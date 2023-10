Przegląd prasy 19.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jest moc! Oto najlepsze MEMY o siłowni. Internauci znów zaskoczyli błyskotliwością i poczuciem humoru. Was też to śmieszy?”?

Prasówka 19.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jest moc! Oto najlepsze MEMY o siłowni. Internauci znów zaskoczyli błyskotliwością i poczuciem humoru. Was też to śmieszy? Chyba każdy mężczyzna chciałby wyglądać jak kulturysta, a każda kobieta jak Kasia Dziurska. Do takich efektów potrzeba regularnych ćwiczeń. Dla tych, którym brak motywacji, przygotowaliśmy najśmieszniejsze memy o siłowniach. A jeśli nie potrzebujesz motywacji, to sprawdź, ile prawdy kryje się w tych żartach...

📢 Najlepsze MEMY o zmianie czasu. Śpimy dłużej czy krócej? Zobacz, czy Ciebie też to bawi... Zmiana czasu tuż tuż ZDJĘCIA Najchętniej przestawiamy zegarki z czasu zimowego na letni, kiedy to w efekcie możemy cieszyć się dłuższym o godzinę dniem. Śpimy wprawdzie krócej, ale rekompensatą są jasne poranki oraz wieczory. Teraz będzie inaczej. W październiku przestawiamy zegarki z czasu letniego na zimowy - śpimy dłużej, ale dzień staje się krótszy...

📢 Żona Marka Kondrata w staniku i marynarce. Odmieniona Antonina Turnau ZDJĘCIA 18.10.2023 34-letnia Antonina Turnau to córka znanego piosenkarza Grzegorza Turnaua. Od ośmiu lat jest szczęśliwą małżonką legendarnego już aktora Marka Kondrata, który obecnie realizuje się w biznesie winnym.

Prasówka 19.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto drapieżna Katarzyna Warnke na odważnych zdjęciach! Piękna i seksowna jak zwykle. 46-latka udowadnia, że wciąż może wyglądać znakomicie 46-letnia aktorka Katarzyna Warnke mimo upływu czasu wciąż wygląda znakomicie. Jej nowe zdjęcia na Instagramie ukazują jej idealną sylwetkę, a niektóre z kadrów to bardzo pikantne ujęcia. Zobaczcie zresztą sami.

📢 Oto Iga Świątek w bikini! Takie roznegliżowane zdjęcia to rzadkość. Pierwsza rakieta świata urlopuje 18.10.2023 Iga Świątek w bikini na wakacjach. Zobacz galerię prywatnych zdjęć. 📢 Skończą się problemy studentów z dojazdem na zajęcia - obiecuje Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Od początku roku akademickiego do naszej redakcji napływały skargi na potworny tłok panujący rano w tramwajach linii 12 - jedynej którą można dojechać z centrum do kampusu UŁ przy Matejki. Przed ósmą na przystankach zostawały duże grupy osób, które nie mieściły się w wagonach i nie miały jak dojechać na zajęcia na UŁ.

📢 Oto Natasza Urbańska i jej perfekcyjne ciało. Żona Józefowicza zachwyca wyglądem! 18.10.2023 Natasza Urbańska zaprezentowała fanom serię nowych, odważnych zdjęć. Co za fantastyczny widok!

📢 Te słodkie szczeniaczki ktoś wyrzucił w Łodzi na ulicę i zostawił. Szczeniaki w kartonie i maluch ze swoim imieniem przywiązany do drzewa Do schroniska znów trafiły porzucone psy. Tym razem do placówki przy ulicy Marmurowej w Łodzi trafiły trzy szczeniaki. Dwa zostały zapakowane w kartonowe pudło i zostawione na trawniku, jednego zaopatrzonego w karteczkę z imieniem przywiązano do drzewa. W schronisku szczenięta czekają na prawdziwy dom. 📢 Edyta Pazura żali się, że ma 400-metrowy dom do posprzątania. Kto to robi? Zobacz ZDJĘCIA domu To specjalnie nikogo chyba nie dziwi. Celebryci mają pieniądze, dlatego mieszkają w domach, o których zwykły Nowak czy Kowalski może tylko pomarzyć!

