Przegląd prasy 18.11.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Piec kaflowy i cegła. Tak mieszkają Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z programu "Rolnik szuka żony". Para oczekuje drugiego dziecka”?

Prasówka 18.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Piec kaflowy i cegła. Tak mieszkają Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z programu "Rolnik szuka żony". Para oczekuje drugiego dziecka Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony" to kolejna para, która powiedziała sobie sakramentalne tak. Para z telewizyjnego show ma już rocznego syna, ale ich rodzina niebawem się powiększy, bo pani Marta jest w ciąży. Gwiazdy programu jeszcze w ubiegłym roku wyremontowali mieszkanie, więc warunki na przyjęcie nowego domownika z pewnością są. Zobacz, jak mieszkają Bodzianni.

📢 Dzieci ranne w wypadku pod Zgierzem. Za kierownicą rozbitego auta pijana matka. Kobieta została aresztowana Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Zgierzu, sąd tymczasowo aresztował 27-latkę, której zarzuca się, że kierując volkswagenem spowodowała wypadek, w następstwie którego ranne zostały podróżujące z nią córki w wieku 1,5 roku i 3 lat. Stan starszej z nich jest bardzo ciężki. W momencie wypadku kobieta była kompletnie pijana.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

Prasówka 18.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto najlepsze memy po meczu Polska - Czechy. Polacy zremisowali i tym samym zaprzepaścili szansę na bezpośredni awans do ME Polska zremisowała z reprezentacją Czech i tym samy już wiadomo, że jeśli chcemy zagrać na Mistrzostwach Europy jedyną szansą są baraże. Oto najlepsze memy po meczu Polska Czechy.

📢 Żaba w sałacie, pająki w bananach. Oto, co klienci znajdują w produktach spożywczych 17.11.2023 Zwykłe zakupy w dyskoncie spożywczym mogą bardzo zaskoczyć. Niejednokrotnie przekonali się o tym klienci, którzy w swoich zakupach odnajdywali żywe pająki, żaby, świerszcze. Niedawno przekonała się o tym klientka sklepu sieci Lidl. Kobieta kupiła mix sałat. W zamkniętym opakowaniu oprócz warzyw znajdowała się żywa... żaba! 📢 Ostatnie tygodnie hotelu "Światowit". Budynek nie ma już większości okien i wygląda jak zombie. Zobacz zdjęcia 13-pietrowy budynek to już tylko szkielet. Wypruto z niego wszystko, co miało jakąś wartość. Teraz wyrywane ze ścian są charakterystyczne, zielone okna. To ostatnie chwile, aby rzucić okiem na dawny hotel, w którym w czasach Gierka rządzili cinkciarze i skąpo ubrane panienki...

📢 Oto piękna i kusząca Marcelina Zawadzka! ZDJĘCIA. W drodze poznaje siebie. Wygląda oszałamiająco! Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Marceliny Zawadzkiej. Była gwiazda TVP wygląda na nich niesamowicie. Piękna kobieta!

📢 Gwiazdy oszalały na punkcie morsowania. Anna Popek, Sonia Bohosiewicz, Marta Chodorowska i inne gwiazdy w kostiumach kąpielowych Morsowanie to coraz bardziej popularna forma rozrywki. Jeszcze do niedawna zarezerwowana dla wąskiej grupy śmiałków, kąpiel w zimnej wodzie przyciąga coraz więcej osób. Obietnicy niezapomnianych wrażeń dały się uwieść i polskie gwiazdy. Na liście morsujących aktorów i aktorek jest sporo znanych nazwisk.

📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 17.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. 📢 Najlepsze lumpeksy w Łodzi. Tu ubierzesz się za grosze! Sprawdź, gdzie w naszym mieście kupisz używane perełki 17.11.2023 Oto najlepiej oceniane lumpeksy w Łodzi. Sklepy second hand, nazywane także "sklepami z używaną odzieżą" lub "sklepami z odzieżą z drugiej ręki", to miejsca, w których można kupować używane produkty, głównie odzież, obuwie, i akcesoria. Sprawdźcie listę najlepszych lumpeksów w Łodzi!

