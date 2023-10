Przegląd prasy 4.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

reZigiusz, czyli Remigiusz Wierzgoń aktualnie w rankingu Top 100 polskich youtuberów zajmuje 4. miejsce. To pewnie jeden z powódów, dla których znany influencer pojawił się w programie Kuby Wojewódzkiego. W Wywiadzie przyznał, że działalność na You Tube kupił... 13 mieszkań. Rezi angażuje się także w charytatywne akcje.

Paulina Smaszcz to była żona Macieja Kurzajewskiego. Ta piękna kobieta to popularna dziennikarka i prezenterka, ma w swoim CV także wiele innych umiejętności.

Sedes w kuchni? Łóżko nad wanną? Owszem. I nie są to wymysły reżyserów komedii. Takie mieszkania oferowane są m.in. do wynajmu. Najciekawsze i najśmieszniejsze "przypadki" pokazujemy w galerii. To po prostu trzeba zobaczyć!

Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

Ćwiczeniowym odkryciem dziennikarki jest taniec na rurze! Anna Wendzikowska realizuje nowe pasje. Jedną z nich jest dość kontrowersyjny sport, który jednak zdobywa coraz większą popularność.

Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa.