Przegląd prasy 22.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 22.10: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Najlepsze MEMY o zmianie czasu. Śpimy dłużej czy krócej? Zobacz, czy Ciebie też to śmieszy... Zmiana czasu tuż tuż ZDJĘCIA Najchętniej przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni, kiedy to w efekcie możemy cieszyć się dłuższym o godzinę dniem. Śpimy wprawdzie krócej, ale rekompensatą są jasne poranki oraz wieczory. Teraz będzie inaczej. W październiku przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy - śpimy dłużej, ale dzień staje się krótszy...

📢 Policjanci z Łodzi szukają mordercy 6-letniego chłopca. Oddział Prewencji Policji w akcji! W poszukiwania Grzegorza Borysa, 44-latka z Gdyni, który bestialsko zamordował swoje dziecko, zaangażowani są także łódzcy policjanci. Od początku weekendu żołnierza zabójcę próbuje zlokalizować także Oddział Prewencji Policji w Łodzi. W sumie szuka go blisko tysiąc osób.

📢 Tak właśnie wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

Prasówka 22.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dziwne a może nawet niecodzienne ogłoszenia z klatek schodowych. Sąsiedzi piszą do sąsiadów w bardzo różnych sprawach ZDJĘCIA Pojawiła się nowa moda wśród mieszkańców bloków, kamienic i wieżowców. Otóż lokatorzy coraz chętniej i coraz częściej wywieszają na klatkach schodowych, w windach, na drzwiach wejściowych... ogłoszenia, korespondencje. Treść, jaka się pojawia, budzi sporo emocji. Zobaczcie ZDJĘCIA takich ogłoszeń.

📢 Oto Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób słynny detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin. 📢 Oto szantażowana aktorka Bella Thorne mówi dosyć i sama publikuje swoje roznegliżowane zdjęcia w sieci ZDJĘCIA Haker szantażował aktorkę Bellę Thorne. Kobieta powiedziała dosyć i... sama opublikowała w sieci swoje nagie zdjęcia.

📢 Oto niesamowite zdjęcia, które nie przedstawiają tego, co Wam się może wydawać. A wyszło tak przez zupełny przypadek ZDJĘCIA Są zdjęcia, które przez zupełny przypadek zwracają uwagę odbiorcy na takie elementy obrazu, przez które cała fotografia nabiera całkowicie innego znaczenia. Przykłady takich zdjęć prezentujemy w naszej GALERII. Koniecznie zobaczcie!

📢 Oto Maja Sablewska tym razem w wannie. Celebrytka jak zwykle zaskakuje fanów publikując swoje odważne fotografie Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII. 📢 Oto największy bazar rozmaitości w Łodzi, czyli giełda przy ul. Puszkina. Zobacz, co i za ile możesz na niej kupić CENY Giełda samochodowa - choć już tylko z nazwy, ponieważ nikt autami już tam nie handluje - wciąż przyciąga tłumy łodzian. Dlaczego? Ponieważ w niedziele odcinek ulic Puszkina i Dostawczej zamienia się ogromne targowisko, na którym kupić można niemal wszystko! Zobacz ZDJĘCIA w naszej Galerii.

📢 Oto MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się do łez! Zobacz ZDJĘCIA Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez. 📢 Zmysłowa i bardzo wyjątkowa Marcelina Zawadzka w skąpym bikini wskoczyła do basenu. ZDJĘCIA atrakcyjnej modelki Wspaniała figura i piękne ciało Marceliny Zawadzkiej sprawia, że była miss wciąż elektryzuje swoimi zdjęciami, którymi chętnie dzieli się w mediach społecznościowych.

📢 Oto mistrzowie parkowania z Łodzi i nie tylko. Zobaczcie, w jak bezmyślny sposób kierowcy potrafią zaparkować swoje samochody ZDJĘCIA Na chodnikach, przejściach dla pieszych, trawnikach - mistrzowie parkowania zostawiają swoje samochody tam, gdzie im się tylko podoba. Nowe ZDJĘCIA takich kierowców prezentujemy w naszej galerii - zobaczcie koniecznie.

