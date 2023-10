Przegląd prasy (28.10.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 27.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice piłkarzy ŁKS starali się pomóc drużynie z al. Unii w meczu z Górnikiem Zabrze ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW ŁKS”?

Prasówka 28.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice piłkarzy ŁKS starali się pomóc drużynie z al. Unii w meczu z Górnikiem Zabrze ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW ŁKS W spotkaniu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5 (0:1). Na stadionie przy al. Unii w Łodzi to spotkanie obejrzało 8247 sympatyków dwukrotnych mistrzów Polski. Z pewnością zawodnicy liczyli, że fanów pojawi się więcej. Tym razem ich doping jednak nie pomógł podopiecznym trenera Piotra Stokowca, którzy się skompromitowali.

ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW ŁKS

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 27.10.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:5. Kompromitacja łodzian. Nowy właściciel potrzebny od zaraz W meczu trzynastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Górnikiem Zabrze 0:5. Doprawdy po takim występie łódzkiej drużyny trudno coś sensownego napisać. To była kompromitacja, dlatego skoncentrujemy się na liczbach ŁKS.

Zmiana trenera, przynajmniej na tę chwilę nic nie dała ŁKS. Piłkarze drużyny z al. Unii kontynuują fatalną serię w ekstraklasie. Zanotowali dziesiąty przegrany mecz w tym sezonie, czwarty z rzędu (bramki 1:13) i są bez wygranej od ośmiu spotkań! Czarna, piłkarska rozpacz! Górnik nie zagrał finezyjnie. Po prostu zaprezentował solidny, prosty futbol a to wystarczyło na słaby zespół ŁKS.

I pomyśleć, że kilka dni temu Janusz Dziedzic, dyrektor sportowy ŁKS przekonywał dziennikarzy: - Nie zgadzam się z tezą, że ŁKS jest słaby. Ten zespół ma potencjał, żeby osiągnąć wyznaczony cel. Może dyrektor powinien w najbliższym czasie wybrać się do okulisty, może wówczas ogląd futbolowej trzódki w ŁKS będzie nieco ostrzejszy, a co za tym idzie znacznie precyzyjniejszy... Kibice dosadnie podsumowali ostatnią, ekstraklasową radosną działalność Tomasza Saskiego, większościowego właściciela ŁKS. W trakcie meczu z Górnikiem wywiesili transparent: Nowy właściciel potrzeby od zaraz! Czekamy zatem na odpowiedź Tomasza Salskiego.

📢 Rusza budowa łącznika od drogi ekspresowej S14 do ulicy Szczecińskiej. Dwie jezdnie, rondo i ponad kilometr długości W czwartek 26 października symbolicznie wbito pierwszą łopatę na budowie łącznika pomiędzy drogą ekspresową S14 a ulicą Szczecińską w Łodzi. To początek inwestycji mającej na celu stworzenie brakującego zjazdu z zachodniej obwodnicy Łodzi na Teofilów. Do tej pory brakowało takiej drogi, choć plany budowy S14 ja przewidywały. Łącznik o długości ok. 1,1 km ma być gotowy na początku 2025 roku. Wykonawcą będzie Budimex, a koszt to ok. 21,8 mln złotych. 📢 Pupil z piekła rodem. Jakie zwierzęta zgotują nam w domu prawdziwe piekło - przeczytaj zanim kupisz dziecku pupila Pies lub kot to pupil oczywisty i dla wielu miłośników zwierząt zbyt banalny, żeby trzymać go w domu. Niektórzy wolą pupila, który dostarczy dreszczyk emocji, a na pewno wzbudzi powszechne zdumienie, a może i zazdrość. Niestety nieprzemyślany wybór przyjaciela czasem się może zemścić.

📢 Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi. Tak się zmieniła pizzeria w Łodzi po wizycie Magdy Gessler ZDJĘCIA Przystanek Italia przy ul. Limanowskiego w Łodzi - to kolejny lokal po kulinarnej rewolucji Magdy Gessler. Dawna pizzeria Hot Devil (znajdująca się przy przystanku tramwajowym u zbiegu z ul. Sierakowskiego) zmieniła nie tylko nazwę. Temperamentna restauratorka przeobraziła także wnętrze lokalu i przede wszystkim ułożyła menu. Jaka kuchnia będzie królować w lokalu Tomasza Hellera? Nietrudno się domyślić...

📢 Oto "najlepszy dom w Polsce". Zaprojektował go łódzki architekt ZDJĘCIA Dom jest bardzo nowoczesny i właśnie wygląda tak... Łódzki architekt, Marcin Tomaszewski, zaprojektował dom, który otrzymał tytuł Best Architecture Single Residence Poland . Re: Q House, bo tak architekt nazwał projekt, najbardziej spodobał się jury. Zobaczcie, jak wygląda nagrodzony dom oraz inne projekty łódzkiego architekta.

📢 Gdzie kupić tanią wiązankę na Święto Zmarłych? Ceny kompozycji z róż, chryzantem i anturium na targowisku i w popularnej łódzkiej kwiaciarni W asortymencie łódzkich kwiaciarni nie sposób odnaleźć najdroższą kompozycję kwiatową na 1 listopada. Ceny kwiatów podobnie jak zniczy poszybowały wraz z innymi produktami z powodu panującej inflacji. Niektóre kompozycje kosztuje kilkaset złotych. Kogo jednak stać na takie kosztowne wiązanki, szczególnie, gdy musimy nimi ozdobić kilka grobów? Gdzie kupić tanią i ładną wiązankę? Sprawdziliśmy...

