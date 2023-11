Przegląd prasy 25.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 24.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „ŁKS - Zagłębie ZDJĘCIA kibiców. Kolejny raz doping kibiców ŁKS nie pomógł. Zobaczcie ZDJĘCIA fanów”?

Prasówka 25.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 ŁKS - Zagłębie ZDJĘCIA kibiców. Kolejny raz doping kibiców ŁKS nie pomógł. Zobaczcie ZDJĘCIA fanów W spotkaniu szesnastej kolejki kolejki piłkarskiej ekstraklasy rozegranym w Łodzi ŁKS przegrał z Zagłębiem Lubin. Kolejny raz z doskonałej strony zaprezentowali się kibice drużyny z al. Unii. Na stadionie imienia Króla stawiło się mniej niż zazwyczaj, ale ci, którzy przyszli, wspaniale wspierali łódzki zespół. Na trybunach zasiadło ich 6473.

📢 Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego łódzkiego Uniwersytetu Medycznego z dyplomami! To była gala - ZOBACZ ZDJĘCIA 130 świeżo upieczonych lekarzy dentystów w piątek, 24 listopada br. odebrało dyplomy podczas uroczystej Gali Absolwenta Uniwersytetu Medycznego w Auli 1000 CDUM przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi.

📢 Remonty ulic w Łodzi. Odcinek ul. Ogrodowej od ul. Karskiego do Cmentarnej został otwarty dla ruchu Odcinek ul. Ogrodowej od ul. Cmentarnej do ul. Karskiego został otwarty dla ruchu w piątek 24 listopada. Od czerwca tego roku był remontowany. Jezdnia w rejonie Starego Cmentarza ma teraz 6,5 m szerokości i nową, gładką, bitumiczną nawierzchnię.

📢 ŁKS Łódź - Zagłębie Lubin 0:2. Łódzka drużyna nadal chłopcem do bicia W meczu 16. kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS przegrał w Łodzi z Zagłębiem Lubin 0:2. Przed meczem Piotr Stokowiec, trener piłkarzy ŁKS, deklarował: Widzę postęp ŁKS i myślę, że zobaczymy go w piątkowym meczu z Zagłębiem. Niestety, kibice, którzy pojawi się na stadionie przy al. Unii, nie ujrzeli go. Teraz wiemy, że szkoleniowiec próbował zaklinać rzeczywistość, a ona w ŁKS skrzeczy i to bardzo mocno.

Stokowiec prowadził ełkaesiaków w piątym meczu ekstraklasy i po raz czwarty przegrał. Nadal nie może się pochwalić zwycięstwem.

To jedenasty mecz łodzian z rzędu bez wywalczenia trzech punktów. Sytuacja beniaminka staje się coraz trudniejsza. Osiem punktów po szesnastu spotkaniach to tragiczne osiągnięcie tej drużyny. ŁKS wygrał w lidze po raz ostatni 20 sierpnia! Po raz kolejny należy zdać patynie właścicielowi futbolowego interesu z al. Unii. Panie Tomaszu Salski, kto zbudował tę drużynę i dlaczego pan nie lubi kibiców ŁKS, skazując ich na konieczność oglądania żenujących piłkarskich popisów zawodników zatrudnionych w pańskim zespole?

Bez wątpienia nadszedł czas, aby wyjść z ukrycia i wyjaśnić fanom dokąd zmierza ŁKS?

📢 Tragiczny wypadek w silosie pod Tomaszowem Mazowieckim. Mężczyzna "utonął" w zbożu ZDJĘCIA 67-letni mężczyzna zginął w wyniku wypadku, do którego doszło w piątek (24 listopada) na terenie jednego z zakładów w miejscowości Łaznów pod Tomaszowem Mazowieckim.

📢 Świąteczne menu Magdy Gessler. Ceny w łódzkiej restauracji zwalają z nóg, zobaczcie sami! Tak to już mamy, że niezależne od stanu portfela, święta muszą być na bogato. Tradycja nakazuje, by stoły się uginały, a żaden z domowników nie może wstać z krzesła z przeświadczeniem, że zjadłby jeszcze co nieco. A prawdą jest też to, że coraz częściej korzystamy z kulinarnych ofert celebryów. A przecież święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami. 📢 Wypadek w centrum Łodzi. Na al. Piłsudskiego zderzyły się tramwaje. 9 osób poszkodowanych. Sparaliżowane centrum Łodzi 9 osób zostało poszkodowanych w zderzeniu składów na al. Piłsudskiego w Łodzi. Kilkanaście minut po godz. 7 stanęły tramwaje w kierunku Widzewa. Do wypadku doszło przed skrzyżowaniem z ul. Kilińskiego.

📢 Oto niezwykłe eksponaty ludzkich ciał. Body Worlds dla wielu jest kontrowersyjna, ale zgromadziła rekordową liczbę widzów 24.11.2023 Body Worlds to jedna z najchętniej oglądanych wystaw. Eksponaty ludzkich ciał urzekają, skłaniają do refleksji. Na wystawie znajduje się ponad 150 prawdziwych eksponatów ludzkich ciał w ruchu. Zobacz wybrane zdjęcia w naszej galerii. 📢 Horoskop dzienny na piątek 24 listopada. Co przyniesie nowy dzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź 24.11.2023 Sprawdź dzienny horoskop. Piątek będzie dla ciebie hojny? Co może cię spotkać? Będziesz miał szczęście czy czeka cię pech? Zobacz horoskop dzienny dla: Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Wodnika, Ryb, Koziorożca. Lew powinien spotkać się z rodziną, Byk będzie mógł liczyć na prawdziwych przyjaciół, a Baranowi uda się zrealizować ciekawy cel!

