Przy stawie na łódzkim Młynku stał głaz i zniknął. Już wiadomo, co się z nim stało

Nie trzeba było żmudnego śledztwa, żeby ustalić powód zniknięcia głazu. Usunął go MOSiR, którego dyrektor w czerwcu wystąpił do InstytutuPamięci Narodowej o wydanie opinii nt. głazu w kontekście ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki . IPN opinię wydał, po czym głaz zniknął. - Opinia ta nie miała dla wnioskodawcy charakteru wiążącego i nie należy traktować jej jako nakazu prawnego, zobowiązującego do demontażu upamiętnienia - jak podkreśla rzecznik IPN Oddział w Łodzi.

Historia głazu

Głaz na Młynku był pamiątką po wizycie w tym miejscu Władysława Gomułki, pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1957-1970. W 1932 r. Gomułka – ówczesny działacz Komunistycznej Partii Polski – był współorganizatorem w Łodzi robotniczego strajku i na Młynku brał udział w spotkaniu z delegatami łódzkich fabryk. Spiskowców nakryła jednak policja, a uciekający Gomułka został postrzelony w nogę i aresztowany. Po tym jak odwiedził to miejsce po latach, ówczesne władze miasta (lata 60.XX w.) upamiętniły miejsce tego zdarzenia kamieniem z pamiątkową tablicą. Tablicę jakiś czas temu skradziono, więc głaz zdobił już tylko wykonany farbą napis „Pamiętamy 28.08.1932”.

Pomnik nie był zapomniany

Mimo upływu czasu, nie było to miejsce zapomniane. Co jakiś czas na kamieniu pojawiały się świeże kwiaty, ktoś sadził wokół rośliny ozdobne i dbał, by nie zarosły chwastami. Robił to starszy łodzianin, który za opiekę nad kamieniem został nawet w 2018 r. pobity przez krewkiego antykomunistę, któremu się ta dbałość nie spodobała.