📢 Oto Daria Zawiałow w tyci kostiumie z włóczki - Zdjęcia. Mało co zakrywa! Zobacz gorące kadry gwiazdy Daria Barbara Zawiałow na gorących kadrach. 31-letnia piosenkarka na zdjęciach, które rozpaliły internautów.

📢 Morderstwo w łódzkich loftach. Sprawca usłyszał głos "Weź miecz i walcz!" Do sądu trafił akt oskarżenia Ta zbrodnia wstrząsnęła nie tylko Łodzią i województwem. O podwójnym morderstwie w łódzkich loftach przy ul. Tymienieckiego przez kilka dni mówiła cała Polska. Dziś już wiem, że sprawca zaatakował, ponieważ usłyszał głos z telefonu "Weź miecz i walcz!". Do sądu trafił właśnie akt oskarżenia w tej sprawie.

📢 Oto najfajniejsze sprawdziany szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Nowe ZDJĘCIA! Kto nie pisał w swoim życiu sprawdzianu, czy klasówki w szkole? Chyba nie ma takiej osoby. Dawniej "złote myśli" nauczycieli uczniowie wypisywali zwykle na końcu zeszytu. Dziś w dobie wszechobecnego Internetu najciekawsze i najśmieszniejsze komentarze belfrów trafiają do Internetu.

📢 Oto jedyna taka rodzina w naszym kraju. Oto rodzina Amiszów. Zobacz, jak wygląda ich niezwykłe i barwne życie! Nie mają telewizji, nie mają radia, bardzo rzadko korzystają w Internetu. Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Anita zawsze chodzi w chuście na głowie, zdejmuje ją tylko przed snem, Jakub nie zagląda do kieliszka. Martinowie przyjechali do Polski z Ameryki. Są w naszym kraju już blisko 30 lat. To jedyna rodzina Amiszów zamieszkująca na naszym terytorium.

📢 To zarejestrowały kamery monitoringu Straży Miejskiej w Pabianicach. Można pęknąć ze śmiechu. Zobacz najbardziej niesamowite filmy Na wyjątkowy pomysł wpadła Straż Miejska w Pabianicach. Z okazji przypadającego 1 kwietnia prima aprilis, chcąc też wywołać uśmiech zaprosiła mieszkańców do zabawy. Opublikowano na facebooku trzy najzabawniejsze według Straży Miejskiej filmy z monitoringu miejskiego. Zadaniem mieszkańców było wybór najbardziej zabawnego. Zobaczcie w zamieszczonym wideo trzy filmy. Gwarantujemy, że uśmiejecie się do łez.

📢 Piłkarka ekstraklasa. Po niedzielnym meczu Widzew zwolni trenera? Piłkarze Widzewa w meczu dwunastej kolejki ekstraklasy zmierzą się na własnym stadionie z Ruchem Chorzów. Niedzielny mecz rozpocznie się o godz. 15. 📢 Florida Ananas Burger Bar w Łodzi, czyli... Miami na Retkini. Kolejny lokal po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler. Zobaczcie MENU i CENY Około 250 złotych za kilogram kosztuje ser gruyere, który Dariusz Janik, właściciel restauracji Florida Anannas Burger Bar przy ul. Kostki Napierskiego na Retkini, dodaje do sałatki arbuzowej w swoim lokalu. Wszystkie składniki tego dania pieczołowicie dobrała Magda Gessler, bo lokal niedawno przeszedł kulinarną rewolucję pod okiem temperamentnej restauratorki.

📢 Subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH. Mówi też o swoich planach Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki. 📢 Oto najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się do łez! Zobacz ZDJĘCIA Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez.

📢 Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o grzybobraniu. Sezon w pełni, dlatego warto ruszyć do lasu po prawdziwki i podgrzybki Grzybobranie czas zacząć - w lasach pojawiły się grzyby i to najważniejsza informacja dla wszystkich miłośników prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Sieć też nie śpi i już zareagowała - pojawiły się MEMY, które potrafią rozbawić do łez. Zobaczcie sami!

📢 Jacek Jaworek odnaleziony? W lesie podczas grzybobrania odkryto ludzkie szczątki. Czy to poszukiwany morderca? W Żurawiu, w gminie Mstów, spacerowicz natknął się w lesie na szczątki ludzkie. Makabrycznego odkrycia dokonano około 20 km od wsi Borowce, gdzie w listopadzie 2021 r. doszło do potrójnego zabójstwa. W związku ze sprawą poszukiwany jest Jacek Jaworek i niewykluczone, że szczątki należą do niego. W celu potwierdzenia tej hipotezy zlecono przeprowadzenie badań DNA. 📢 Wypadek w Głuchowie pod Tuszynem. Po zderzeniu dwóch samochodów jeden wjechał w budynek. Dwie osoby ranne ZDJĘCIA Policjanci z Koluszek wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło we wtorek (17 października) po godz. 18 w Głuchowie w gminie Tuszyn (w powiecie łódzkim wschodnim). Po zderzeniu dwóch pojazdów - skody i bmw - jeden z samochodów wjechał w budynek. Dwie osoby trafiły do szpitala.

📢 Groźny wypadek u zbiegu ul. Uniwersyteckiej i ul. Narutowicza w Łodzi. Samochód na dachu. Kierowca w szpitalu ZDJĘCIA 48-letni kierowca dacii trafił do szpitala im. Biegańskiego w nŁodzi w wyniku wypadku, do którego doszło we wtorek (17 października) rano u zbiegu ul. Uniwersyteckiej i ul. Narutowicza. 📢 Dom Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 17.10.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

📢 Oto Gal Gadot na odważnych zdjęciach! Gwiazda Hollywood eksponuje ciało w skąpych strojach kąpielowych! ZOBACZ ZDJĘCIA Gal Gadot na wyjątkowych zdjęciach. Gwiazda Hollywood potrafi zaskoczyć odważnymi zdjęciami! Jej udostępnione w sieci fotografie wręcz powalają. Zobacz wyjątkowe zdjęcia aktorki!

📢 Katarzyna Warnke w skąpym bikini. Aktorka wypoczywa na Krecie i zamieszcza ZDJĘCIE Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski zakończyli już małżeństwo. 📢 Tak mieszkają milionerzy! Tak mieszka Józef Wojciechowski i jego 48-lata młodsza partnerka Patrycja Tuchlińska Oto jak wygląda willa milionerów od środka! Kort tenisowy, basen i wielki dom - tak mieszka Józef Wojciechowski i jego 48-lata młodsza partnerka Patrycja Tuchlińska oraz ich syn Augustyn. Jak wyglądają wnętrza domu bogatego dewelopera i modelki? Zobacz zdjęcia! 📢 Od poniedziałku trwa remont na Przybyszewskiego, od środy zaczyna się na Demokratycznej Rozkręcają się remonty nawierzchni najbardziej zniszczonych ulic w Łodzi w ramach tzw. "jesiennej trzynastki". Od poniedziałku trwa remont ul. Przybyszewskiego, a w środę 18 października drogowcy pojawią się na ul. Demokratycznej. To pierwsze z dwie z trzynastu zaplanowanych do remontu jeszcze tej jesieni ulic, na których zostanie położony nowy asfalt.

