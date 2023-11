Przegląd prasy (5.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Będą kręcić film w Łodzi i szukają statystów. Ile można zarobić i jak trzeba wyglądać? Zobacz wymagania - zdziwisz się”?

Prasówka 5.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Będą kręcić film w Łodzi i szukają statystów. Ile można zarobić i jak trzeba wyglądać? Zobacz wymagania - zdziwisz się Agencja artystyczna poszukuje statystów, epizodystów do filmu, który jeszcze w tym roku będzie kręcony w Łodzi. Poszukiwani są mieszkańcy Łodzi lub jej okolic o ściśle określonym wyglądzie. Za jeden dzień pracy płacą nawet 450 zł.

📢 Oto ponętna Sandra Kubicka w bieliźnie. Tylko patrzeć i podziwiać. Łodzianka chętnie pozuje do zdjęć bez żadnej garderoby ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym wie i pamięta. SPRAWDŹ 4.11.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

Prasówka 5.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto grzechy ciężkie - Lista. Z nich musisz się wyspowiadać! Jakie są grzechy ciężkie? Sprawdź listę 4.11.2023 Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ

📢 Kibice na meczu Widzew Łódź - Warta Poznań ZOBACZ ZDJĘCIA W meczu piłkarskiej ekstraklasy Widzew gościł w Łodzi Wartę Poznań. Stadion przy al. Piłsudskiego znów wypełnił się kilkunastoma tysiącami kibiców. Na trybunach zasiadło bowiem blisko osiemnaście tysięcy sympatyków czterokrotnych mistrzów Polski. To naprawdę robi wrażenie. ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW Z MECZU WIDZEWA Z WARTĄ 📢 Setki tysięcy eksponatów można obejrzeć i kupić na Targach Kolekcjonerskich w łódzkiej Hali Expo Kilkaset tysięcy eksponatów można zobaczyć na 42. Targach Kolekcjonerskich, które w sobotę i niedzielę odbywają się w Hali Expo przy alei Politechniki 4 w Łodzi. 📢 W Łodzi zabetonowali samochód, bo nie mogli znaleźć właściciela! Już nie tylko pałac Poznańskiego i pomnik jednorożca jest symbolem Łodzi. Od piątku jest nim również obetonowany samochód...

📢 Widzew Łódź - Warta Poznań 0:1. Łodzianie nawet bez jednego punktu. 26 strzałów nie pomogło gospodarzom W spotkaniu czternastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy Widzew uległ w Łodzi Warcie Poznań 0:1 (0:1). Goście nie zaprezentowali niczego nadzwyczajnego, ale zainkasowali komplet punktów. Trudno mieć pretensje do gospodarzy o brak stylu, czy też pasywność. To podopieczni trenera Daniela Myśliwca mieli zdecydowaną przewagę i próbowali różnych środków, żeby pokonać golkipera. Ale przegrali. To druga w tym sezonie porażka łodzian na stadionie przy al. Piłsudskiego. Niezwykle bolesna. Ale taki jest futbol. 11 listopada (sobota, godz.17.30) Widzew zmierzy się na Dolnym Śląsku z Zagłębiem Lubin. 📢 Oto dojrzała Teresa Werner odkrywa swoje seksowne ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 4.11.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! 4.11.23 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Dziwne i niecodzienne ogłoszenia z klatek schodowych. Sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach ZDJĘCIA 4.11.23 Pojawiła się nowa moda wśród mieszkańców bloków, kamienic i wieżowców. Otóż lokatorzy coraz chętniej i coraz częściej wywieszają na klatkach schodowych, w windach, na drzwiach wejściowych... ogłoszenia, korespondencje. Treść, jaka się pojawia, budzi sporo emocji. Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Ekipa budowlana na Legionów w Łodzi "zabetonowała" auto! Samochód stał się atrakcją turystyczną. Tłumy gapiów go oglądają. Zobaczcie zdjęcia Na ulicy Legionów w Łodzi remont trwa w najlepsze. Mimo fatalnej pogody ekipa budowlana leje beton i żadna przeszkoda im nie straszna.

📢 Piękna Dorota Gardias zaprezentowała swoje zgrabne ciało GALERIA ZDJĘĆ. Boginie wzbudzające cześć, uwielbienie, trwogę i miłość Dorota Gardias wzięła udział w niezwykle odważnej sesji zdjęciowej. Mimo stresu jaki jej towarzyszył dziennikarka odważyła się na ten krok i jest z tej fotografii bardzo dumna.

📢 Maja Sablewska tylko w samej bieliźnie! Cóż za niebanalna figura i bardzo śmiałe ujęcia! Maja Sablewska ZDJĘCIA 4.11.23 Fantastyczna figura pozwala na takie śmiałe fotografie. Maja Sablewska od pewnego czasu publikuje na Instagramie swoje odważne zdjęcia w bieliźnie. Ta figura, ten seksapil! Po prostu WOW! Jak sama twierdzi jest w "dobrej formie". 📢 Oto największy bazar rozmaitości w Łodzi, czyli giełda przy ul. Puszkina. Zobacz, co i za ile możesz na niej kupić CENY 4.11.2023 Giełda samochodowa - choć już tylko z nazwy, ponieważ nikt autami już tam nie handluje - wciąż przyciąga tłumy łodzian. Dlaczego? Ponieważ w niedziele odcinek ulic Puszkina i Dostawczej zamienia się ogromne targowisko, na którym kupić można niemal wszystko! Zobacz ZDJĘCIA w naszej Galerii.

📢 Subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH 4.11.2023 Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki.

