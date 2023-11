Przegląd prasy 23.11.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Salma Hayek w kostiumach kąpielowych! Ma 57 lat i ciało bogini. Na nowych zdjęciach wygląda bardzo seksownie”?

Prasówka 23.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Salma Hayek w kostiumach kąpielowych! Ma 57 lat i ciało bogini. Na nowych zdjęciach wygląda bardzo seksownie Salma Hayek ZDJĘCIA w bikini. Salma Hayek to jedna z najpiękniejszych aktorek na świecie! Jej prywatne fotografie udostępniane w sieci wręcz powalają!

📢 Oto sexy mama Karoliny Szostak - prywatne zdjęcia. Maryla Szostak ma znakomitą figurę. Są jak siostry 23.11.2023 47-letnia Karolina Szostak ma piękną mamę Marylę. Na fotografiach, gdzie wspólnie pozują wyglądają niczym siostry. Internauci są zgodni, ciężko odróżnić, która jest mamą, a która córką. ZOBACZCIE ZDJĘCIA MAMY KAROLINY SZOSTAK... 📢 Świetne MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się! Zobacz ZDJĘCIA Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez.

Prasówka 23.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto niebanalna Maja Sablewska tym razem wskoczyła do wanny. Celebrytka zaskakuje publikując swoje odważne fotografie Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII.

📢 Oto piękna żona Karola Strasburgera GALERIA ZDJĘĆ. Zmysłowa Małgorzata jest młodsza od męża o 37 lat! Zobacz ZDJĘCIA 22.11.2023 Małgorzata Strasburger ma 39 lat. Piękna żona 76-letniego Karola Strasburgera wygląda wspaniale. Nie dziwi nas, że znany aktor wpadł w sidła miłości. Zobacz zdjęcia Małgosi Strasburger - KLIKNIJ W GALERIĘ.

📢 Anna Mucha pod prysznicem z mężczyzną. Czy to jej mąż? Oto nowe zdjęcia aktorki. Jest w świetnej formie Aktorka Anna Mucha to bardzo znana aktorka. 43-latka nie długo będzie mogła świętować pierwszy milion fanów na swoim Instagramie. Ostatnie zdjęcia pokazują, że pani Ania jest w świetnej formie.

📢 Piękna Katarzyna Cichopek pręży kształtne ciało na tle wodospadu - Zdjęcia. Maciej Kurzajewski dba, aby się nie nudzili 22.11.2023 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to uracza para, która obecnie przebywa w Turcji. Do sieci właśnie wpadło kilka zdjęć z tego wyjazdu. Kasia Cichopek wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Maria Andrejczyk publikuje gorące zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię. 📢 Apetyczna Katarzyna Skrzynecka rozebrała się! Wciąż jest seksowna. Zobacz ZDJĘCIA. Nie ma prywatnego samolotu ale sobie radzi Katarzyna Skrzynecka od wielu lat letni urlop spędza na ukochanych greckich wyspach. W tym roku wraz z mężem Marcinem Łopuckim i córką wyjechała na Kretę.

📢 Ostra dyskusja w internecie. Poszło o występ Roksany Węgiel. Co się stało? ZDJĘCIA Bycie celebrytą to nie jest jest ławy kawałek chleba.

📢 Oto drapieżna Katarzyna Warnke na gorących zdjęciach! 46-latka udowadnia, że wciąż może wyglądać wspaniale 22.11.2023 46-letnia aktorka Katarzyna Warnke mimo upływu czasu wciąż wygląda znakomicie. Jej nowe zdjęcia na Instagramie ukazują jej idealną sylwetkę, a niektóre z kadrów to bardzo pikantne ujęcia. Zobaczcie zresztą sami. 📢 Izabela Janachowska pręży swoje ciało w basenie. Co za widok. Zrzuciła ubrania i wskoczyła do wody. Zdjęcia Iza Janachowska z rodziną wyjechała na urlop. Gwiazda telewizji i bizneswoman opublikowała gorącą sesję wakacyjnych wojaży. Zobacz nowe zdjęcia - kliknij w galerię 📢 Pan Paweł z Łodzi po tej operacji schudł 70 kg! Teraz wspiera pacjentów bardzo otyłych dzieląc się doświadczeniami W aulii szpitala im. N. Barlickiego odbyło się pierwsze po pandemii spotkanie grupy wsparcia dla pacjentów z otyłością olbrzymią. Pojawiło się na nim blisko 60 mieszkańców Łodzi i regionu, którzy mają już za sobą operację bariatryczną (chirurgiczne leczenie otyłości) lub dopiero ją rozważają. Tym razem spotkali się z chirurgami wykonującymi takie zabiegi, dr Przemysławem Janczakiem oraz dr Mateuszem Kamińskim. Kolejne spotkanie ma się odbyć w styczniu, również w Barlickim.