📢 Urodziny Pietryny - pokaz mody finalistek Miss Polonia, koncerty, warsztaty i grill. Zobacz, jak bawili się dziś łodzianie Mamy rok jubileuszowy, to postanowiliśmy z Fundacją Ulicy Piotrkowskiej oraz mieszkańcami Piotrkowskiej 36 i 38 na ich podwórku urządzić imprezę urodzinową Pietryny - mówi Robert Kujawiak z Fundacji Ulicy Piotrkowskiej. - Jest poczęstunek, są konkursy z nagrodami, koncerty, pokaz mody. Będzie też urodzinowy tort. 📢 Lech Poznań - ŁKS Łódź 3:1. ,,Rycerze Wiosny" przegrali zasłużenie, ale postraszyli faworyta. Debiut trenera Piotra Stokowca. W meczu dwunastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy nie doszło do wielkiej niespodzianki. Walczący o utrzymanie się w krajowej elicie ŁKS uległ bowiem w stolicy Wielkopolski Lechowi Poznań 1:3 (0:2). W pierwszej połowie spotkania faworyci dominowali, ale po zmianie stron podopieczni trenera Piotra Stokowca, dla którego był to debiut w roli szkoleniowca łódzkiego klubu, doszli do głosu. I przy sporym szczęściu mogli nawet uniknąć porażki w tym starciu. Mieli bowiem wymarzoną okazję do strzelenia drugiej bramki. W sumie gospodarze zwyciężyli zasłużenie, co nie zmienia faktu, że ełkaesiacy pokazali, że potrafią nawiązać wyrównaną walkę z czołówką krajowej elity. Nie zmienia to jednak faktu, iż sytuacja łodzian nadal jest kiepska, są bowiem ,,czerwoną latarnią" tabeli.

27 października (sobota, godz. 20.30) ŁKS podejmie przy al. Unii Górnika Zabrze.

📢 Psie Targi w Pasażu Łódzkim przy al. Jana Pawła II w Łodzi Świece o zapachu psiej łapki i ochraniacze na uszy dla spanieli Naszym hitem na tych targach jest świeca sojowa o zapachu psiej łapki - mówi Aleksandra Buczkowska, jedna z wystawców. Prywatnie posiadaczka buldożki Buby. - Jest to zapach popcornu osłodzonego toffi.

Na sąsiednim stoisku odwiedzający targi mogli się zaopatrzyć w balsam do łap na oleju ze słodkich migdałów i olejku z kwiatu pomarańczy. 📢 Oto Iga Świątek w bikini! Takie roznegliżowane zdjęcia to rzadkość. Pierwsza rakieta świata urlopuje 21.10.2023 Iga Świątek w bikini na wakacjach. Zobacz galerię prywatnych zdjęć. 📢 Wianek czy wiązanka na grób? Jak w tym roku będziemy dekorować nagrobki na Wszystkich Świętych? Najdroższe kosztują nawet tysiąc złotych Znacznie więcej klientów niż w poprzednich latach zamawia u mnie wianki z jodły nobiles, która się nie sypie, zamiast tradycyjnych wiązanek - twierdzi kwiaciarka z Górnej. - W dekoracjach w porównaniu do lat ubiegłych mniej jest sztucznych kwiatów, najczęściej produkowanych i sprowadzanych z Chin, a więcej ozdób ekologicznych.

To wpisuje się w trendy. Caritas apeluje abyśmy w tym roku myśląc o dekoracjach grobów na Wszystkich Świętych ograniczyli także liczbę zniczy, bo po 1 i 2 listopada zostają zawsze tony szklanych i plastikowych opakowań. W te dni chodzi przecież o skupienie, modlitwę i pamięć o bliskich, których już z nami nie ma.

📢 Wspólne gotowanie zalewajki na Ryneczku Wojewódzkim przy Porcie Łódź. Mieszkańcy co sobotę zaopatrują się w produkty od lokalnych rolników Pierwsze urodziny świętował dziś Ryneczek Wojewódzki przy Porcie Łódź. Było wspólne gotowanie zalewajki, degustacje produktów regionalnych przygotowanych m.in. przez Koła Gospodyń Wiejskich. Zaplanowano także spotkanie z Klaudią Budny, finalistka programu Master Chef. Jak co tydzień można się było zaopatrzyć w świeże warzywa, owoce, jajka, nabiał, wędliny i mięso od rolników z naszego regionu.

