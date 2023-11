Przegląd prasy 7.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 7.11.2023”?

Prasówka 7.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 7.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu ZDJĘCIACH aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym wie i pamięta. SPRAWDŹ 7.11.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Edyta Herbuś zrezygnowała z biustonosza! Zdradziła intymne szczegóły życia. Nawet to, kiedy straciła dziewictwo! 6.11.2023 Wiele wskazuje na to, że ulubionym zajęciem niektórych celebrytów jest publiczne grzebanie we własnej przeszłości.

Prasówka 7.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto niesamowite zdjęcia nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA 6.11.2023 Zdjęcia, które pokazujemy to nie jest fotomontaż! Nadzwyczajne złudzenia optyczne często stanowią źródło radości i zdziwienia dla naszych zmysłów. Te zabawne iluzje sprawiają, że mózg jest zdezorientowany i interpretuje obrazy w sposób, który nas często dziwi i śmieszy.

📢 Anna Dereszowska, która ma bardzo ciekawy minimalistyczny dom oraz odważne kreacje. Dereszowska wygląda wręcz obłędnie! 6.11.2023 Anna Dereszowska to wspaniała mama trójki pociech. Niedawno poinformowała w mediach, że zainwestowała w dwa domy na Mazurach. Jeden dla siebie i rodziny, a drugi po to, by wynajmować go turystom. Remont wnętrz trwał w sumie kilkanaście miesięcy!

📢 Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca był pod wpływem alkoholu Łódź. Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca pod wpływem alkoholu. Jedno z najszybszych ferrari w historii zostało rozbite na al. Mickiewicza. Wartość nowego samochodu to ponad 1 mln 300 tys. zł. Kierowca wyszedł z samochodu o własnych siłach. Został jednak lekko poturbowany. Trafił na badania do szpitala im. WAM. Okazało się, że był po spożyciu alkoholu. Wydmuchał 0,4 promila. Policja zatrzymała mu prawo jazdy. 📢 Dzień chłopaka i najlepsze MEMY z tej okazji. Zobaczcie koniecznie, jak Internauci widzą dzień chłopaka Dzień chłopaka obchodzimy 30 września. W tym roku ten dzień przypada na sobotę. Internauci oczywiście przygotowali bardzo zabawne MEMY.

📢 Niecodzienne ogłoszenia o pracę, które wywołują prawdziwe salwy śmiechu. Zobacz, czego to ludzie nie wymyślą ZDJĘCIA 6.11.2023 Szukając pracy, większość z nas zwraca uwagę na poważne ogłoszenia z wymaganiami i opisami stanowisk. Ale czasami trafiają się ogłoszenia, które są tak niewiarygodne, absurdalne lub po prostu niezwykle zabawne, że nie można się powstrzymać przed uśmiechem.

📢 „Złoty chłopak” odcinek 50. Sesja zdjęciowa okazuje się hitem! Ferit nie chce, by świat ją zobaczył! [STRESZCZENIE ODCINKA] Co się wydarzy w 50. odcinku tureckiego serialu „Złoty chłopak”? Sesja zdjęciowa wypada znakomicie, lecz Ferit uważa, że zdjęcia Seyran są zbyt odważne i nie powinny się ukazać. Ponownie przyłapuje ojca w dwuznacznej sytuacji z İfakat! Sprawdź, co się wydarzy w 50. odcinku „Yalı Çapkını”! 📢 Zuchwała kradzież przy ul. Wólczańskiej w Łodzi. Odcięli prąd w całej kamienicy i obrabowali Żabkę! Na 50 tysięcy złotych oszacowano wartość łupów, które zrabowali złodzieje z Żabki w centrum Łodzi. Do kradziezy doszło pod osłoną nocy z 30 na 31 października w sklepie przy ul. Wólczańskiej. Zanim złodzieje wyłamali zamek w drzwiach wejściowych odcięli prąd w całej kamienicy.

