI Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi zajął się desperatem. Wezwano karetkę pogotowia. Turysta z myślami samobójczymi trafił do szpitala przy ul.Czechosłowackiej.