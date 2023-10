Przegląd prasy 31.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 31.10.2023”?

Prasówka 31.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 31.10.2023 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów.

📢 Karolina Szostak po schudnięciu wygląda dziś obłędnie. Takie roznegliżowane zdjęcia to rzadki widok. Jest bardzo sexy! ZDJĘCIA Karolina Szostak dotychczas nie publikowała w sieci tak śmiałych kadrów. 📢 Oto śliczna żona Lionela Messiego. ZDJĘCIA. 34-letnia Antonella Roccuzzo wygląda olśniewająco 31.10.2023 Antonella Roccuzzo ma 34 lat i wygląda znakomicie. Śliczna małżonka Leo Mesiego olśniewa urodą. Najlepszy piłkarz świata jest szczęściarzem nie tylko w życiu zawodowym ale również prywatnym. Zobacz gorące ZDJĘCIA Antonelli Rocuzzo - KLIKNIJ W GALERIĘ

Prasówka 31.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Blisko 30 tysięcy fanów Ruchu Chorzów dopingowało Niebieskich na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA KIBICÓW Powrót Ruchu do Chorzowa był dla jego fanów prawdziwym świętem. Pierwszy od ponad 14 lat ligowy mecz Niebieskich na Stadionie Śląskim przyciągnał na trybuny blisko 30 tysięcy widzów. Sympatycy chorzowian przez całe spotkanie ze Śląskiem Wrocław głośno dopingowali drużynę trenera Jarosława Skrobacza. Zobaczcie zdjęcia kibiców Ruchu Chorzów na Stadionie Śląskim.

📢 Ewa Swoboda pokazuje swoje wyrzeźbione ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 30.10.2023 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła.

📢 Kradzież na placu budowy w centrum Łodzi. Pijany złodziej przed policjantami schował się w wykopie ZDJĘCIA Dużą czujnością wykazali się przechodnie, którzy w niedzielę (29 października) wieczorem zauważyli mężczyznę, który kradł kable na placu budowy przy ul. Kilińskiego (u zbiegu z al. Piłsudskiego). Wezwali policję. 📢 W Łodzi mamy jedną z najnowocześniejszych w Polsce baz kolejowych. Nie jest łatwo tam wejść... Gdzie serwisowane są FLIRT-y ŁKA? Na Widzewie przy ul. Lawinowej znajduje się jedna baz kolejowych, która przypomina bardziej kolejowe sanatorium dla pociągów, niż zaoliwiony i brudny warsztat. Wykonuje się tutaj przeglądy i naprawy bieżące 20 należących do Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej jednostek trakcyjnych typu FLIRT 3.

📢 Co można zrobić na obiad dla gości? 11 przepisów na pyszne dania na ciepło, które zachwycą twoją rodzinę i przyjaciół Spodziewasz się gości na Wszystkich Świętych, ale nie masz pomysłu na danie na ciepło? Zebraliśmy dla ciebie 11 przepisów, które zachwycą twoich gości. Wśród nich znajdziesz potrawy w tradycyjnym, jak i bardziej nowoczesnym wydaniu. Są też przepisy na szybko dla zabieganych. Wszystkie łączy to, że są pyszne i sycące oraz sprawdzą się na każdą okazję. Wypróbuj nasze przepisy na obiad dla gości. 📢 Przystanek Italia w Łodzi po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. MENU, CENY. Tak się zmieniła łódzka pizzeria Hot Devil ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Sprawdźcie menu na kolejnych slajdach.

📢 Zobacz jak wyglądają romskie nagrobki. Różnią się od przeciętnych Romskie nagrobki mogą budzić podziw. Znajdziemy je na cmentarzach Łodzi, Pabianic, Zgierza czy Konstantynowa Łódzkiego. Widnieją na nich duże zdjęcia, czasem pojawi się kamienna gitara czy też grafika auta. 📢 Drzewa szumią na placu Wolności. Będzie ich tu aż sześćdziesiąt cztery! Długo czekaliśmy na zmianę wizerunku placu Wolności, który jeszcze dwa lata temu swym wyglądam delikatnie mówiąc nie zachwycał i był miejscem, na które po ciemku lepiej się było nie zapuszczać. W końcu podjęty przez miasto w 2022 roku remont zbliża się do finiszu i powoli możemy już podziwiać plac Wolności w nowym anturażu. Będzie tu znacznie ładniej i przestronniej, ale główna zmianą jest wprowadzenie na plac dużej ilości zieleni, w tym 64 drzew.

