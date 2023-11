Przegląd prasy 4.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Będą kręcić film w Łodzi i szukają statystów. Ile można zarobić i jak trzeba wyglądać? Zobacz wymagania”?

Prasówka 4.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Będą kręcić film w Łodzi i szukają statystów. Ile można zarobić i jak trzeba wyglądać? Zobacz wymagania Agencja artystyczna poszukuje statystów, epizodystów do filmu, który jeszcze w tym roku będzie kręcony w Łodzi. Poszukiwani są mieszkańcy Łodzi lub jej okolic o ściśle określonym wyglądzie. Za jeden dzień pracy płacą nawet 450 zł.

📢 Ptaki drapieżne przy ul. Elsnera na Widzewie? Tak Stokrotka walczy z brudzącymi gołębiami. Skutecznie? Głośne odgłosy jastrzębia, sokoła i sowy od kilku dni słychać na ul. Elsnera, przy znajdującym się tam pawilonie handlowym (obok targowiska). Skąd ptaki drapieżne na łódzkim osiedlu? - zastanawiają się łodzianie, którzy tamtędy przechodzą.

📢 Zgrabna Ewa Swoboda odsłoniła pośladki przy szalejących płomieniach! Sportsmenka rozgrzała Internet do czerwoności! ZDJĘCIA Ewa Swoboda w takim drapieżnym wydaniu? Czemu nie. Ostatni film, który został opublikowany w sieci rozgrzał fanów piekielnie szybkiej biegaczki. Zobaczcie gorące zdjęcia... To dopiero będzie kalendarz!

Prasówka 4.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop miesięczny na listopad 2023. Miłość, zdrowie i pieniądze w horoskopie miesięcznym dla wszystkich znaków zodiaku 4.11.2023 Horoskop miesięczny na listopad 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Rady z horoskopu na listopad pomogą zaplanować Ci nadchodzące tygodnie jesieni. Co podpowiada horoskop Tobie i twoim bliskim? Sprawdź horoskop na listopad dla wszystkich znaków zodiaku i dowiedz się kto będzie miał szczęście w tym miesiącu!

📢 Oto największy bazar rozmaitości w Łodzi, czyli giełda przy ul. Puszkina. Zobacz, co i za ile możesz na niej kupić CENY 3.11.2023 Giełda samochodowa - choć już tylko z nazwy, ponieważ nikt autami już tam nie handluje - wciąż przyciąga tłumy łodzian. Dlaczego? Ponieważ w niedziele odcinek ulic Puszkina i Dostawczej zamienia się ogromne targowisko, na którym kupić można niemal wszystko! Zobacz ZDJĘCIA w naszej Galerii. 📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? 3.11.23 Niesamowita fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od wielu miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Katarzyna Skrzynecka zdjęła ubrania! Nadal jest seksowna i apetyczna. Zobacz ZDJĘCIA. Nie ma prywatnego samolotu ale sobie radzi Katarzyna Skrzynecka od wielu lat letni urlop spędza na ukochanych greckich wyspach. W tym roku wraz z mężem Marcinem Łopuckim i córką wyjechała na Kretę. 📢 Oto najfajniejsze memy o myśliwych. Można pęknąć ze śmiechu. Na święto jeźdźców, myśliwych i leśników Myśliwi co roku maja swoje święto. Od wieków tradycyjny Hurbertus zwykle obchodzony jest w okolicach 3 listopada. Zobaczcie najlepsze memy o myśliwych... 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 3.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu ZDJĘCIACH aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Długonoga Emilia Dankwa w majteczkach i staniku. To już nie jest ta sama dziewczyna! Modelka pełną gębą Emilia Dankwa zyskała rozgłos dzięki roli Zosi w lubianym niegdyś serialu komediowym "Rodzinka.pl", który emitowany był na antenie TVP2. Większość widzów zapamiętała ją jako uroczą dziewczynkę z burzą ciemnych loków. 📢 Katarzyna Bujakiewicz w bikini - zdjęcia. Zawsze uśmiechnięta i do tego jeszcze seksowna! Od aktorki do Youtuberki! Katarzyna Aleksandra Bujakiewicz ma 51 lat. Polska aktorka filmowa i teatralna znana jest Polakom z roli pielęgniarki Marty w serialu "Na dobre i na złe" i Marioli z "Magdy M.". Katarzyna Bujakiewicz udziela się również jako aktorka dubbingowa. Jak wygląda dzisiaj? Zobaczcie prywatną galerię zdjęć Kasi Bujakiewicz - kliknij w galerię

📢 Oto Elżbieta Romanowska odsłania swoje ciało. Tak wygląda szczęśliwa 40-stka! Pełna wdzięku i uśmiechu. Zobacz zdjęcia Elżbieta Romanowska to 40-letnia aktorka teatralna i filmowa. Zobaczcie prywatna galerię pikantnych zdjęć gwiazdy.

📢 Najstarsze łódzkie tramwaje po 60 latach odchodzą na zasłużoną emeryturę ZDJĘCIA Łódzkie MPK ostatecznie rozstaje się z "helmutami", czyli najstarszym tramwajami przegubowymi produkcji niemieckiej. Sprowadziła je do Polski w 2007 roku z Mannheim spółka Międzygminna Komunikacja Tramwajowa, która do 2012 roku obsługiwała linie podmiejskie do Zgierza, Ozorkowa i Pabianic. Tramwaje te wyprodukowano w roku 1962, co oznacza, że w Łodzi jeździły najstarsze wagony tramwajowe w całej Polsce (nie licząc wagonów muzealnych i turystycznych).