📢 Aleksandra Kwaśniewska w stroju kąpielowym. Tutaj wygląda bardzo seksownie! Prywatne Zdjęcia 42-letnia Aleksandra Kwaśniewska od 2012 roku jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Ona jest dziennikarką i córką prezydenta, a on bardzo uzdolnionym muzykiem. Para póki co nie ma dzieci. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Agata Młynarska odsłania ciało w wieku 58 lat. Jest bardzo zgrabna! Wręcz promienieje. Zobacz gorące ZDJĘCIA dziennikarki Znana z ekranów telewizorów prezenterka Agata Młynarska ma 58 lat. Sporo o wiele młodszych kobiet mogłoby jej pozazdrościć formy. Nadal jej główną wizytówką są zgrabne długie nogi.

📢 Akcja ratunkowa w hostelu w centrum Łodzi. Na pomoc 20-latce ruszyły wszystkie służby Do jednego z łódzkich szpitali trafiła w nocy z wtorku na środę (z 21 na 22 listopada) 20-letnia mieszkanka hostelu przy ul. Rewolucji 1905 r. Kobieta chciała targnąć się na własne życie. 📢 Memy po meczu Polska - Łotwa. Internauci komentują występ naszej kadry "ruszyła maszyna" Reprezentacja Polski pod wodzą selekcjonera Michała Probierza podejmowała na stadionie PGE Narodowym w Warszawie reprezentację Łotwy. Jak internauci komentują gry naszej reprezentacji? Zobaczcie najlepsze memy!

📢 Internauta atakuje. Tymczasem Joanna Koroniewska zapewnia, że myje się często ZDJĘCIA To wiemy nie od dziś i pewnie prochu nie odkryjemy. Internet to pole nieustannej walki. Tam ścierają się nie tylko poglądy, różne punkty widzenia świata, ale też brakuje, jakby to oględnie napisać, wyczucia taktu czy wręcz kindersztuby.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk z programu Nasz nowy dom. Szewc bez butów! Zobacz zdjęcia! 22.11.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych! 📢 Śmiertelny pożar w altanie obok działek ROD w Łodzi. Mężczyzna zginął w płomieniach Jedno osoba zginęła w płomieniach na skutek pożaru, który wybuchł w nocy z wtorku na środę (z 21 na 22 listopada) nieopodal ogródków działkowych ROD przy ul. Piwnika Ponurego na Widzewie. 📢 Wpadka producentów podrobionych perfum! Tysiące flakonów skonfiskowanych! Zobacz ZDJĘCIA Ponad 30 tysięcy flakonów z podrobionymi perfumami odkryli funkcjonariusze łódzkiej Służby Celno-Skarbowej. Zatrzymano 29 - letniego obywatela Armenii, który nie potrafił udowodnić, że fiolki z zapachami to oryginalne produkty. Część z tych podróbek z pewnością pojawiała się na łódzkich bazarach i targowiskach.

📢 Potrawy wigilijne, których dziś już nikt nie je! Zobacz, co dawniej podawano na święta Bożego Narodzenia Co jadano dawniej w Wigilię? Można się zdziwić! Okunie posypane jajami oblane masłem, pasztet z chucherek we francuzkim cieście czy w końcu karasie smażone z czerwoną kapustą! Miedzy innymi takie potrawy wigilijne podawała Maria Marciszewska w swojej książce „Kucharka szlachecka” wydanej pierwszy raz w 1893 roku.

Z kolei Maria Gruszecka w swoim „Ilustrowanym kucharzu krakowskim” z 1892 roku roku proponowała między innymi: jarmuż z kasztanami i budyń z szodonem! Zobaczcie, co dawniej jadano w święta! I wcale nie było to dwanaście potraw! A karpie masowo zaczęto jadać w 1974 roku!