📢 Oto zjawiskowa Paulina Krupińska w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 4.11.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Zamyka się znana dyskoteka w naszym regionie. Dzisiaj zaplanowano pożegnalną imprezę Dyskoteka Chillout Club Piotrków zaprasza dzisiaj 4 listopada na ostatnią imprezę i oficjalne zamknięcie klubu. Popularny lokal najprawdopodobniej zniknie z mapy rozrywkowej Piotrkowa Trybunalskiego i regionu. Wcześniej ta dyskoteka nazywała się Sensi i Mohito.

📢 Tak mieszka Paulina Krupinska-Karpiel. Tak żyje na co dzień piękna żona Sebastiana Karpiela-Bułecki. Piękny drewniany zakopiański dom Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska. Zobacz zdjęcia w naszej galerii. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 4.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Oto najlepsze memy o tanim winie! Dziś Dzień Taniego Wina 4 listopada przypada Dzień Taniego Wina. Zobaczcie najlepsze memy o tym trunku...

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 4.11.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata. 📢 Oto córka Salmy Hayek ZDJĘCIA! 15-letnia Valentina jest piękna. Dziewczyna zaskakuje urodą! Oczy ma po matce Salma Hayek to jedna z topowych aktorek. Od maja 2006 r. pozostaje w związku z Francois-Henri Pinault – właścicielem klubu piłkarskiego, synem miliardera François Pinaulta. Owocem ich miłości jest Valentina Paloma, która ma obecnie 15 lat.

📢 Oto Aryna Sabalenka w bikini zdjęcia. Rywalka Igi Świątek publikuje bardzo odważne kadry galeria zdjęć 4.11.2023 Aryna Sabalenka i jej gorące zdjęcia. Rywalka Igi Świątek ładuje akumulatory na wakacjach. Tenisistka opublikowała kilka bardzo gorących fotografii ZOBACZ w galerii zdjęć... 📢 Pupil cenny jak złoto - za usługi weterynaryjne płacimy coraz więcej, rekordziści biorą kredyt na leczenie Pies czy kot to dla wielu z nas najważniejszy członek rodziny, oczko w głowie. Kiedy zachoruje, chcemy mu zapewnić najlepszą opiekę, by jak najszybciej wrócił do zdrowia. Niestety koszt leczenia to często wydatek potrafiący zrujnować domowy budżet.

📢 Śliczna Justyna Steczkowska tylko w bikini! 50-latka jest zakochana w tym kraju. Jej figura to marzenie każdej kobiety 50-letnia Justyna Steczkowska wyjechała do Chorwacji. Śle stamtąd piękne zdjęcia. Zobacz prywatną galerię zdjęć...

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 3.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. 📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? 3.11.23 Niesamowita fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od wielu miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Roksana Węgiel w bieliźnie. Ależ ma długie nogi! Nowa ambasadorka i gorące zdjęcia 18-letnia Roxie Węgiel po raz kolejny oczarowała swoich fanów w wakacyjnej odsłonie. Tym razem zaprezentowała się w wyciętym, zielonym bikini, które naprawdę sporo odsłania! Jest też najnowsza fotografia. Ludzie zachwyceni i te dłuuuugie nogi! 2.10.2023 📢 Katarzyna Skrzynecka zdjęła ubrania! Nadal jest seksowna i apetyczna. Zobacz ZDJĘCIA. Nie ma prywatnego samolotu ale sobie radzi Katarzyna Skrzynecka od wielu lat letni urlop spędza na ukochanych greckich wyspach. W tym roku wraz z mężem Marcinem Łopuckim i córką wyjechała na Kretę. 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 3.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu ZDJĘCIACH aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Tylko pozazdrościć braku "oponki" Ewa Farna zaprezentowała... brzuch. Tak wyglądają efekty diety i treningów Ewa Farna, znana piosenkarka, opublikowała na swoim instagramowym profilu zdjęcia ze studia nagraniowego. Internauci od razu zwrócili uwagę na odkryty brzuch piosenkarki. Czy Ewa ma się, czym chwalić?

📢 Natalia Siwiec miała motyle na piersiach. Te ZDJĘCIA trzeba koniecznie zobaczyć Dawno nie było o Natalii Siwiec. To nieco zrozumiałe, bowiem była, oczywiście nieoficjalna, Miss EURO 2012 postanowiła zamieszkać w dość znacznej odległości od kraju 📢 Oto Karolina Szostak po schudnięciu wygląda dziś obłędnie. Takie roznegliżowane zdjęcia to rzadki widok. Jest bardzo sexy! ZDJĘCIA Karolina Szostak dotychczas nie publikowała w sieci tak śmiałych kadrów. 📢 Najstarsze łódzkie tramwaje po 60 latach odchodzą na zasłużoną emeryturę ZDJĘCIA Łódzkie MPK ostatecznie rozstaje się z "helmutami", czyli najstarszym tramwajami przegubowymi produkcji niemieckiej. Sprowadziła je do Polski w 2007 roku z Mannheim spółka Międzygminna Komunikacja Tramwajowa, która do 2012 roku obsługiwała linie podmiejskie do Zgierza, Ozorkowa i Pabianic. Tramwaje te wyprodukowano w roku 1962, co oznacza, że w Łodzi jeździły najstarsze wagony tramwajowe w całej Polsce (nie licząc wagonów muzealnych i turystycznych).

📢 Jak wygląda Doda, Krupa, Socha i Rusin bez make upu ZDJĘCIA Gwiazdy w naturalnym wydaniu. Rozpoznałbyś je? Bez podkladu, tuszu do rzęs i szminki coraz częściej fotografują się celebryci, których zwykle widzimy w pełnym makijażu. Naturalne zdjęcia gwiazdy umieszczają w sieci, żeby fani mogli ich zobaczyć takimi, jakimi są w rzeczywistości. Poznajesz, kto jest na tych zdjęciach? 📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym czubajka kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA

📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. 📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 5.06.2023