📢 Są śliczne i samotne. Oto psy, które w schronisku dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi czekają na dom Mają kilka miesięcy lub kilka lat, a łączy je jedno - znudziły się swoim opiekunom i zostały wyrzucone na ulicę. W jednej chwili straciły ciepłe legowisko i czułe ręce, które karmiły i głaskały na co dzień. Ta sama ręka wyrzuciła je na ulicę, skazując na życie za kratami schroniska dla bezdomnych zwierząt w Łodzi. 📢 Zapalą świeczki na grobach biednych i bezdomnych. Łódzka akcja "Światełko pamięci" Nazywany jest najsmutniejszym cmentarzem w Łodzi. Na wielu tabliczkach nie ma nawet nazwiska zmarłego. Już od dziesięciu lat prowadzona jest akcja „Światełko Pamięci”. Dzięki łodzianinowi Przemysławowi Ledzianowi na tych grobach zapłoną znicze. 📢 Tragiczny finał poszukiwań 87-letniej grzybiarki. Od piątku trwały poszukiwania starszej pani. Kobieta poszła do lasu i zaginęła Ponad sto osób szukało 87-letniej kobiety (mieszkanki powiatu piotrkowskiego), która w piątek (27 października) poszła do lasu i zaginęła. Poszukiwania rozpoczęto wspomnianego dnia o godz. 16 i przerywano je w godzinach nocnych. W niedzielę (29 października) ratownicy wraz z psami terenowymi ruszyli na pomoc starszej pani. Niestety przed południem ciało 87-latki odnalazła przypadkowa osoba.

📢 Oto najmodniejsze paznokcie na listopad 2023. Jaki kolor paznokci na jesień 2023? Modne2, jesienne stylizacje ZDJĘCIA Po wakacyjnym szaleństwie neonów i jasnych intensywnych barw, czas na bardziej stonowane kolory. Jakie kolory są modne tej jesieni? 📢 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Odpadną co najmniej dwa kluby ekstraklasy. Grają ŁKS i Widzew Przed kibicami niezwykle ciekawie zapowiadające się mecze 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. Runda zacznie się siedmioma meczami we wtorek (31 października), zakończy natomiast meczem 8 listopada (środa, godz. 21) w Puławach drugoligowej ligowej Wisły z Widzewem. Jeden z hitów tej rundy rozegrany zostanie w najbliższy czwartek (2 listopada) o godz. 18 przy al. Unii w Łodzi, gdzie ŁKS powalczy z Rakowem.

📢 Seria niepokojących incydentów przed łódzkimi przedszkolami i szkołami. Miał powiedzieć, że jest zboczeńcem i pozabija dzieci! Łysiejący mężczyzna z charakterystycznymi dużymi 'jedynkami" miał grasować przed łódzkim przedszkolem i straszyć rodziców, że jest zboczeńcem, ma przy sobie nóż i pozabija dzieci. Post z takim ostrzeżeniem pojawił się w czwartek (26 października) na portalu społecznościowym i był szeroko rozpowszechniany przez łódzkich internautów.

📢 MONOPOLY edycja Łódź. W sprzedaży jest już łódzka wersja kultowej planszówki Łódź ma własną edycję gry MONOPOLY. Tym samym dołączyła do Nowego Jorku, Sydney, Opola czy Katowic, które już są już w niej reprezentowane. W sobotę 28 października w Art Inkubatorze przy ul. Tymienieckiegp zaprezentowano łódzką wersję tej popularnej planszówki. Tego dnia gra o oficjalnej nazwie "MONOPOLY edycja Łódź" trafiła do sprzedaży, a egzemplarze są dostępne w największych sieciach oferujących gry planszowe.

📢 Oto Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego 30.10.2023 Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć...