📢 Znaleziono zwłoki Grzegorza Borysa. Na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego odkryto ciało W zbiorniku wodnym na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego służby odnalazły zwłoki. Wszystko wskazuje na to, że to ciało Grzegorza Borysa, poszukiwanego od ponad dwóch tygodni mordercy 6-latka. Po godz. 12 pojawiło się oficjalne potwierdzenie. 📢 Łódzcy strażacy w akcji ratowania ludzi w wieżowcu hotelu Światowit. Wielkie zamieszanie przy al. Kościuszki w Łodzi Sześć jednostek straży pożarnej Komendy Miejskiej w Łodzi brało udział w gaszeniu pożaru i ratowaniu ludzi w wieżowcu dawnego hotelu Światowit w centrum Łodzi. Akcję ratowniczą prowadzono na wysokości czwartego piętra przeznaczonego do wyburzenia budynku.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 6.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 Dom Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 6.11.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Odważne zdjęcia Gal Gadot! Gwiazda Hollywood eksponuje ciało w skąpych strojach kąpielowych! ZOBACZ ZDJĘCIA Gal Gadot na wyjątkowych zdjęciach. Gwiazda Hollywood potrafi zaskoczyć odważnymi zdjęciami! Jej udostępnione w sieci fotografie wręcz powalają. Zobacz wyjątkowe zdjęcia aktorki!

📢 Oto największy bazar i rynek rozmaitości w Łodzi przy ul. Puszkina. Zobacz, co i za ile możesz tutaj kupić CENY 6.11.2023 Giełda samochodowa - choć już tylko z nazwy, ponieważ nikt autami już tam nie handluje - wciąż przyciąga tłumy łodzian. Dlaczego? Ponieważ w niedziele odcinek ulic Puszkina i Dostawczej zamienia się ogromne targowisko, na którym kupić można niemal wszystko! I nie ma znaczenia deszczowa pogoda. Zobacz ZDJĘCIA w naszej Galerii.

📢 Zwycięstwo siatkarek ŁKS Commercecon i wspaniały doping kibiców Zobaczcie ZDJĘCIA fanów ŁKS Commercecon Łódź pokonał Grupę Azoty Akademia Tarnów 3:1 meczu 5. kolejki ekstraklasy siatkarek. 📢 Te pary naprawdę to robiły! Namiętne igraszki na oczach łódzkich przechodniów, w oknie, na basenie, przystanku MPK 6.11.2023 Dla niektórych miłosne igraszki w plenerze, na balkonie, basenie, czy plaży wydają się być wyjątkowo atrakcyjną formą współżycia. W Łodzi na przestrzeni ostatnich lat do sieci trafiło wiele filmów i zdjęć z osobami, które bez skrępowania uprawiały seks w miejscu publicznym.

📢 Oto Daria Zawiałow na prywatnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów i nie ma się co temu dziwić ZDJĘCIA 6.11.2023 Daria Zawiałow niewiele mówi o swoim życiu osobistym, ale ostatnio uchyliła nieco rąbka tajemnicy na temat m.in. mężczyzn w jej życiu. Daria ma też bardzo ciekawe zdjęcia, które możecie zobaczyć w naszej GALERII.

📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 5.06.2023

📢 Dziwne i niecodzienne ogłoszenia z klatek schodowych. Sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach ZDJĘCIA 6.11.2023 Pojawiła się nowa moda wśród mieszkańców bloków, kamienic i wieżowców. Otóż lokatorzy coraz chętniej i coraz częściej wywieszają na klatkach schodowych, w windach, na drzwiach wejściowych... ogłoszenia, korespondencje. Treść, jaka się pojawia, budzi sporo emocji. Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Zdecydowanie najlepsze MEMY o studentach. Naprawdę gigantyczna dawka świetnego humoru. Zobaczcie koniecznie! 6.11.2023 Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY o studentach, wykładowcach i roku akademickim, który właśnie ruszył. Zobaczcie, co jest najbardziej zabawnego, z czego śmieją się studenci. 📢 Oto zmysłowa Maja Sablewska tym razem w wannie. Celebrytka jak zwykle zaskakuje fanów publikując swoje odważne fotografie 6.11.2023 Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII.

