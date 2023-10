Przegląd prasy 30.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 29.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Odmieniona Karolina Gilon zachwyca sylwetką ZDJĘCIA. „Ma ciało niczym Afrodyta” - piszą fani pięknej modelki. Twarz jakby inna...”?

Prasówka 30.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Odmieniona Karolina Gilon zachwyca sylwetką ZDJĘCIA. „Ma ciało niczym Afrodyta” - piszą fani pięknej modelki. Twarz jakby inna... Karolina Gilon to prowadząca takie programy rozrywkowe jak: „Love Island, „Wyspa miłości” i „Ninja Warrior Polska”. Modelka od zawsze zachwycała urodą, ale odkąd zaczęła regularnie publikować zdjęcia na INS, fani szaleją w komentarzach...

📢 Blisko 30 tysięcy fanów Ruchu Chorzów dopingowało Niebieskich na Stadionie Śląskim ZDJĘCIA KIBICÓW Powrót Ruchu do Chorzowa był dla jego fanów prawdziwym świętem. Pierwszy od ponad 14 lat ligowy mecz Niebieskich na Stadionie Śląskim przyciągnał na trybuny blisko 30 tysięcy widzów. Sympatycy chorzowian przez całe spotkanie ze Śląskiem Wrocław głośno dopingowali drużynę trenera Jarosława Skrobacza. Zobaczcie zdjęcia kibiców Ruchu Chorzów na Stadionie Śląskim.

📢 Policjanci zatrzymali złodzieja w centrum Łodzi. Mężczyzna kradł kable z placu budowy ZDJĘCIA Dużą czujnością wykazali się policjanci, którzy w niedzielę wieczorem zatrzymali mężczyznę, który kradł kable na placu budowy przy ul. Kilińskiego (u zbiegu z al. Piłsudskiego).

Prasówka 30.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto sexy Salma Hayek w kostiumie kąpielowym! Ma 57 lat i ciało bogini. Na nowych zdjęciach wygląda bardzo seksownie 29.10.2023 Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 Roksana Węgiel w bieliźnie. Ależ ma długie nogi! Nowa ambasadorka i gorące zdjęcia 29.10.2023 18-letnia Roxie Węgiel po raz kolejny oczarowała swoich fanów w wakacyjnej odsłonie. Tym razem zaprezentowała się w wyciętym, zielonym bikini, które naprawdę sporo odsłania! Jest też najnowsza fotografia. Ludzie zachwyceni i te dłuuuugie nogi! 2.10.2023

📢 Targi ZooEgzotyka w Łodzi. Do Sport Areny w Łodzi zjechali hodowcy zwierząt egzotycznych z całej Polski Stu wystawców z całej Polski, setki zwierząt, dziesiątki roślin - w hali Sport Areny przy al. Unii w Łodzi w niedzielę 29 października odbyła się ZooEgzotyka w Łodzi. To pierwsze targi zwierząt i roślin egzotycznych organizowanych przez firmę ABYSS. Do Łodzi przyjechali hodowcy gadów, płazów, ryb pochodzących z egzotycznych regionów świata, a także sprzedawcy wszelkich akcesoriów oraz pożywienia potrzebnych do hodowli tej grupy zwierząt. 📢 Raków Częstochowa - Widzew Łódź 1:1. Remis na stadionie mistrza Polski trzeba docenić Trzynasta kolejka piłkarskiej ekstraklasy okazała się szczęśliwa dla piłkarzy Widzewa. Łodzianie zremisowali bowiem w Częstochowie z tamtejszym Rakowem 1:1 (1:0). A więc aktualnym mistrzem Polski. To podopieczni trenera Daniela Myśliwca długo prowadzili, ale gospodarze nie dali się pokonać. Czterokrotni mistrzowie kraju jeszcze nie wygrali na wyjeździe w tym sezonie. Ale ciężko pracowali na ten rezultat. Ten wynik należy docenić. Zwłaszcza, że częstochowianie nie doznali jeszcze porażki u siebie. Za tydzień widzewiacy podejmą Wartę Poznań (4 listopada, sobota, godz. 17.30). Nie zagrają m.in. pauzujący za żółte kartki Shehu oraz Hanousek.