📢 Szok! Tak wyglądała Łódź w październiku 11 lat temu. Zamieć śnieżna i kilkucentymetrowa warstwa śniegu.... ZDJĘCIA W czwartek, 26. października 2023 roku, termometry w Łodzi wskazywały w południe 13 st. C. Łodzianie wyszli z domów w lekkich kurtkach, a niektórzy w ogóle nie wzięloi ich z domu. Większość mieszkańców nie wymieniło jeszcze opon na zimę, bo przecież śniegu nie ma i synoptycy nie zapowiadają jego opadów w najbliższych dniach. 📢 Oto atrakcyjna Sylwia Bomba znów jest w centrum uwagi. Celebrytka jest aktywna w mediach społecznościowych. Zobaczcie ZDJĘCIA Sylwia Bomba, czyli gwiazda programu „Gogglebox. Przed telewizorem” znów jest w centrum uwagi. Tym razem popularna i lubiana przez widzów celebrytka wdała się w wymianę zdań z Internauta, który zarzucił Sylwii kupowanie podrób!

📢 Splądrowany cygański pałac zniknął z mapy Łodzi. Przypominamy, jak wyglądał przed wyburzeniem ZDJĘCIA Piętrowy dom przy ul. Pabianickiej, stojący przy drodze krajowej nr 14, za czasów swojej świetności nazywany był przez okolicznych mieszkańców cygańskim pałacem. Przez lata budynek straszył przejezdnych, bo był w opłakanym stanie. Dziś zostało po nim tylko... puste pole.

📢 Alarm na Teofilowie. Łysiejący mężczyzna miał powiedzieć, że jest zboczeńcem i pozabija dzieci! Wzmożone kontrole policji Łysiejący mężczyzna z chyarakterystycznymi dużymi 'jedynkami" miał grasować przed łódzkim przedszkolem i straszyć rodziców, że jest zboczeńcem, ma przy sobie nóż i pozabija dzieci. Post z takim ostrzeżeniem pojawił się w czwartek (26 października) na portalu społecznościowym i był szeroko rozpowszechniany przez łódzkich internautów. 📢 To nie koniec sprawy zalewania stadionu Widzewa. Jest reakcja magistratu ZDJĘCIA Przełożenie, z powodu opadów deszczu, spotkania piłkarskiej ekstraklasy Widzew - Ruch Chorzów odbiło się dużym echem w kraju.

Do sprawy odniosła się rada Nadzorcza Widzewa. Zareagowały również władze Łodzi.

Futbolowe środowisko dziwi się, że stosunkowo nowy obiekt sportowy raz po raz jest zalewany i organizatorzy muszą odwoływać imprezy. 📢 Brutalne pobicie w Łęczycy. Mężczyzna zaatakował byłą partnerkę. Jest wideo! Do brutalnego pobicia doszło w środę 25 października na ulicy Dominikańskiej w Łęczycy. Mężczyzna zaatakował swoją byłą partnerkę.

📢 Zobacz, jak wyglądały bilety komunikacji miejskiej w Łodzi ZDJĘCIA. Oto niezwykła historyczna podróż tramwajami i autobusami od 1898 roku Dokładnie 23 grudnia 1898 roku ruszyły w Łodzi tramwaje, co oznacza, że prawie przed 125 laty powstała komunikacja miejska w stolicy naszego województwa. Ustanowiona została dekretem władz państwowych Cesarstwa Rosyjskiego. Ta historia to nie tylko pojazdy, czyli najpierw tramwaje, a później także autobusy. To też dzieje biletów. Zobacz jak wyglądały i ile kosztowały. Możesz się zdziwić... 📢 Małgorzata Opczowska-Łęska: "Robię to, co kocham". Zdjęcia w bikini i inne wakacyjne kadry. ZDJĘCIA, WYWIAD 26.10.2023 Kiedy siedemnaście lat temu przekraczała progi krakowskiego oddziału telewizyjnego, nie przypuszczała, że studencka przygoda stanie się jej pasją, która trwa do dziś. Z Małgorzatą Opczowską-Łęską rozmawiamy o wykorzystanych szansach, pracy, planach i rodzinie, która jest jej priorytetem.

📢 Wianek czy wiązanka na grób? Jak w tym roku będziemy dekorować nagrobki na Wszystkich Świętych? Najdroższe kosztują nawet tysiąc złotych Znacznie więcej klientów niż w poprzednich latach zamawia u mnie wianki z jodły nobiles, która się nie sypie, zamiast tradycyjnych wiązanek - twierdzi kwiaciarka z Górnej. - W dekoracjach w porównaniu do lat ubiegłych mniej jest sztucznych kwiatów, najczęściej produkowanych i sprowadzanych z Chin, a więcej ozdób ekologicznych.

To wpisuje się w trendy. Caritas apeluje abyśmy w tym roku myśląc o dekoracjach grobów na Wszystkich Świętych ograniczyli także liczbę zniczy, bo po 1 i 2 listopada zostają zawsze tony szklanych i plastikowych opakowań. W te dni chodzi przecież o skupienie, modlitwę i pamięć o bliskich, których już z nami nie ma.

📢 Miasto podaje, jakie linie tramwajowe będą reaktywowane w 2024 roku. Padają trzy numerki. Wraz z postępami prac na kolejnych inwestycjach drogowo - torowych na swoje trasy wracać mają kolejne linie tramwajowe. Z początkiem 2024 roku ponownie uruchomiona zostanie trasa na Doły, na Legionów i Srebrzyńskiej, co pozwoli na dogodny dojazd m.in. do Starego Cmentarza, po nowych torach będą też kursować tramwaje po ul. Przybyszewskiego.