📢 Wszystkich Świętych w Łodzi. Ile kosztują wiązanki i chryzantemy w doniczkach? Ceny na stoiskach przed cmentarzami Łodzianie, którzy w weekend 28 i 29 października, ten ostatni przed Wszystkimi Świętymi, wybrali się na cmentarze, kupowali już oferowane w kwiaciarniach i na stoiskach przed nekropoliami wiązanki i donice z kwiatami. Ile przyszło im za nie zapłacić? Czy zdrożały w porównaniu z ubiegłym rokiem, jak wcześniej straszono? 📢 Nowa restauracja w Łodzi: Przy Kominie z polską kuchnią w nowoczesnym wydaniu W łódzkim kompleksie Monopolis w weekend otworzyła się nowa restauracja. Lokal serwuje nowoczesne dania inspirowane tradycyjną polską kuchnią. 📢 ŁKS. Apel działaczy łódzkiego klubu do kibiców ,,Rycerzy Wiosny". Czy faktycznie po każdej burzy wychodzi słońce? Piłkarze ŁKS w kompromitującym stylu ulegli na stadionie przy al. Unii Górnikowi Zabrze 0:5. Podopieczni trenera Piotra Stokowca nadal zajmują ostatnią pozycję w tabeli. Coraz trudniej jest być optymistą, jeśli chodzi o bliższą i dalszą przyszłość dwukrotnych mistrzów Polski. Działacze wystosowali list do kibiców, który opublikowali na oficjalnym portalu internetowym klubu. Publikujemy go w całości (pisownia oryginalna).

📢 Po meczu Raków - Widzew. Oceniamy widzewiaków. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? ZDJĘCIA Piłkarze Widzewa zremisowali w Częstochowie z Rakowem 1:1. W pewnym momencie wydawało się, że łodzianie mogą nawet pokusić się o pokonanie mistrzów Polski. To im się nie udało. Ale to i tak bardzo dobry wynik. Oto nasze oceny widzewiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

📢 Odmieniona Karolina Gilon zachwyca sylwetką ZDJĘCIA. „Ma ciało niczym Afrodyta” - piszą fani pięknej modelki. Twarz jakby inna... Karolina Gilon to prowadząca takie programy rozrywkowe jak: „Love Island, „Wyspa miłości” i „Ninja Warrior Polska”. Modelka od zawsze zachwycała urodą, ale odkąd zaczęła regularnie publikować zdjęcia na INS, fani szaleją w komentarzach...

📢 Targi ZooEgzotyka w Łodzi. Do Sport Areny w Łodzi zjechali hodowcy zwierząt egzotycznych z całej Polski Stu wystawców z całej Polski, setki zwierząt, dziesiątki roślin - w hali Sport Areny przy al. Unii w Łodzi w niedzielę 29 października odbyła się ZooEgzotyka w Łodzi. To pierwsze targi zwierząt i roślin egzotycznych organizowanych przez firmę ABYSS. Do Łodzi przyjechali hodowcy gadów, płazów, ryb pochodzących z egzotycznych regionów świata, a także sprzedawcy wszelkich akcesoriów oraz pożywienia potrzebnych do hodowli tej grupy zwierząt.

📢 Magda Narożna na odważnych zdjęciach. Olśniewająca wokalistka zespołu Piękni i Młodzi zachwyca! Magda Narożna zachwyca wyjątkowych zdjęciach. Wokalistka zespołu Piękni i Młodzi zachwyca odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Jej fotografie zachwycają! Zobacz zdjęcia wokalistki! 📢 Tak mieszka Cleo! Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii!

📢 Piękna Natalia Siwiec w bikini! Modelka eksponuje swoje seksowne ciało na odważnych zdjęciach 28.10.2023 Natalia Siwiec to polska fotomodelka i aktorka. W swojej karierze brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, a za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobaczcie odważne zdjęcia polskiej celebrytki!

📢 Kształtna Georgina Rodriguez na pikantnych kadrach. Partnerka Cristiano Ronaldo wygląda bardzo zmysłowo! Zdjęcia Piękna Georgina Rodriguez zamieściła ostatnio na swoim profilu film, na którym pokazała, jak jej ukochany świętował swoje 37. urodziny. Georgina Rodriguez ZDJĘCIA 📢 Modne kuchnie od Krzysztofa Mirucia. Inspiracje wnętrz od znanego architekta 29.10.2023 Krzysztof Miruć to znany projektant architektoniczny, który od lat zajmuje się aranżacją wnętrz. Jest również prowadzącym programy w HGTV;TVN;TVN STYLE, TVN TURBO. Jego stylizacje są unikalne, oryginalne i odważne. Zobacz, jego projekty kuchni!