📢 Tak mieszka Józef Wojciechowski i jego 48-lata młodsza partnerka Patrycja Tuchlińska? Oto jak wygląda willa milionerów od środka! Kort tenisowy, basen i wielki dom - tak mieszka Józef Wojciechowski i jego 48-lata młodsza partnerka Patrycja Tuchlińska oraz ich syn Augustyn. Jak wyglądają wnętrza domu bogatego dewelopera i modelki? Zobacz zdjęcia!

📢 Tak mieszka Cleo! Jak żyje popularna i lubiana piosenkarka? Będziecie w szoku! PRYWATNE ZDJĘCIA Popularnej piosenkarki Cleo chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Artystka chętnie dzieli się urywkami ze swojego życia prywantego za pośrednictwem social mediów. Jak mieszka i żyje Cleo? Zobacz w galerii! 📢 Oni piją najwięcej alkoholu! Te osoby nie wylewają zazwyczaj za kołnierz! Jakie jest znaczenie imion? Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź!

📢 Dominika Gawęda wciąż ma piękne ciało. Widzieliście ją w bikini? Zobaczcie zdjęcia! Zachwyca figurą. Jest ślubna fotka z mężem! 29.10.2023 Dominika Gawęda ma 38 lat i wciąż wygląda świetnie. Przedstawiamy gorące zdjęcia gwiazdy.

📢 Najlepsze memy o Krychowiaku. Internauci byli bezlitośni dla polskiego zawodnika. Zobacz najfajniejsze memy Po meczu Polska Albania dostało się wszystkim piłkarzom. Jednak najgłośniej jest o Grzegorzu Krychowiaku, który w ostatnim wywiadzie po przegranym meczu z Albanią nie okazał skruchy jednemu z dziennikarzy. Internauci nie mieli litości dla polskiego 33-letniego pomocnika. Zobaczcie najlepsze memy o Grzegorzu Krychowiaku... 📢 Najfajniejsze memy o strażakach. Zobacz MEMY na Dzień Strażaka. Tak widzą ich Internauci Czwartego maja jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Strażaka. Zebraliśmy najśmieszniejsze MEMY o strażakach. W taki sposób widza ich internauci.

📢 Oto najlepsze MEMY o Łodzi. Tak śmieją się z naszego miasta! Oto, co rozśmiesza internautów w naszym mieście Tak w Polsce kpią z miasta Łodzi. Nie od dziś się mówi, że "Łódź to stan umysłu". Internauci szydzą z wielu miast w Polsce m.in. Radomia, Bydgoszczy czy znanego wszystkim Wąchocka. Łódź też nie jest wyjątkiem. Co zatem rozśmieszyło internautów w naszym mieście? ZOBACZCIE. Niektóre memy są bardzo zabawne.

📢 Piękna Magdalena Ogórek na prywatnych zdjęciach. Zmysłowa i przyciągająca uwagę. Potrafi rozpalić zmysły 29.10.2023 Oto nowe zdjęcia Magdaleny Ogórek, wystarczy kliknąć w galerię...

📢 Oto Anna Lewandowska kiedyś i dziś - Zdjęcia. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak wyglądała kiedyś żona Roberta Lewandowskiego 29.10.2023 Anna Lewandowska przeszła ogromną metamorfozę pod względem wyglądu jak i w życiu zawodowym. Dzisiaj żona Roberta Lewandowskiego to marka sama w sobie. Zobaczcie Anię Lewandowską na zdjęciach, tak wygląda dziś, a tak wyglądała kiedyś - kliknij w galerię zdjęć... 📢 Jak odurzony kierowca bmw przechytrzył sztab policjantów?! Minęły 3 lata od tragedii na ul. Broniewskiego, a Kuźniak jest wciąż na wolności To było deszczowe, lutowe popołudnie 2020 roku, gdy rozpędzone bmw z czterema rozbawionymi młodzieńcami w środku wpadło w poślizg, wybiło się o krawężnik w powietrze i roztrzaskało na przydrożnym drzewie. Chwilę później siedzący za kierownicą 33-letni Wiktor Kuźniak wygrzebał się z kabiny rozbitego pojazdu. Gdy zorientował się, że jego dwaj koledzy są w krytycznym stanie, szybkim krokiem oddalił się z miejsca wypadku. Do dziś, 3 lata od tej tragedii, policjanci nie ustalili miejsca jego pobytu...