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 Niż Niklas w Polsce 24.11. Wichura w centrum kraju. W Łódzkiem wiatr łamał gałęzie drzew, zrywał dachy. Ponad sto interwencji Mnóstwo pracy mieli w nocy z czwartku na piątek (z 23 na 24 listopada) łódzcy strażacy. Od godz. 18 do godz. 6 na terenie całego województwa podjęli ponad 100 interwencji. Wyjazdy były związane z silnymi podmuchami wiatru spowodowanymi przez przechodzący nad Polską niż Niklas.

📢 Black Friday w Łodzi. Zaczyna się święto zakupów! Zobacz, jakie promocje przygotowały sklepy GALERIA ZDJĘĆ Czarny Piątek - to już 24 listopada. Galerie handlowe w Łodzi spodziewają się tłumów klientów tego dnia, a także w następującą po nim sobotę. Jakie promocje i akcje rabatowe przygotowały sklepy? Oglądaj na naszych zdjęciach. 📢 Nie uwierzysz kto siedzi w łódzkich więzieniach. Nie tylko Polacy przebywają w Areszcie Śledczym i Zakładzie Karnym nr 1 Do łódzkich jednostek penitencjarnych - Aresztu Śledczego przy ul. Smutnej i Zakładu Karnego nr 1 przy ul. Beskidzkiej trafiają przede wszystkim Polacy. Jednak wśród nich zdarzają się również obcokrajowcy, którzy w naszym kraju mieszkają i pracują lub przyjechali na krótko, ale zdążyli popełnić przestępstwo i trafić za kraty.

📢 Wojewoda łódzki wręczył odznaczenia państwowe 26 osobom FOTO FILM W czwartek, 23 listopada w sali Stulecia Niepodległości w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, 26 osób odebrało z rąk wojewody łódzkiego Karola Młynarczyka odznaczenia państwowe: złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi oraz medale za długoletnią służbę przyznane przez prezydenta Polski. Decyzją szefa do spraw kombatantów i osób represjonowanych jednej osobie przyznano także Medal Pro Patria. 📢 Anna Derbiszewska z "Rolnik szuka żony" całkiem prywatnie. Takich zdjęć nie widzieliście. Ania prowadzi studio urody Anna Derbiszewska ma 36 lat. Zobaczcie prywatną galerię zdjęć Anny... 📢 Dzień licealisty po raz pierwszy w Łodzi - świętowano w rytmie belgijki ZDJĘCIA FILM W czwartek 23 listopada 2023 r. po raz pierwszy w Łodzi świętowany był Dzień Licealisty. To święto międzynarodowe, ale dotąd u nas nie było obchodzone. Młodzież z entuzjazmem je przyjęła i wyraziła swoją radość wspólnym tańcem - belgijką.

📢 Od 10 grudnia Łódź będzie miała 53 połączenia Intercity, w tym 45 obsługiwanych nowoczesnym taborem Nowe połączenie z Terespolem, powrót całorocznego pociągu do Zakopanego oraz więcej pociągów kursujących w ramach kategorii InterCity (IC) obsługiwanych komfortowym, nowoczesnym taborem. To najważniejsze nowości dla województwa łódzkiego w rozkładzie PKP Intercity na sezon 2023/2024, który wejdzie w życie 10 grudnia.

📢 Nocny pożar na Polesiu. Płonął cadillac eldorado ZDJĘCIA. W akcji 3 zastępy straży pożarnej Zwarcie instalacji w komorze silnika było przyczyną pożaru, który wybuchł w środę przed północą na jednym z parkingów przy ul. Objazdowej na Polesiu. Dziesięć minut przed godz. 23 zaczął płonąć zaparkowany przed blokiem biały cadillac eldorado.

📢 Kibice na meczu Widzew Łódź - Ruch Chorzów. ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW W meczu piłkarskiej ekstraklasy Widzew gościł w Łodzi Ruch Chorzów. Łodzianie wygrali 2:1. Stadion przy al. Piłsudskiego znów wypełnił się kilkunastoma tysiącami kibiców. Na obiekcie zasiadło ich aż 17338. To budzi uznanie. Fani obu zespołów znakomicie wspierali swoich ulubieńców w ,,Meczu Przyjaźni". ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW Z MECZU WIDZEWA Z RUCHEM

📢 Skansen jak z bajki. Wycieczka po Łodzi przełomu XIX i XX wieku Pięć domów rzemieślniczych, willa letniskowa z ul. Scaleniowej, kościółek ewangelicki z Nowosolnej z 1846 r. oraz dawna poczekalnia przystanku tramwajowego stoją na terenie skansenu łódzkiej architektury drewnianej, który powstał na tyłach Centralnego Muzeum Włókiennictwa (między ul. Milionową a stawem w parku im. W. Reymonta). Do skansenu są dwa wejścia: jedno od ul. Piotrkowskiej, drugie od ul. Milionowej.