📢 Widzew Łódź w programie "Milionerzy". Sprawdźcie, o co dokładnie zapytał gracza Hubert Urbański? Bardzo zaskoczył kibiców Widzewa Łódź poniedziałkowy (5 grudnia) odcinek programu "Milionerzy". Jedno z pytań wymagało wiedzy o czołowych drużynach polskiej ekstraklasy. W odpowiedzi pojawiła nazwa łódzkiego klubu. Jak brzmiało pytanie? Znalibyście odpowiedź? 📢 Ta polska aktorka urodziła czworo dzieci, a tak prezentuje się w bikini. Wow! Oto ZDJĘCIA Moniki Mrozowskiej Monika Mrozowska, aktorka znana z roli Majki, najstarszej córki Kwiatkowskich, w serialu "Rodzina zastępcza", w maju skończyła 43 lata. Serialowa Majka może pochwalić się wspaniałą figurą. Patrząc na zdjęcia umieszczone na Instagramie trudno uwierzyć, że aktorka urodziła czworo dzieci.

📢 Oto seksowna Ewa Swoboda pokazuje wyrzeźbione ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 Piękna Izabella Krzan jako królowa bikini. Tak nosi kuse stroje kąpielowe. Gwiazda "Pytania na śniadanie" wypoczywała na Mazurach 28-letnia Izabella Krzan obecnie jak większość osób korzysta z dobrodziejstw wakacji. Lubiana prowadząca program "Pytanie na śniadanie" przez kilka dni wypoczywała na Mazurach. Podzieliła się pięknymi zdjęciami - kliknij w galerię. 📢 Widzew - Ruch. Byłby frekwencyjny rekord, gdyby nie mały stadion Zobaczcie ZDJĘCIA kibiców Widzewa i Ruchu W niedzielę piłkarze Widzewa w meczu 12. kolejki ekstraklasy podejmą Ruch Chorzów. Pewne jest, że gdyby nie mała liczba miejsca na obiekcie przy al. Piłsudskiego, to padłby pewnie frekwencyjny rekord ekstraklasy w tym sezonie.

Prezentujemy Państwu historyczne zdjęcia kibiców łódzkiego i chorzowskiego klubu. Zobaczcie, bo warto!

📢 Pożar samochodu na ul. Sacharowa w Łodzi. Przód pojazdu stanął w ogniu ZDJĘCIA Na około 20 tysięcy złotych oszacowano straty powstałe w wyniku pożaru samochodu osobowego na ul. Sacharowa w Łodzi. Ogień pojawił się w komorze silnika, gdy auto stało na osiedlowym parkingu. 📢 Oto zmysłowa Sandra Kubicka w bieliźnie. Można patrzeć i patrzeć. Łodzianka chętnie pozuje bez żadnego okrycia ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Awantura w nocnym klubie na ul. Piotrkowskiej. Goście sięgnęli po "bejsbole", autem zniszczyli ogródek piwny. Interweniowała policja Policjanci z I Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi poszukują trzech mężczyzn, którzy w nocy z wtorku na środę (z 17 na 18 października) zostali wyproszeni z nocnego klubu przy ul. Piotrkowskiej, zniszczyli gazon kwiatowy na deptaku i wrócili do lokalu uzbrojeni w kije bejsbolowe.

📢 Oto najnowsze oferty pracy w Łodzi i w województwie. Kogo szukają? Ile można zarobić? ZOBACZ OFERTY z PUP W Powiatowym Urzędzie Pracy nie brakuje ofert pracy - ogoszenia dotycz stanowisk w różnych branżach, od sprzątaczki, przez cukiernika aź po inżynieró budowlanych. Warunki pracy, wynagrodzenie, rodzaj umowy jest podany w ofertach PUP. 📢 Gorąca Kiełbasiarnia w Łodzi 10 lat po Kuchennych Rewolucjach. Tak właśnie robi się biznes po rewolucji Magdy Gessler ZDJĘCIA 105 zł za kilogram kosztują kabanosy z sarny, które można kupić w Delikatesach działających przy Gorącej Kiełbasiarni, bałuckiej restauracji po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler. Ekipa filmowców pojawiła się w małym lokalu przy ul. Głowackiego we wrześniu 2013 roku, czyli dokładnie 10 lat temu. Od tego czasu właściciel dawnego Imperium Smaku (bo tak nazywał się lokal przed rewolucjami), Mateusz Al Najar, stał się prawdziwym biznesmenem.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć indywidualne numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Oto łódzcy mordercy, którzy uniknęli kary więzienia. Zamiast "za kratki" trafili na... szpitalny oddział psychiatryczny Niepoczytalność wyłącza odpowiedzialność karną - mówi art. 31 § 1 polskiego Kodeksu Karnego. A to oznacza, że zabójca, u którego biegli stwierdzą chorobę psychiczną, zamiast do więzienia trafia do szpitala na oddział psychiatryczny. W ten sposób w Łódzkiem tylko w ciągu ostatnich lat uniknęło kary czterech sprawców wstrząsających zbrodni.