📢 Tak mieszka Grażyna Szapołowska GALERIA ZDJĘĆ. Ogromny dom otoczony ogrodem. Jest bardzo elegancko Zobacz! 29.10.2023 Grażyna Szapołowska to jedna z największych gwiazd polskiego kina i teatru. 68-letnia aktorka zawsze uchodziła za symbol seksu. Pełna wdzięku i uroku gwiazda jest też aktywna w mediach społecznościowych.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Jerzego Połomskiego. Oto ostatnie pożegnanie legendarnego piosenkarza! Galeria zdjęć Pogrzeb Jerzego Połomskiego ZDJĘCIA. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie legendarnego muzyka. Spocznie na warszawskich Powązkach. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ! 📢 Tak było na pogrzebie Mirosława Hermaszewskiego. GALERIA ZDJĘĆ. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie polskiego lotnika ZDJĘCIA Pogrzebano polskiego kosmonaute. W środę na Powązkach Wojskowych w Warszawie spoczął gen. Mirosław Hermaszewski. Wcześniej w Katedrze Polowej WP odbyła się msza św. w intencji zmarłego.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Leonarda Pietraszaka. GALERIA ZDJĘĆ. Tak gwiazdy żegnały Leonarda Pietraszaka ZDJĘCIA Dziś odbył się pogrzeb Leonarda Pietraszaka. Uroczystości pogrzebowe wybitnego aktora teatralnego i filmowego Leonarda Pietraszaka odbyły się we wtorek, 7 lutego w Bydgoszczy. Artysta spocznie na Cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej. 📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! zdjęcia. Artystę żegnało mnóstwo znanych osób ZDJECIA Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy. 📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Oto jak znani pożegnali legendarnego dziennikarza ZDJĘCIA Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata.

📢 Od poniedziałku duże utrudnienia na autostradzie A1! Lepiej omijajcie te miejsca W najbliższy poniedziałek – 30 października ruszają prace związane z odnowieniem oznakowania poziomego na autostradzie A1.

Pierwszy etap robót będzie obejmował 14 – kilometrowy odcinek jezdni prowadzącej w kierunku Gdańska, między węzłami Łódź Wschód i Łódź Północ. Będą to tzw. prace szybko postępujące i obejmą całą szerokość jezdni. Przy czym, aby zachować możliwość przejazdu, będzie to raz prawa a raz lewa strona jezdni.

📢 Aleksandra Kwaśniewska w stroju kąpielowym. Tutaj wygląda bardzo seksownie! Prywatne Zdjęcia 29.10.2023 42-letnia Aleksandra Kwaśniewska od 2012 roku jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Ona jest dziennikarką i córką prezydenta, a on bardzo uzdolnionym muzykiem. Para póki co nie ma dzieci. 📢 Paulina Krupińska tylko w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 29.10.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć...

📢 Nowa restauracja w Łodzi: Przy Kominie z polską kuchnią w nowoczesnym wydaniu W łódzkim kompleksie Monopolis w weekend otworzyła się nowa restauracja. Lokal serwuje nowoczesne dania inspirowane tradycyjną polską kuchnią. 📢 Wszystkich Świętych w Łodzi. Ile kosztują wiązanki i chryzantemy w doniczkach? Ceny na stoiskach przed cmentarzami Łodzianie, którzy w weekend 28 i 29 października, ten ostatni przed Wszystkimi Świętymi, wybrali się na cmentarze, kupowali już oferowane w kwiaciarniach i na stoiskach przed nekropoliami wiązanki i donice z kwiatami. Ile przyszło im za nie zapłacić? Czy zdrożały w porównaniu z ubiegłym rokiem, jak wcześniej straszono? 📢 Jak dojechać MPK do cmentarzy? Trasy linii dodatkowych i zmiany tras linii normalnych W najbliższy weekend oraz 1 listopada - w dniu Wszystkich Świętych na trasy wyjedzie więcej taboru niż zwykle, uruchomione zostanie też 8 specjalnych linii "cmentarnych" oznaczonych literą C i numerem. Zapewnią one lepszy dojazd do cmentarzy i bezpośrednie połączenia pomiędzy nekropoliami, kursować będą w godz. 9-17. Dla ułatwienia wszystkie pojazdy będą miały na wyświetlaczu informacje w rejonie jakich cmentarzy przejeżdżają. Linia C6 obsługiwana będzie tramwajami. Pozostałe linie od C1 do C8 to linie autobusowe.