📢 Jedyna taka rodzina w naszym kraju. Oto rodzina Amiszów. Zobacz, jak wygląda ich niezwykłe i barwne życie! 22.11.2023 Nie mają telewizji, nie mają radia, bardzo rzadko korzystają w Internetu. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Anita zawsze chodzi w chuście na głowie, zdejmuje ją tylko przed snem, Jakub nie zagląda do kieliszka. Martinowie przyjechali do Polski z Ameryki. Są w naszym kraju już blisko 30 lat. To jedyna rodzina Amiszów zamieszkująca na naszym terytorium.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 22.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. 📢 Tak wygląda idealna kobieca sylwetka. Oto hipnotyzująca Kasia Dziurska. Zobacz te mięśnie ZDJĘCIA 22.11.23 Osoby, którym brakuje motywacji do treningów, powinny popatrzeć na zdjęcia Kasi Dziurskiej, znanej trenerki fitness i wielokrotnej mistrzyni w konkursach fitness bikini. Zwłaszcza fotografie w bikini zapadają w pamięć... Na ciele Dziurskiej widać niemal każdy najdrobniejszy mięsień. Właśnie tak wygląda ciało, gdy się regularnie ćwiczy.

📢 Oto co i za ile możesz kupić na największym bazarze i rynku rozmaitości w Łodzi przy ul. Puszkina. Tu kupisz wszystko CENY 22.11.2023 Giełda samochodowa - choć już tylko z nazwy, ponieważ nikt autami już tam nie handluje - wciąż przyciąga tłumy łodzian. Dlaczego? Ponieważ w niedziele odcinek ulic Puszkina i Dostawczej zamienia się ogromne targowisko, na którym kupić można niemal wszystko. Niska temperatura nie odstraszyła kupujących. Zobacz ZDJĘCIA w naszej Galerii.

📢 Oto niezwykłe eksponaty ludzkich ciał. Body Worlds dla wielu jest kontrowersyjna, zgromadziła rekordową liczbę widzów Body Worlds to jedna z najchętniej oglądanych wystaw. Eksponaty ludzkich ciał urzekają, skłaniają do refleksji. Na wystawie znajduje się ponad 150 prawdziwych eksponatów ludzkich ciał w ruchu. Zobacz wybrane zdjęcia w naszej galerii.

📢 Horoskop dzienny na środę 22 listopada. Co przyniesie nowy dzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź Horoskop dzienny na środę 22 listopada. Co przyniesie środa? Co jest zapisane w gwiazdach? Dla kogo ten dzień będzie dobry, a kto będzie musiał mierzyć się z nieprzychylnym losem? Sprawdź horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Roksana Węgiel w nowej fryzurze i stylizacji. Robi wrażenie, zobaczcie ZDJĘCIA Roksana Węgiel robi wszystko, by o niej było głośno. Choć piosenkarka ma dopiero osiemnaście lat, to jednak jest już pełnoprawną uczestniczką show-biznesu. Z miesiąca na miesiąc ugruntowuje swoją pozycję i trzeba przyznać, że jest w tym działaniu konsekwentna.

📢 Tak dzisiaj wygląda Magdalena Mazur! Piękne ciało i śliczna buzia. Pamiętacie filmową partnerkę Psikuty z filmu "Chłopaki nie płaczą"? Magdalena Mazur ma dzisiaj 47 lat. Zobacz jak wygląda aktorka obecnie...

📢 Jaka będzie zima 2023/2024? Czy do Łodzi przyjdą mrozy i śnieżyce? Zima w ostatni weekend - 18 i 19 listopada - w Łodzi postraszyła. Śnieg sypał, ochłodziło się, ale mróz nie chwycił. Następnego dnia po pokrywie śniegu nie pozostał nawet ślad. Dlatego to co w te dni zdarzyło się w pogodzie można zaliczyć do kolejnego incydentu zimowego. 📢 Oto dziewczyna Kuby Wojewódzkiego. Modelka i miss. Jest młodsza od dziennikarza o połowę ZDJĘCIA. Zgadnijcie, ile ma lat? Jak on to robi? - pytają na głos osoby, które śdzą miłosne perypetie Kuby Wojewódzkiego. 60-letni dziennikarz ma coraz młodsze partnerki. Obecna ukochana prowadzącego telewizyjne show ma... 31 lat. Do tego długie do nieba nogi, przepiękną figurę i niebanalną urodę. Mowa o Annie Markowskiej, o której zrobiło się głośno, gdy... zaczęła spotykać się z Wojewódzkim.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Wyjątkowe napisy GALERIA ZDJĘĆ Szok, ale oryginały! 22.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Piec kaflowy i cegła. Oto wspaniały dom bohaterów programu "Rolnik szuka żony". Ekranowe małżeństwo oczekuje drugiego potomka Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" to kolejna para, która powiedziała sobie sakramentalne tak. Para z telewizyjnego show ma już rocznego syna, ale ich rodzina niebawem się powiększy, bo pani Marta jest w ciąży. Gwiazdy programu jeszcze w ubiegłym roku wyremontowali mieszkanie, więc warunki na przyjęcie nowego domownika z pewnością są. Zobacz, jak mieszkają Bodzianni.