📢 Oto Magdalena Narożna tylko w bieliźnie ZDJĘCIA. Piosenkarka uwielbia pozować w ten sposób. Podniecająca i kusząca! 21.10.2023 Magdalena Narożna ponownie udostępniła kilka odważnych fotografii. Ostatnio zapozowała w seksownym koronkowym stroju. Wygląda kusząco i podniecająco. Zauważyli twen fakt internauci, którym ostatni look gwiazdy przypadł do gustu. 📢 Tramwaje wrócą na Dąbrowę Niższą. Nastąpi to szybciej niż myślicie... Wrócą tramwaje na pętlę Dąbrowa Niższa. Miasto ogłosiło przetarg na przebudowę kolejnego, ostatniego już fragmentu alei Śmigłego-Rydza. Obejmie ona także wymianę torowiska, dzięki czemu tramwaje dojadą na ul. Niższą.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Andrzeja Precigsa - Zdjęcia. Znane osobistości pożegnały aktora z serialu "M jak Miłość". Studiował w Łodzi Pogrzeb Andrzeja Cezarego Precigsa - zobacz zdjęcia - kliknij w galerię... We wtorek 5 września 2023 roku odbył się pogrzeb aktora Andrzeja Precigsa. 📢 Nowo wybudowany przystanek Łódź Retkinia i kładka idą do rozbiórki. Kolej Dużych Prędkości zburzy porządek na łódzkim osiedlu Wszystko wskazuje na to, że mieszkańcy Retkini niedługo będą cieszyć się z wybudowanego po 40 latach oczekiwania przystanku kolejowego Łódź Retkinia. Oddane do użytku zaledwie trzy lata temu perony mają zostać wyburzone w związku z budową linii Kolei Dużych Prędkości (KDP), której tory w odległości kilkudziesięciu metrów od tego przystanku mają wychodzić z tunelu. Inwestorem szybkich kolei jest spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK). Przystanek na Retkini ma zostać odtworzony, ale w innym miejscu.

📢 Oto Magdalena Ogórek na prywatnych zdjęciach. Piękna i zmysłowa. Potrafi rozpalić zmysły Oto nowe zdjęcia Magdaleny Ogórek, wystarczy kliknąć w galerię... 📢 Dziś o 18 na cały weekend wycofana zostanie komunikacja tramwajowa z ul. Zachodniej W nadchodzący weekend nie będzie komunikacji tramwajowej na ulicach Zachodniej, Zgierskiej, Łagiewnickiej i Limanowskiego. Powodem będzie zamknięcie dla ruchu tramwajów skrzyżowania ul. Zachodniej i Legionów. Będzie tu montowany nowy układ torowy, który pozwoli tramwajom przejeżdżać przez skrzyżowanie torem wschodnim w obu kierunkach, podczas gdy tor zachodni zostanie w najbliższym czasie wymieniony na nowy. 📢 Oto dziewczyna Kuby Wojewódzkiego! GALERIA pikantnych ZDJĘĆ. Anna Markowska i Wojewódzki wzięli ślub? 20.10.2023 Kuba Wojewódzki i Anna Markowska już się nie kryją. Ostatnio opublikowane zdjęcie wywoało spory szum w sieci. 10 listopada Kuba Wojewódzki niespodziewanie postanowił w końcu zaspokoić ciekawość swoich fanów i fanek.