📢 W ten sposób zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Szok! Tak wyglądała Łódź w październiku 11 lat temu. Zamieć śnieżna i kilkucentymetrowa warstwa białego puchu.... ZDJĘCIA W czwartek, 26. października 2023 roku, termometry w Łodzi wskazywały w południe 13 st. C. Łodzianie wyszli z domów w lekkich kurtkach, a niektórzy w ogóle nie wzięloi ich z domu. Większość mieszkańców nie wymieniło jeszcze opon na zimę, bo przecież śniegu nie ma i synoptycy nie zapowiadają jego opadów w najbliższych dniach.

📢 Grzybobranie 2023. Czy w lasach są grzyby? Czy w październiku warto wybrać się na grzyby? ZDJĘCIA W tym roku miłośnicy grzybobrania musieli się uzbroić w dużą cierpliwość, bo do ostatniego tygodnia października grzybów w lasach było jak na lekarstwo. Dopiero po intensywnych opadach deszczu, które wystąpiły niemal w całej Polsce w minioną niedzielę (22 października) grzybiarze zaczęli wychodzić z lasów z pełnymi wiadrami zbiorów. 📢 Muchomor sromotnikowy a kania. RÓŻNICE Czym czubajka kania różni się od muchomora sromotnikowego? Jak rozpoznać kanię? ZDJĘCIA Muchomor sromotnikowy a kania. Oto RÓŻNICE. Czym kania się różni od muchomora? Sprawdź koniecznie, jak rozpoznać kanię Grzyby przyciągają do lasu miłośników zalewajki, jajecznicy z grzybami i grzybów marynowanych. Podczas zbierania grzybów trzeba jednak zachować rozwagę, bo muchomor sromotnikowy jest bardzo podobny do czubajki kani, zielonej surojadki lub gąski zielonej zwłaszcza w początkowej fazie dojrzewania. ZOBACZ ZDJĘCIA

📢 Cyrk koło retkińskiej górki w Łodzi. Reżyser Magnus von Horn kręci w Łodzi swój kolejny film W Łodzi trwają zdjęcia do najnowszego filmu Magnusa von Horna "Mamka". W piątek (27.10) ekipa plan zdjęciowy zaaranżowała na łódzkich Błoniach koło górki Retkińskiej w rejonie ulic Konstantynowskiej i Juszczakiewicza. Kręcono sceny rozgrywające się w cyrku. 📢 Tragiczny finał poszukiwań 87-letniej kobiety. Od piątku trwały poszukiwania starszej pani. Kobieta poszła do lasu i zaginęła Ponad sto osób szukało 87-letniej kobiety (mieszkanki powiatu piotrkowskiego), która w piątek (27 października) poszła do lasu i zaginęła. Poszukiwania rozpoczęto wspomnianego dnia o godz. 16 i przerywano je w godzinach nocnych. W niedzielę (29 października) ratownicy wraz z psami terenowymi ruszyli na pomoc starszej pani. Niestety przed południem ciało 87-latki odnalazła przypadkowa osoba.

📢 Pogrzeb Włodzimierza Zimnego, znanego dealera skody z regionu łódzkiego Pożegnano Włodzimierza Zimnego, jednego z najbardziej znanego dealera samochodowego w regionie. To on pierwszy sprowadził do Łodzi cieszące się wielką popularnością skody favorit. 📢 Zapalą świeczki na grobach biednych i bezdomnych. Łódzka akcja "Światełko pamięci" Nazywany jest najsmutniejszym cmentarzem w Łodzi. Na wielu tabliczkach nie ma nawet nazwiska zmarłego. Już od dziesięciu lat prowadzona jest akcja „Światełko Pamięci”. Dzięki łodzianinowi Przemysławowi Ledzianowi na tych grobach zapłoną znicze. 📢 Po meczu ŁKS - Górnik. Oceniamy ełkaesiaków. Kto wypadł najgorzej, a kto najlepiej? ZDJĘCIA W meczu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5. Doprawdy po takim występie łódzkiej drużyny trudno coś dobrego napisać o zawodnikach z al. Unii. To była futbolowa kompromitacja. Oto nasze oceny ełkaesiaków. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYCH ZDJĘCIACH

📢 Kibice piłkarzy ŁKS starali się pomóc drużynie z al. Unii w meczu z Górnikiem Zabrze ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW ŁKS W spotkaniu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5 (0:1). Na stadionie przy al. Unii w Łodzi to spotkanie obejrzało 8247 sympatyków dwukrotnych mistrzów Polski. Z pewnością zawodnicy liczyli, że fanów pojawi się więcej. Tym razem ich doping jednak nie pomógł podopiecznym trenera Piotra Stokowca, którzy się skompromitowali.

ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW ŁKS 📢 Najlepsze MEMY na Halloween, po prostu strach się bać! Uśmiejecie się do łez. Oto strasznie śmieszne MEMY Strasznie śmieszne MEMY na HALLOWEEN rozbawią Cię do łez. Twórcy obrazków z zabawnymi podpisami znów się popisali. Jeśli lubisz się śmiać, to zerknij w galerię zdjęć. Tam znajdziesz najlepsze MEMY na Halloween.

📢 Rusza budowa łącznika od drogi ekspresowej S14 do ulicy Szczecińskiej. Dwie jezdnie, rondo i ponad kilometr długości W czwartek 26 października symbolicznie wbito pierwszą łopatę na budowie łącznika pomiędzy drogą ekspresową S14 a ulicą Szczecińską w Łodzi. To początek inwestycji mającej na celu stworzenie brakującego zjazdu z zachodniej obwodnicy Łodzi na Teofilów. Do tej pory brakowało takiej drogi, choć plany budowy S14 ja przewidywały. Łącznik o długości ok. 1,1 km ma być gotowy na początku 2025 roku. Wykonawcą będzie Budimex, a koszt to ok. 21,8 mln złotych. 📢 Przystanek Italia w Łodzi. MENU, CENY. Tak się zmieniła łódzka pizzeria Hot Devil po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Menu na kolejnych slajdach.

📢 Teofilów: brakuje 150 metrów chodnika - cierpi całe osiedle. Muszą brodzić w błocie i kałużach Mieszkańcy Teofilowa skarżą się na fatalne dojście do centrum handlowego przy ul. Traktorowej od strony osiedla. Aby tam dotrzeć trzeba przejść przez odcinek pełen kałuż, muld i błota. Wszystko dlatego, że ktoś zapomniał zbudować 150 metrów chodnika. 📢 Oto najzabawniejsze ogłoszenia! Zobaczcie, czego to ludzie nie wymyślą! Można pęknąć ze śmiechu. ZDJĘCIA 27.10.2023 "Przyjmę mężczyznę do pracy z prawojazdem", "Kupię dom od radnego w cenie deklarowanej w oświadczeniu majątkowym", "Zbroja na kota na bitwę pod Grunwaldem" i inne! Pomysłowość osób, które dają ogłoszenia nie zna granic. Zobaczcie w galerii dziwne i śmieszne ogłoszenia.

📢 Niesamowicie piękna Maria Andrejczyk publikuje odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 27.10.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię.

📢 Natychmiast wyrzuć te rzeczy! Sprawdź jakie przedmioty przynoszą nam pecha 27.10.2023 Wszyscy na co dzień marzymy o życiu w szczęściu, dostatku i zdrowiu, bez problemów. Według przesądów, często na własne życzenie sprowadzamy do swoich "czterech ścian" straszliwego pecha. Sprawdź jakich rzeczy nie trzymać w mieszkaniu, bo grożą nam straszliwym pechem i pasmem niekończących się niepowodzeń. 📢 Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi. Tak się zmieniła pizzeria w Łodzi po wizycie Magdy Gessler ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Nietrudno się domyślić...

📢 Oto najlepsze MEMY o zmianie czasu. Śpimy dłużej czy krócej? Zobacz, czy Ciebie też to śmieszy... Zmiana czasu już w sobotę ZDJĘCIA Najchętniej przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni, kiedy to w efekcie możemy cieszyć się dłuższym o godzinę dniem. Śpimy wprawdzie krócej, ale rekompensatą są jasne poranki oraz wieczory. Teraz będzie inaczej. W październiku przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy - śpimy dłużej, ale dzień staje się krótszy...