📢 Małgorzata Tomaszewska prezentuje w Dubaju ciążowy brzuszek, ale i spotkała ją przykra niespodzianka. Zobaczcie ZDJĘCIA Jakiś czas temu Małgorzata Tomaszewska poinformowała, że po raz drugi zostanie mamą. 📢 Dom Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 3.11.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ. 📢 Kibice doskonale wspierali ŁKS w meczu z mistrzem Polski Zobaczcie ZDJĘCIA W spotkaniu drugiej rundy Pucharu Polski rozegranym w Łodzi, ŁKS przegrał po dogrywce 0:2 z Rakowem Częstochowa. Spotkanie z mistrzem Polski obejrzało z trybun znacznie mniej kibiców, niż to miało miejsce na meczach ekstraklasy. Pewne jest, że na frekwencję na stadionie przy al. Unii ogromny wpływ ma słaba postawa ełkaesiaków w rozgrywkach ligowych.

Jednak ci, którzy w czwartek przyszli obejrzeć ŁKS w akcji (3021) spisali się doskonale i na pewno piłkarze czuli ich wsparcie.

Zobaczcie ich na zdjęciach.

📢 Piękna Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów! Piękna Julia Wieniawa zachwyca swoich fanów na bardzo odważnych zdjęciach w skąpych strojach! Zdjęcia udostępnione przez piosenkarkę w sieci rozpalają internautów!

📢 Oto sprawdziany szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Nowe ZDJĘCIA! 3.11.23 Dziś w dobie wszechobecnego Internetu najciekawsze i najśmieszniejsze komentarze belfrów trafiają do Internetu. Kto nie pisał w swoim życiu sprawdzianu, czy klasówki w szkole? Chyba nie ma takiej osoby. Dawniej "złote myśli" nauczycieli uczniowie wypisywali zwykle na końcu zeszytu. 📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! 3.11.23 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Oto Aleksandra Kwaśniewska w stroju kąpielowym. Tutaj wygląda bardzo seksownie! Prywatne Zdjęcia 3.11.2023 42-letnia Aleksandra Kwaśniewska od 2012 roku jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Ona jest dziennikarką i córką prezydenta, a on bardzo uzdolnionym muzykiem. Para póki co nie ma dzieci. 📢 Paulina Krupińska w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 3.11.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Przystanek Italia w Łodzi po Kuchennych Rewolucjach. Tak się zmieniła pizzeria po wizycie Magdy Gessler ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Nietrudno się domyślić...

📢 Szokujący dowcip w oknie łódzkiej kamienicy. Zażartowano z tragedii sprzed 20 lat... ZDJĘCIA Oczy ze zdziwienia przecierali łodzianie, którzy we wtorek szli ul. Radwańską i i w oknie kamienicy z numerem 69 dostrzegli plastikową, charakterystyczną beczkę do kiszenia kapusty.

📢 Omijajcie Zachodnią przy Legionów. Tworzą się tu gigantyczne korki, kierowcy gubią się w nowej organizacji ruchu Pechowo zaczęła się przebudowa skrzyżowania ulic Zachodniej i Legionów po zachodniej stronie. W poniedziałek cała Zachodnia stanęła w korku, a pokonanie odcinka od Więckowskiego do Ogrodowej po południu zajmowało nawet 25 minut. We wtorek z kolei koparka zahaczyła o wodociąg powodując gejzer wody i potop. W środę na skrzyżowaniu nie pracowano, ruch był tez stosunkowo niewielki. A co będzie w kolejnych dniach? 📢 Anna Bosak z Łodzi w bikini. To siostra znanego aktora. Marcin Bosak ma piękną i zdolną siostrę - zdjęcia 2.11.2023 Anna Bosak ma 35 lat i jest młodszą siostrą znanego aktora Marcina Bosaka. Zobacz prywatne zdjęcia Ani...

📢 Oto Karolina Skiba bez ubrań! Odkrywa swoje krągłości - zdjęcia. Są już po ślubie, a mąż schudł 10 kilo i planuje więcej 2.11.2023 Krzysztof i Karolina Skiba już po ślubie. Zobacz gorące zdjęcia Karoliny Kempińskiej, od nie dawna Skiba.

📢 Najfajniejsze memy o budowlańcach. Internauci zabrali się za tych, co budują domy, drogi i nie tylko. Zobacz memy o budownictwie Przedstawiamy najfajniejsze memy o budowlańcach. Jak widać internauci i tę dziedzinę życia postanowili obśmiać. Wybraliśmy kilka najfajniejszych memów o budowie domu.

📢 Iwona Węgrowska nadal eksponuje swój ogromny biust. Powiększyła go? Tak wygląda dzisiaj. Zobacz zdjęcia 31.10.2023 Iwona Węgrowska na odważnych zdjęciach eksponuje kobiecie wdzięki. Co za kobieta! Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej. Jak wygląda dzisiaj. Można to zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

📢 Oto piękna Salma Hayek w kostiumie kąpielowym! Ma 57 lat i ciało bogini. Na nowych zdjęciach wygląda bardzo seksownie 31.10.2023 Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają! 📢 Są śliczne i samotne. Oto psy, które w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi czekają na dom Mają kilka miesięcy lub kilka lat, a łączy je jedno - znudziły się swoim opiekunom i zostały wyrzucone na ulicę. W jednej chwili straciły ciepłe legowisko i czułe ręce, które karmiły i głaskały na co dzień. Ta sama ręka wyrzuciła je na ulicę, skazując na życie za kratami schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łodzi.

📢 W internecie. Fani zdenerwowali Natalię Siwiec Odważne ZDJĘCIA celebrytki! Ile to już razy pisaliśmy, że skoro się wchodzi w interakcję z internautami, to jest pewne, jak dwa dodać dwa, to cztery, że wcześniej czy później padnie trudne pytanie z ich strony.