📢 Studentka z Łodzi wygrała z ZUS-em w sądzie! Zobacz, dlaczego ZUS nakazał jej zwrócić rentę rodzinną W orzecznictwie Sądu Najwyższego samo formalne legitymowanie się statusem ucznia jest niewystarczające do uznania, że taka osoba kontynuuje naukę jeżeli nie wykonuje faktycznie obowiązków objętych programem nauczania. 📢 Warnke i Stramowski już po rozwodzie! Będzie też rozwodowa... impreza ZDJĘCIA Kiedyś to nawet przejmowaliśmy się rozpadami celebryckich związków.

📢 Piękna i atrakcyjna Julia Wieniawa na odważnych zdjęciach. Piosenkarka zachwyca fanów! Piękna Julia Wieniawa zachwyca swoich fanów na bardzo odważnych zdjęciach w skąpych strojach! Zdjęcia udostępnione przez piosenkarkę w sieci rozpalają internautów! 📢 Zima w Łodzi. Jaka będzie zima 2023/2024? Wstępna prognoza pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie Zaczyna się złota, polska jesień, temperatura ponownie wzrosła do prawie 20 st. C, rzadko występującej o tej porze roku. W takich okolicznościach trudno myśleć o zimie. Ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie przygotował wstępną prognozę na następną porę roku.

📢 Oto najbardziej gorące ZDJĘCIA Natalii Siwiec. Ma idealne ciało i niezwykłą urodę.Zdradza, że nie wszystko jest...naturalne Natalia Siwiec bardzo lubi zaskakiwać swoich fanów. Oczywsiście w pozytywny sposób, bo regularnie serwuje im fotki, na których odważnie eksponuje swoje atuty. Zdjęcia w bikini hipnotyzują, bo celebrytka ma idealne proporcje i niezwyklą urodę.

📢 Skandaliczny incydent w Pabianicach. Przewrócił staruszkę z zakupami i rozbił szybę w samochodzie ZDJĘCIA Agresywny 35-latek polował na słabszych w rejonie targowiska w Pabianicach. Mężczyzna wyzywał przechodniów, popychał ich i przewracał. Okazało się także, że ten sam mężczyzna kilka godzin wcześniej szklaną butelką rozbił szybę w samochodzie. Jeden z takich incydentów przy ul. Grota- Roweckiego nagrała kamera monitoringu miejskiego. 📢 Zmysłowa Dorota Gardias pokazała swoje ciało GALERIA ZDJĘĆ. Boginie wzbudzające cześć, uwielbienie, trwogę i miłość 17.10.2023 Dorota Gardias wzięła udział w niezwykle odważnej sesji zdjęciowej. Mimo stresu jaki jej towarzyszył dziennikarka odważyła się na ten krok i jest z tej fotografii bardzo dumna.

📢 Oto piękna Cleo eksponuje swój obfity biust. Uwielbia takie ZDJĘCIA! Wszechstronnie uzdolniona CLEO, czyli Joanna Klepko 17.10.2023 Gorące zdjęcia Cleo w sieci robią furorę. Fani szeroko komentują odważne zdjęcia artystki. ZOBACZ ZDJĘCIA

📢 Oto Edyta Zając na gorących zdjęciach. Co za figura! Urodzona w Łodzi modelka twierdzi, że z partnerem jest raźniej 17.10.2023 Urodzona w Łodzi Edyta Zając ma 35 lat. Jest modelką i celebrytką, finalistką konkursu Miss Polonia 2014. Jest też aktywna w mediach społecznościowych, w których publikuje bardzo odważne fotografie. 📢 Oto Emilia Dankwa w majteczkach i staniku. To już nie jest ta sama dziewczyna! Modelka pełną gębą 17.10.2023 Emilia Dankwa zyskała rozgłos dzięki roli Zosi w lubianym niegdyś serialu komediowym "Rodzinka.pl", który emitowany był na antenie TVP2. Większość widzów zapamiętała ją jako uroczą dziewczynkę z burzą ciemnych loków.