📢 Gdzie kupić tanią wiązankę na Święto Zmarłych? Ceny kompozycji z róż, chryzantem i anturium na targowisku i w popularnej łódzkiej kwiaciarni W asortymencie łódzkich kwiaciarni nie sposób odnaleźć najdroższą kompozycję kwiatową na 1 listopada. Ceny kwiatów podobnie jak zniczy poszybowały wraz z innymi produktami z powodu panującej inflacji. Niektóre kompozycje kosztuje kilkaset złotych. Kogo jednak stać na takie kosztowne wiązanki, szczególnie, gdy musimy nimi ozdobić kilka grobów? Gdzie kupić tanią i ładną wiązankę? Sprawdziliśmy...

📢 Splądrowany cygański pałac zniknął z mapy Łodzi. Przypominamy, jak wyglądał przed wyburzeniem ZDJĘCIA Piętrowy dom przy ul. Pabianickiej, stojący przy drodze krajowej nr 14, za czasów swojej świetności nazywany był przez okolicznych mieszkańców cygańskim pałacem. Przez lata budynek straszył przejezdnych, bo był w opłakanym stanie. Dziś zostało po nim tylko... puste pole. 📢 Zobacz, jak wyglądały bilety komunikacji miejskiej w Łodzi ZDJĘCIA. Oto niezwykła historyczna podróż tramwajami i autobusami od 1898 roku Dokładnie 23 grudnia 1898 roku ruszyły w Łodzi tramwaje, co oznacza, że prawie przed 125 laty powstała komunikacja miejska w stolicy naszego województwa. Ustanowiona została dekretem władz państwowych Cesarstwa Rosyjskiego. Ta historia to nie tylko pojazdy, czyli najpierw tramwaje, a później także autobusy. To też dzieje biletów. Zobacz jak wyglądały i ile kosztowały. Możesz się zdziwić...

📢 Małgorzata Opczowska-Łęska: "Robię to, co kocham". Zdjęcia w bikini i inne wakacyjne kadry. ZDJĘCIA, WYWIAD 26.10.2023 Kiedy siedemnaście lat temu przekraczała progi krakowskiego oddziału telewizyjnego, nie przypuszczała, że studencka przygoda stanie się jej pasją, która trwa do dziś. Z Małgorzatą Opczowską-Łęską rozmawiamy o wykorzystanych szansach, pracy, planach i rodzinie, która jest jej priorytetem.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 26.10.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Oto zmysłowa Joanna Przetakiewicz. Co za ZDJĘCIA! U niej tanio nie jest. 25.10.2023 Wprawdzie do Świąt Bożego Narodzenia mamy jeszcze nieco czasu, ale już znani, przez niektórych lubiani, jednym słowem celebryci - zachęcają w sieci, aby to u nich kupować przedmioty, które sprawią, że święta będą magiczne i niezapomniane. 📢 Oto żona Szymona Hołowni - Urszula Brzezińska Kim jest? Szok, czym zajmuje się na co dzień... Niedawno miała imieniny ZDJĘCIA Kim jest żona Szymona Hołowni, Urszula Hołownia? Ta kobieta wykonuje niezwykły zawód. Żona Hołowni jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego, pilotem myśliwca MiG-29 w 23. jednostce w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

W „Newsweeku" ukazał się wywiad, w którym Szymon Hołownia zdradził, że jego żona ma na imię Urszula, a córka Mania. Co jeszcze powiedział o swojej rodzinie?

📢 Zobacz dom Alicji Węgorzewskiej z The Voice Senior! ZDJĘCIA. Piękny apartament. Zobaczcie, co gwiazda kolekcjonuje 15.10.2023 Alicja Węgorzewska to znana na całym świecie operowa śpiewaczka. Jest też jedną z trenerów w programie "The Voice Senior". Ostatnimi czasy pani Alicja pochwaliła się swoim pięknym mieszkaniem na Warszawskim Ursynowie. 📢 KARTOFEL BUDA ŁÓDŹ Kuchenne Rewolucje w dawnej "Retce". Jak Magda Gessler odmieniła łódzki lokal? KUCHENNE REWOLUCJE MAGDY GESSLER. Kartofel Buda - tak brzmi nowa nazwa dawnej „Retki”, pizzerii przy ul. Balonowej, w której Magda Gessler przeprowadziła kulinarną rewolucję. Znana restauratorka odmieniła wystrój dawnej pizzerii i przeobraziła menu. Jak nowe potrawy smakują mieszkańcom Retkini? Odcinek z łódzką restauracją w roli głównej został wyemitowany na antenie TVN w czwartek (26 października).

Strefa Biznesu: Jak nie dać się oszukać podczas black week