📢 Co się dzieje w McDonaldzie na Retkini? Wielkie zamieszanie restauracja ogrodzona, białe namioty oraz wielki plac budowy Na Retkini w Łodzi trwa wielkie zamieszanie w okolicy restauracji McDonald's przy ul. Retkińskiej 103. Od strony alei Wyszyńskiego między wieżowcami, a restauracją stanęły białe namioty otoczone czarnym płotem z napisami informującymi, że jest to teren budowy. W restauracji nie działa system McDrive i jeść można tylko wewnątrz, nie ma jednak gdzie zaparkować auta. 📢 Widzew przekazał dobre wieści w sprawie Bartłomieja Pawłowskiego Wiele ostatnio się mówi o rychłym odejściu Bartłomieja Pawłowskiego z piłkarskiej drużyny Widzewa. 📢 Tak mieszka i żyje Patrycja Markowska, córka lidera zespołu Perfect Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Córka lidera zespołu Perfect - Grzegorza Markowskiego - wykreowała takie hity jak: „Świat się pomylił", czy „Jeszcze raz".

Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Patrycja Markowska.

📢 Koniec objazdów przez Złotno - znamy termin otwarcia ronda przy Siewnej Jeszcze przed dniem Wszystkich Świętych nastąpić mają znaczące ułatwienia w rejonie przebudowywanej ulicy Krakowskiej. Ulica ta nie zostanie co prawda otwarta w obydwu kierunkach, ale za to łatwiej będzie przejechać z Teofilowa w kierunku alei Unii Lubelskiej, co poprawi komunikację z cmentarzem na Mani i ułatwi podróże w kierunku centrum miasta.

📢 Od soboty zamknięcie ulicy Przędzalnianej. Będzie objazd! Kolejne utrudnienia w ruchu w rejonie ul. Przybyszewskiego W najbliższą sobotę - 21 października zamknięty zostanie przejazd ul. Przędzalnianą przez ul. Przybyszewskiego. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdu Łęczycką. Ma to związek z kolejnym etapem przebudowy ul. Przybyszewskiego i układaniem torowiska tramwajowego. Zamknięcie potrwa kilka tygodni. 📢 Oto apetyczna Kasia Skrzynecka rozebrała się! Wciąż jest seksowna. Zobacz ZDJĘCIA. Nie ma prywatnego samolotu ale sobie radzi 19.10.2023 Katarzyna Skrzynecka od wielu lat letni urlop spędza na ukochanych greckich wyspach. W tym roku wraz z mężem Marcinem Łopuckim i córką wyjechała na Kretę.

📢 Dorota Szelągowska rozebrała się! Te zdjęcia powaliły Internautów. W celu atencyjnym pokazała swoje nagie ciało! Mamy ZDJĘCIA 18.10.2023 Dorota Szelągowska na prywatnych zdjęciach. Gwiazda telewizyjna zdaje sobie sprawę, że nic tak nie przykuwa uwagi Internautów jak roznegliżowane zdjęcia.

📢 Kierowca tira ocenia nowy odcinek Trasy Górna. "Nawet gdyby udało tam zmieścić, to margines błędu w prowadzeniu auta będzie zerowy" Jak nową trasę ocenia zawodowy kierowca 40-tonowej ciężarówki? Oto list, jaki dostaliśmy w tej sprawie. Wysłaliśmy jego kopię do Zarządu Inwestycji Miejskich, ale przez tydzień urzędnicy nie znaleźli czasu na ustosunkowanie się do treści listu. Oto jego fragmenty... 📢 Oto, co można kupić w połowie marca na łódzkiej autogiełdzie. Mięso w słoiku, papierosy, rajstopy i... pistolet na śrut ZDJĘCIA Niedzielne (12 marca) promienie słońca przyciągnęły na giełdę samochodową na ul. Puszkina w Łodzi sporo klientów. Kupujący tradycyjnie zatrzymywali się przy stoiskach z artykułami spożywczymi, perfumami, bielizną, biżuterią. Panie chętnie oglądały wiosenne fatałaszki, a panowie dopytywali o akcesoria samochodowe i... pistolety na śrut.

📢 Nocne bijatyki na ulicy Piotrkowskiej ZDJĘCIA Bójki, w których na pięści i kopniaki walczyło co najmniej dziesięciu nieźle wstawionych ich uczestników, rozpoczęły się około godziny trzeciej. Do pierwszej z nich doszło na deptaku, w pobliżu posesji nr 71. Tam czterech przechodniów biło się z dwoma mężczyznami i ich partnerkami.