📢 Aquapark "Fala" w Łodzi remontuje wieżę zjeżdżalni i szykuje kolejną atrakcję. Obie inwestycje będą gotowe w grudniu 2023 roku W Aquparku „Fala” rozpoczął się remont starej wieży megazjeżdżalni zewnętrznej, z której klienci korzystają chcąc zjeżdżać na całorocznych megazjeżdżalniach: pomarańczowej i czerwonej, a latem ze zjeżdżalni kamikaze. Obiektowi należy się "lifting", w porównaniu z wieżą nowej zjeżdżalni, wygląda na wysłużony.

📢 Oto najfajniejsze memy na temat Internetu. Dzień Internetu i najlepsze śmieszne obrazki o nim - zobaczcie 29 października obchodzony jest Dzień Internetu. Tego oto dnia wysłano pierwszą wiadomość pomiędzy dwoma komputerami. Wydarzenie to miało miejsce 29 października 1969 roku. 📢 Najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku...

📢 Jak wygląda Doda, Krupa, Socha i Rusin bez make upu ZDJĘCIA Gwiazdy w naturalnym wydaniu. Rozpoznałbyś je? Bez podkladu, tuszu do rzęs i szminki coraz częściej fotografują się celebryci, których zwykle widzimy w pełnym makijażu. Naturalne zdjęcia gwiazdy umieszczają w sieci, żeby fani mogli ich zobaczyć takimi, jakimi są w rzeczywistości. Poznajesz, kto jest na tych zdjęciach? 📢 Jak odróżnić grzyby jadalne od trujących? Grzyby jadalne, grzyby trujące. Które grzyby są trujące? Jak wyglądają trujące grzyby? Niestety nie istnieje niezawodny sposób na rozpoznanie, który grzyb jest trujący, a z którego można zrobić grzybową. Mitami są rozpowszechnione wśród niektórych grzybiarzy przekonania, że wszystkie grzyby trujące są niesmaczne, gorzkie, lub mają nieprzyjemny zapach. Również nie można ich rozpoznać po wyciekaniu mleczka, czy zmianie barwy podczas ściśnięcia.

📢 Oto dojrzała 53-letnia Hanna Lis dzisiaj. Nadal wygląda seksownie! Zobaczcie na najnowszych ZDJĘCIACH 29.10.2023 Hanna Lis podróżowanie ma we krwi. Kocha zarówno Włochy jak i Skandynawię, w których mieszkała. Bliska jest jej także Polska. Rodzice Hanny Lis również byli dziennikarzami, wiec nic dziwnego, że córka poszła w ich ślady. Pasją dziennikarki są podróże, ale przyznaje, że czasem wystarcza jej książka. 📢 Anna Bosak z Łodzi w bikini. To siostra znanego aktora. Marcin Bosak ma piękną i zdolną siostrę - zdjęcia 29.10.2023 Anna Bosak ma 35 lat i jest młodszą siostrą znanego aktora Marcina Bosaka. Zobacz prywatne zdjęcia Ani...

📢 Piękna Dorota Gardias pokazała swoje ciało GALERIA ZDJĘĆ. Boginie wzbudzające cześć, uwielbienie, trwogę i miłość 29.10.2023 Dorota Gardias wzięła udział w niezwykle odważnej sesji zdjęciowej. Mimo stresu jaki jej towarzyszył dziennikarka odważyła się na ten krok i jest z tej fotografii bardzo dumna.

📢 Od poniedziałku duże utrudnienia na autostradzie A1! Lepiej omijajcie te miejsca W najbliższy poniedziałek – 30 października ruszają prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego na autostradzie A1.

Pierwszy etap robót będzie obejmował 14 – kilometrowy odcinek jezdni prowadzącej w kierunku Gdańska, między węzłami Łódź Wschód i Łódź Północ. Będą to tzw. prace szybko postępujące i obejmą całą szerokość jezdni. Przy czym, aby zachować możliwość przejazdu, będzie to raz prawa a raz lewa strona jezdni.