📢 Ma płacić 50 zł miesięcznie za komórkę, której nie ma. Absurd, który dotyka lokatora kamienicy przy ul. Odrzańskiej 18 Od 4 lat budynek mieszkalny przy ul. Odrzańskiej 18 ma być wyburzony. Zawaliły się także stojące na posesji komórki, a w dawnej pralni pełniącej funkcje "zastępczej komórki" zapadł się dach. Jarosław Wasilewski, który od 40 lat mieszka w budynku przypisanym do tej posesji choć nie ma gdzie składować opału na zimę i klamotów, które zwykle trzyma się w piwnicy, ma naliczane - jak pokazuje - 50 zł miesięcznie za korzystanie z pomieszczenia gospodarczego. - Od blisko 4 lat słyszę, że postawienie komórki administracji się nie opłaca - twierdzi lokator.

📢 Czy Katarzyna Nosowska będzie musiała zapłacić 50 milionów zadośćuczynienia? ZDJĘCIA To wiemy nie od dziś. Nasz celebrycki światek to takie małe piekiełko, w którym często dochodzi do ostrej wymiany zdań, wzajemnego obrażania się, urażenia czci, a przez to częstych zapowiedzi skierowania sprawy o niestosownych zachowaniach na drogę sądową.

📢 Alkoholowa afera. Jan Łabędzki, piłkarz ŁKS, padł ofiarą futbolowego trendu! Ostatnie wydarzenia w europejskim futbolu sprawiły, że znów musimy wrócić do sprawy młodego piłkarza ŁKS Jana Łabędzkiego, wyrzuconego z reprezentacji Polski (z trzema innymi kolegami) za to, że w hierarchii ich wartości sport przegrał z alkoholem. 📢 Zjawiskowa Dorota Szelągowska rozebrała się. Te zdjęcia powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje ciało! Mamy ZDJĘCIA Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia.

📢 Najpiękniejsze psy przyjechały do Łodzi. Międzynarodowa wystawa w łódzkiej Atlas Arenie Łódzka Atlas Arena zamieniła się na dwa dni w królestwo psów. Odbywa się tu 29 Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych. Można na niej zobaczyć między innym unikalne rasy czworonogów.

📢 Absolwenci XXIX LO w Łodzi spotkali się po latach. Było mnóstwo emocji i jeszcze więcej śmiechu Spotkanie absolwentów w murach XXIX Liceum Ogólnokształcącego wywołało mnóstwo wspomnień i wzruszeń. Na korytarzach "Bytnarówki" pojawili się nauczyciele i byli uczniowie szkoły z roczników 1964 - 2006. Wśród nich była też zacna reprezentacja rocznika 1975. 📢 Wiemy, kiedy otwarty zostanie nowy odcinek Trasy Górna. Do autostrady dojedziemy w 10 minut! Tylko żal, że wybudowali jedną jezdnię W niedzielę przez cały dzień droga będzie otwarta, każdy będzie mógł osobiście przetestować nowy odcinek Trasy Górna jadąc po jezdni rowerem, hulajnogą albo na rolkach. Tego dnia na nowej trasie czekać będą na gości różne atrakcje, m.in. parada klasycznych samochodów.

📢 Podczas imprezy na Ibizie Joanna Przetakiewicz świętowała. GORĄCE ZDJĘCIA Wakacyjny czas już za nami, ale celebryci nie zaprzestają prezentacji zdjęć ze światowych wojaży.

