Przesympatyczna Kinga Rusin i jej nietuzinkowe ciało. Tak dziennikarka ćwiczy jogę. Niedawno odniosła się do gotowania obiadów ZDJĘCIA

Gorące zdjęcia Kingi Rusin

Kinga Rusin od wielu lat przebywa za granicą i jest w długoletnim związku z Markiem Kujawą. Para posiada dom w Kostaryce. Pomimo ciągłego bycia w biegu, dotarł do niej wywiad byłego męża. Postanowiła na InstaStories odnieść się do "afery obiadowej". Jak się okazuje, prezenterka nie ma teraz czasu na zamartwianie się Tomaszem Lisem. Przygotowuje się do świąt Wielkanocnych. Ciekawe czy po świętach wróci do tematu.