📢 Grzybobranie 2023. W podłódzkich lasach wysyp grzybów. Łodzianie z koszami podgrzybków ZDJĘCIA W tym roku miłośnicy grzybobrania musieli się uzbroić w dużą cierpliwość, bo do ostatniego tygodnia października grzybów w lasach było jak na lekarstwo. Dopiero po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły niemal w całej Polsce w minioną niedzielę (22 października) grzybiarze zaczęli wychodzić z lasów z pełnymi wiadrami podgrzybków. W miniony weekend na łowy wybrało się mnóstwo grzybiarzy i niemal wszyscy wrócili do domów zadowoleni ze zbiorów. 📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym czubajka kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 28.10.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 Cyrk koło retkińskiej górki w Łodzi. Reżyser Magnus von Horn kręci w Łodzi swój kolejny film W Łodzi trwają zdjęcia do najnowszego filmu Magnusa von Horna "Mamka". W piątek (27.10) ekipa plan zdjęciowy zaaranżowała na łódzkich Błoniach koło górki Retkińskiej w rejonie ulic Konstantynowskiej i Juszczakiewicza. Kręcono sceny rozgrywające się w cyrku. 📢 Pogrzeb Włodzimierza Zimnego, znanego dealera skody z regionu łódzkiego Pożegnano Włodzimierza Zimnego, jednego z najbardziej znanego dealera samochodowego w regionie. To on pierwszy sprowadził do Łodzi cieszące się wielką popularnością skody favorit.

📢 Po meczu ŁKS - Górnik. Oceniamy ełkaesiaków. Kto wypadł najgorzej, a kto najlepiej? ZDJĘCIA W meczu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5. Doprawdy po takim występie łódzkiej drużyny trudno coś dobrego napisać o zawodnikach z al. Unii. To była futbolowa kompromitacja. Oto nasze oceny ełkaesiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYCH ZDJĘCIACH 📢 Kibice piłkarzy ŁKS starali się pomóc drużynie z al. Unii w meczu z Górnikiem Zabrze ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW ŁKS W spotkaniu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5 (0:1). Na stadionie przy al. Unii w Łodzi to spotkanie obejrzało 8247 sympatyków dwukrotnych mistrzów Polski. Z pewnością zawodnicy liczyli, że fanów pojawi się więcej. Tym razem ich doping jednak nie pomógł podopiecznym trenera Piotra Stokowca, którzy się skompromitowali.

📢 Oto zmysłowa Marta Wierzbicka i jej szczere wyznanie na temat pozowania i rozbieranej sesji. Zobacz ZDJĘCIA 27.10.23 Marta Wierzbicka szerszej publiczności znana oczywiście z bardzo popularnego serialu Na Wspólnej, ostatnio pojawiła się na imprezie promującej piękną biżuterię. Marta została zapytana, czy ponownie wzięłaby udział w sesji rozbieranej dla popularnego miesięcznika.

📢 Najlepsze MEMY na Halloween, po prostu strach się bać! Uśmiejecie się do łez. Oto strasznie śmieszne MEMY Strasznie śmieszne MEMY na HALLOWEEN rozbawią Cię do łez. Twórcy obrazków z zabawnymi podpisami znów się popisali. Jeśli lubisz się śmiać, to zerknij w galerię zdjęć. Tam znajdziesz najlepsze MEMY na Halloween. 📢 Śledztwo w sprawie remontu łódzkiego Grand Hotelu. Prokuratura sprawdza czy doszło do nieprawidłowości. O jakie zastrzeżenia chodzi? Prokuratura kończy śledztwo w sprawie uchybień i nieprawidłowości popełnionych podczas gruntownego remontu zabytkowego Grand Hotelu, jednej z wizytówek Łodzi. Jednocześnie swoje postępowanie prowadzą służby konserwatorskie.