📢 Oto piękna żona Łukasza Nowickiego GALERIA ZDJĘĆ. Ślub odbył się na Bali. ZDJĘCIA. Kim jest Olga Paszkowska 17.10.20203 Łukasz Nowicki od ośmiu lat tworzy szczęśliwy związek z Olgą Paszkowską. Zobacz zdjęcia, kliknij w galerię.

📢 Żużlowa pierwsza liga. Orzeł Łódź stracił zawodnika Tom Brennan przenosi się z łódzkiego Orła do drużyny Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. Brytyjski żużlowiec, który podpisał prekontrakt, jeszcze przez dwa lata może jeździć jako zawodnik U-24. 📢 Tak mieszka i żyje Patrycja Markowska, córka lidera zespołu Perfect Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Córka lidera zespołu Perfect - Grzegorza Markowskiego - wykreowała takie hity jak: „Świat się pomylił", czy „Jeszcze raz".

Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Patrycja Markowska. 📢 Ta polska aktorka urodziła czworo dzieci i tak prezentuje się w bikini. Wow! Oto ZDJĘCIA Moniki Mrozowskiej Monika Mrozowska, aktorka znana z roli Majki, najstarszej córki Kwiatkowskich, w serialu "Rodzina zastępcza", w maju skończyła 43 lata. Serialowa Majka może pochwalić się wspaniałą figurą. Patrząc na zdjęcia umieszczone na Instagramie trudno uwierzyć, że aktorka urodziła czworo dzieci.

📢 Urocza Elżbieta Romanowska odsłania swoje ciało. Tak wygląda szczęśliwa 40-stka! Pełna wdzięku i uśmiechu. Zobacz zdjęcia Elżbieta Romanowska to 40-letnia aktorka teatralna i filmowa. Zobaczcie prywatna galerię pikantnych zdjęć gwiazdy. 📢 Oto Iwona Węgrowska i jej ogromny biust. Powiększyła go? Tak wygląda dzisiaj. Zobacz zdjęcia 15.10.2023 Iwona Węgrowska na odważnych zdjęciach eksponuje kobiecie wdzięki. Co za kobieta! Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej. Jak wygląda dzisiaj. Można to zobaczyć w naszej galerii zdjęć.

📢 Domowe produkty, które mogą zabić psa. Czworonożny pupil w domowym zaciszu nie zawsze jest bezpieczny Dom to dla psa najważniejsze miejsce na świecie. Nie zawsze jednak jest w nim bezpiecznie, a kontakt ze szkodliwymi substancjami może psu bardzo zaszkodzić. Często po prostu z niefrasobliwości opiekunów, a czasem z ich niewiedzy. Warto wiedzieć, co w naszym domu, w skrajnych przypadkach może naszego pupila zabić.

📢 Nożownik w centrum Łodzi. Młody bandyta dźgnął nożem trzy osoby Dwóch młodzieńców w wieku 18 i 20 lat oraz ich 18-letnia koleżanka zostało dźgniętych nożem, gdy szli do dyskoteki w centrum Łodzi. Z poważnymi obrażeniami zostali przewiezieni do szpitali (m.in. Kopernika i WAM). Od razu trafili na stół operacyjny. 📢 Zdobyła się na dużą odwagę! Katarzyna Warnke sporo pokazuje w tym stroju kąpielowym Katarzyna Warnke oraz jej mąż Piotr Stramowski niedawno wybrali się na egzotyczne wakacje na Zanzibar. Teraz do internetowej galerii aktorki trafił kadr w skąpym stroju kąpielowym. Jak Wam się podoba w takim wydaniu? 26.11.2021 📢 Nocne bijatyki na ulicy Piotrkowskiej ZDJĘCIA Bójki, w których na pięści i kopniaki walczyło co najmniej dziesięciu nieźle wstawionych ich uczestników, rozpoczęły się około godziny trzeciej. Do pierwszej z nich doszło na deptaku, w pobliżu posesji nr 71. Tam czterech przechodniów biło się z dwoma mężczyznami i ich partnerkami.

