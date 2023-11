Przegląd prasy 6.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki.

Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez.

Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII.

Teofilów Teofilów każdego ranka dusi się w korkach. Wie to każdy, kto próbuje wydostać się z tego osiedla do centrum przed godziną 7 lub 8 rano. Istnieją tylko dwie drogi, którymi jest to możliwe - ulica Aleksandrowska z ciasnym wiaduktem nad torami na Żabieńcu i ulica Traktorowa prowadząca w kierunku Krakowskiej, obecnie w remoncie co oznacza duże utrudnienia i do niedawna konieczność korzystania z objazdu.

Monika Miller to wnuczka znanego polityka. Jak wygląda dzisiaj? Zajrzyj do galerii zdjęć...

Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ

Piłkarze Widzewa przegrali w Łodzi z Wartą Poznań 0:1. W pewnym momencie wydawało się wręcz niemożliwe, że tym razem łodzianie nie zdobędą chociażby jednego punktu. A jednak nie potrafili trafić do siatki. Oto nasze oceny widzewiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity. CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYCH ZDJĘCIACH

Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

Paulina Smaszcz to była żona Macieja Kurzajewskiego. Ta piękna kobieta to popularna dziennikarka i prezenterka, ma w swoim CV także wiele innych umiejętności.

Karolina Kowalkiewicz często odpoczywa. Polska wojowniczka MMA jakiś czas temu padła ofiarą hejtu w internecie. Po informacji, że Kowalkiewicz postanowiła wrócić w tym roku do klatki i walczyć wylało się mnóstwo negatywnych komentarzy, które doprowadziły do łez znaną zawodniczkę UFC.

42-letnia Aleksandra Kwaśniewska od 2012 roku jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Ona jest dziennikarką i córką prezydenta, a on bardzo uzdolnionym muzykiem. Para póki co nie ma dzieci.

Dominik Abus z Głowna to jedna z gwiazd programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Bohater programu bierze w nin udział od 3. sezonu. Na co dzień jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Często dzieli się prywatnymi zdjęciami.

Oto najładniejsze perfumy męskie - polecamy. Wybór perfum dla innej osoby to zawsze spore wyzwanie. To rzecz gustu. Warto zatem zasugerować się opiniami innych i sięgnąć po cenione zapachy.

Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Pies czy kot to dla wielu z nas najważniejszy członek rodziny, oczko w głowie. Kiedy zachoruje, chcemy mu zapewnić najlepszą opiekę, by jak najszybciej wrócił do zdrowia. Niestety koszt leczenia to często wydatek potrafiący zrujnować domowy budżet.

Szokujące sceny rozegrały się pod koniec października w Sieradzu pod Łodzią. 45-letni mieszkaniec został w bagażniku samochodu wywieziony do lasu. Tam napastnicy rozebrali go i po gołym ciele uderzali go pałką teleskopową. Na koniec bandyci go okradli i przywiązali do drzewa.