📢 Wysportowane ciało Magdy Linette w bikini - zobacz zdjęcia. Tenisistka pokazuje wiele, a fanom to się bardzo podoba. 27.10.2023 Magda Linette 23 września powalczy o swój pierwszy tytuł w 2023 roku. Polska tenisistka zachwyca ostatnio nie tylko na korcie ale też w internecie. Zobacz gorące zdjęcia Magdy Linette - kliknij w galerię 📢 Rusza budowa łącznika od drogi ekspresowej S14 do ulicy Szczecińskiej. Dwie jezdnie, rondo i ponad kilometr długości W czwartek 26 października symbolicznie wbito pierwszą łopatę na budowie łącznika pomiędzy drogą ekspresową S14 a ulicą Szczecińską w Łodzi. To początek inwestycji mającej na celu stworzenie brakującego zjazdu z zachodniej obwodnicy Łodzi na Teofilów. Do tej pory brakowało takiej drogi, choć plany budowy S14 ja przewidywały. Łącznik o długości ok. 1,1 km ma być gotowy na początku 2025 roku. Wykonawcą będzie Budimex, a koszt to ok. 21,8 mln złotych.

📢 Oto najzabawniejsze ogłoszenia! Zobaczcie, czego to ludzie nie wymyślą! Można pęknąć ze śmiechu. ZDJĘCIA 27.10.2023 "Przyjmę mężczyznę do pracy z prawojazdem", "Kupię dom od radnego w cenie deklarowanej w oświadczeniu majątkowym", "Zbroja na kota na bitwę pod Grunwaldem" i inne! Pomysłowość osób, które dają ogłoszenia nie zna granic. Zobaczcie w galerii dziwne i śmieszne ogłoszenia.

📢 Niesamowicie piękna Maria Andrejczyk publikuje odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 27.10.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi. Tak się zmieniła pizzeria w Łodzi po wizycie Magdy Gessler ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Nietrudno się domyślić...

📢 Gdzie kupić tanią wiązankę na Święto Zmarłych? Ceny kompozycji z róż, chryzantem i anturium na targowisku i w popularnej łódzkiej kwiaciarni W asortymencie łódzkich kwiaciarni nie sposób odnaleźć najdroższą kompozycję kwiatową na 1 listopada. Ceny kwiatów podobnie jak zniczy poszybowały wraz z innymi produktami z powodu panującej inflacji. Niektóre kompozycje kosztuje kilkaset złotych. Kogo jednak stać na takie kosztowne wiązanki, szczególnie, gdy musimy nimi ozdobić kilka grobów? Gdzie kupić tanią i ładną wiązankę? Sprawdziliśmy... 📢 Splądrowany cygański pałac zniknął z mapy Łodzi. Przypominamy, jak wyglądał przed wyburzeniem ZDJĘCIA Piętrowy dom przy ul. Pabianickiej, stojący przy drodze krajowej nr 14, za czasów swojej świetności nazywany był przez okolicznych mieszkańców cygańskim pałacem. Przez lata budynek straszył przejezdnych, bo był w opłakanym stanie. Dziś zostało po nim tylko... puste pole.

📢 Zobacz, jak wyglądały bilety komunikacji miejskiej w Łodzi ZDJĘCIA. Oto niezwykła historyczna podróż tramwajami i autobusami od 1898 roku Dokładnie 23 grudnia 1898 roku ruszyły w Łodzi tramwaje, co oznacza, że prawie przed 125 laty powstała komunikacja miejska w stolicy naszego województwa. Ustanowiona została dekretem władz państwowych Cesarstwa Rosyjskiego. Ta historia to nie tylko pojazdy, czyli najpierw tramwaje, a później także autobusy. To też dzieje biletów. Zobacz jak wyglądały i ile kosztowały. Możesz się zdziwić... 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Łódzkie podwórka. Jak kiedyś wyglądały podwórka w Łodzi? Łódzkie podwórka miały niesamowity klimat. Na nich koncentrowało się życie kamienicy. Tu przy trzepaku bawiły się dzieci. Dorośli urządzali tu dla sąsiadów imieniny, spotykali się z nimi by przekazać najnowsze plotki. 📢 Oto Dziewczyny z sąsiedztwa. Oto najpiękniejsze dziewczyny nie tylko z Łodzi, ale również z naszego regionu ZDJĘCIA Dziewczyna z Sąsiedztwa przez wiele lat gościła na łamach łódzkiego Expressu Ilustrowanego i czasami Dziennika Łódzkiego. Przez wiele lat udowadnialiśmy, jak piękne są w Łodzi kobiety. Dziś przypominamy sylwetki dziewczyn, które stanęły przed obiektywami naszych fotoreporterów.