📢 Oto atrakcyjna i sympatyczna Małgorzata Socha w bardzo zaskakującym wydaniu. No Soszka "Rozbiłaś bank"- sypią się komentarze 6.11.2023 Jakiś czas temu Małgorzata Socha opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcie w drapieżnym, odważnym i bardzo niecodziennym wydaniu. Internauci byli zachwyceni. Zobaczcie te śmiałe kadry w naszej galerii.

📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? 6.11.2023 Niesamowita fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od wielu miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin. 📢 Mistrzowie parkowania z Łodzi i nie tylko. Zobaczcie, w jak bezmyślny sposób kierowcy potrafią zaparkować swoje samochody 6.11.2023 Na chodnikach, przejściach dla pieszych, trawnikach - mistrzowie parkowania zostawiają swoje samochody tam, gdzie im się tylko podoba. Nowe ZDJĘCIA takich kierowców prezentujemy w naszej galerii - zobaczcie koniecznie.

📢 Oto autentyczny jadłospis łódzkich więźniów. Oto, co jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach ZDJĘCIA 6.11.2023 Oto, co jedzą więźniowie w Łodzi. Czy posiłki dla osadzonych są monotonne? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Więźniowie mają urozmaiconą dietę, mogą liczyć na potrawy kuchni wegetariańskiej a także specjalne diety wyznaniowe. W jednostkach penitencjarnych dostępnych jest 7 rodzajów posiłków. 📢 Oto sprawdziany szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Nowe ZDJĘCIA! 6.11.2023 Dziś w dobie wszechobecnego Internetu najciekawsze i najśmieszniejsze komentarze belfrów trafiają do Internetu. Kto nie pisał w swoim życiu sprawdzianu, czy klasówki w szkole? Chyba nie ma takiej osoby. Dawniej "złote myśli" nauczycieli uczniowie wypisywali zwykle na końcu zeszytu. 📢 Jan Łabędzki, piłkarz ŁKS, wśród usuniętych ze zgrupowania reprezentancji Polski Jan Łabędzki (ŁKS Łódź), Filip Rózga (Cracovia), Oskar Tomczyk (Lech Poznań) i Filip Wolski (Lech Poznań) w trybie natychmiastowym opuścili zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski, która przygotowuje się do rozgrywanych w Indonezji mistrzostw świata U-17.

📢 Po meczu Śląsk - ŁKS. Oceniamy ełkaesiaków. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? ZDJĘCIA Piłkarze ŁKS przegrali we Wrocławiu ze Śląskiem 1:2. Łodzianie stracili drugiego gola w szóstej minucie doliczonego czasu gry. Oto nasze oceny ełkaesiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

Oto najfajniejsze memy na temat Internetu. Dzień Internetu i najlepsze śmieszne obrazki o nim - zobaczcie 29 października obchodzony jest Dzień Internetu. Tego oto dnia wysłano pierwszą wiadomość pomiędzy dwoma komputerami. Wydarzenie to miało miejsce 29 października 1969 roku.

📢 Najfajniejsze memy o budowlańcach. Internauci zabrali się za tych, co budują domy, drogi i nie tylko. Zobacz memy o budownictwie 6.11.2023 Przedstawiamy najfajniejsze memy o budowlańcach. Jak widać internauci i tę dziedzinę życia postanowili obśmiać. Wybraliśmy kilka najfajniejszych memów o budowie domu.

📢 Najfajniejsze memy o myśliwych. Można pęknąć ze śmiechu. Na święto jeźdźców, myśliwych i leśników Myśliwi co roku maja swoje święto. Od wieków tradycyjny Hurbertus zwykle obchodzony jest w okolicach 3 listopada. Zobaczcie najlepsze memy o myśliwych... 📢 Oto grzechy ciężkie - Lista. Z nich musisz się wyspowiadać! Jakie są grzechy ciężkie? Sprawdź listę 6.11.2023 Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ

📢 MEMY o zabetonowanym aucie na ul. Legionów w Łodzi. Ta osobliwość podbija sieć. Iternauci nie mają litości 6.11.23 Zabetonowany samochód na ul. Legionów stał się już na tyle sławny w całej Polsce. W weekend zaczęły się obok niego pojawiać wycieczki zainteresowanych obejrzeniem tej osobliwości, a w internecie - pojawiać memy z zabetonowanym samochodem w roli głównej. Internauci nie szczędzili złośliwości...

📢 Zorza polarna nad Polską. Internauci wrzucają piękne zdjęcia kolorowej zorzy polarnej 5.11.2023 Zorza polarna w Polsce była obserwowana wielu miejscach. Spacerowicze spoglądający w nocne niebo w listopadzie mogli zachwycać się widokami niezwykłego na naszych szerokościach geograficznych zjawiska. Dzięki zdjęciom publikowanym przez internautów można podziwiać to niebanalne zjawisko.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 6 listopada. Co przyniesie nowy tydzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź! Horoskop dzienny na poniedziałek, 6 listopada. Słońce właśnie przebywa w znaku Skorpiona, a malejący Księżyc znajduje się w znaku Lwa. Co przyniesie poniedziałek? Sprawdź horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Pożar w dawnej fabryce na Wólczańskiej przy al. Kościuszki. Tu pali się już nie pierwszy raz! – Często gromadzą się tu bezdomni i rozpalają ogniska, niestety obiekt nie jest ani strzeżony ani odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób postronnych – mówi jeden ze strażaków biorących udział w akcji gaśniczej.

📢 Czy Teofilów będzie miał dodatkowe połączenie drogowe z centrum? Powrót do koncepcji sprzed lat Teofilów Teofilów każdego ranka dusi się w korkach. Wie to każdy, kto próbuje wydostać się z tego osiedla do centrum przed godziną 7 lub 8 rano. Istnieją tylko dwie drogi, którymi jest to możliwe - ulica Aleksandrowska z ciasnym wiaduktem nad torami na Żabieńcu i ulica Traktorowa prowadząca w kierunku Krakowskiej, obecnie w remoncie co oznacza duże utrudnienia i do niedawna konieczność korzystania z objazdu.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Bardzo złe informacje dla piłkarskiej drużyny ŁKS. Spełni się czarny scenariusz? Wprawdzie statystyki nie grają w piłkę nożną, ale mówią bardzo wiele o tendencjach i rozwiązaniach, jakie pojawiają się w futbolu. A te nie są dobre i optymistyczne dla piłkarskiej drużyny ŁKS, występującej w ekstraklasie.

📢 Kibice na meczu Widzew Łódź - Warta Poznań ZOBACZ ZDJĘCIA W meczu piłkarskiej ekstraklasy Widzew gościł w Łodzi Wartę Poznań. Stadion przy al. Piłsudskiego znów wypełnił się kilkunastoma tysiącami kibiców. Na trybunach zasiadło bowiem blisko osiemnaście tysięcy sympatyków czterokrotnych mistrzów Polski. To naprawdę robi wrażenie. ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW Z MECZU WIDZEWA Z WARTĄ 📢 Setki tysięcy eksponatów można obejrzeć i kupić na Targach Kolekcjonerskich w łódzkiej Hali Expo Kilkaset tysięcy eksponatów można zobaczyć na 42. Targach Kolekcjonerskich, które w sobotę i niedzielę odbywają się w Hali Expo przy alei Politechniki 4 w Łodzi.

📢 W taki sposób Dorota Szelągowska zrzuciła ubrania! Te zdjęcia powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje ciało! Mamy ZDJĘCIA Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

Szukasz pomysłów na modne, jesienne paznokcie? Pomożemy Ci, zobacz naszą galerię zdjęć. 📢 Tak dziś mieszka Don Vasyl! Oto prywatne zdjęcia. Co za luksusy. Dom króla romskiej piosenki robi wrażenie 4.11.2023 Tak mieszka Don Vasyl. Willa króla romskiej piosenki robi wrażenie. Artysta na scenie występuje nieprzerwanie od 12. roku życia. Zobacz jak mieszka gwiazda - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 W internecie. Fani zdenerwowali Natalię Siwiec Odważne ZDJĘCIA celebrytki! Ile to już razy pisaliśmy, że skoro się wchodzi w interakcję z internautami, to jest pewne, jak dwa dodać dwa, to cztery, że wcześniej czy później padnie trudne pytanie z ich strony.