📢 Dziś obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki zostanie podświetlony na fioletowo Przypadający 17 listopada Światowy Dzień Wcześniaka jest obchodzony aby zwrócić uwagę na problemy dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin. Każdego roku w Polsce przedwcześnie na świat przychodzi 28 tys. dzieci. Co roku w ICZMP w Łodzi przed terminem rodzi się ok. 800 maluszków. 📢 ŁKS - Polonia Warszawa 2:0. Udany mecz kontrolny łódzkich piłkarzy. Ełkaesiacy lepsi od pierwszoligowców ZOBACZ ZDJĘCIA I WIDEO Ostatnia drużyna w tabeli piłkarskiej ekstraklasy, ŁKS, ma już za sobą mecz kontrolny z zajmującą dwunastą pozycję w tabeli pierwszej ligi Polonią Warszawa. To spotkanie zostało rozegrane na boisku numer cztery w ośrodku treningowym Akademii ŁKS przy ulicy Minerskiej w Łodzi. I było elementem przygotowań do kolejnego meczu o punkty łodzian, wykorzystaniem przerwy na mecze narodowych reprezentacji. Łodzianie wygrali 2:0 (1:0).

📢 Zrewitalizowane patio dla uczniów widzewskiej szkoły - tu będą się relaksować i dotleniać między zajęciami FOTO FILM W czwartek, 16 listopada - oficjalnie otwarte zostało nowe patio w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łodzi. Choć pogoda nie była najlepsza, bo było chłodno i siąpił deszcz, wszyscy chętnie wychodzili z budynku, by podziwiać to miejsce, bezpiecznie zamknięte pomiędzy częściami ogromnego gmachu. Zieleń, świeże powietrze, ławki - oto jego atuty. 📢 Faustyna drąży w stronę Żabieńca, Katarzyna na razie odpoczywa Około stu metrów pozostało do zakończenia drążenia jednotorowego tunelu z komory rozgałęźnej na Kozinach do stacji Łódź Żabieniec. Wykonawca szacuje, że maszyna o imieniu Faustyna, która buduje tu jednotorowy tunel o przekroju ok. 8,5 metra, powinna zakończyć pracę w pierwszej połowie grudnia.

📢 Świetne MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się! Zobacz ZDJĘCIA 17.11.2023 Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez. 📢 Oto najbardziej oryginalne tablice rejestracyjne na polskich drogach. Te zaskakujące napisy zwracają uwagę NOWE ZDJĘCIA Indywidualne tablice rejestracyjne to gratka dla kierowców, którzy chcą wyróżnić się z tłumu. Nie wszystko jednak można "napisać" na tzw. blachach. Pomysł musi być zaakceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Wow, ale oryginały! 17.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Aleksandra Kwaśniewska w stroju kąpielowym. Tutaj wygląda bardzo seksownie! Prywatne Zdjęcia 17.11.2023 42-letnia Aleksandra Kwaśniewska od 2012 roku jest w szczęśliwym związku z Kubą Badachem. Ona jest dziennikarką i córką prezydenta, a on bardzo uzdolnionym muzykiem. Para póki co nie ma dzieci.

📢 Oto dziewczyna Kuby Wojewódzkiego! GALERIA pikantnych ZDJĘĆ. Anna Markowska i Wojewódzki wzięli ślub? Kuba Wojewódzki i Anna Markowska już się nie kryją. Ostatnio opublikowane zdjęcie wywoało spory szum w sieci. 10 listopada Kuba Wojewódzki niespodziewanie postanowił w końcu zaspokoić ciekawość swoich fanów i fanek. 📢 15 pysznych dań z kapustą w roli głównej! Oto najlepsze przepisy naszych czytelników Kapusta. Tania, smaczna i dobra. Z kapusty można przygotować wiele wspaniałych i smacznych dań. Zobaczcie przepisy naszych Czytelników zupę z kapusty, gołąbki, łazanki, kapustę faszerowaną, bigos, kapuśniaczki i tartę z kapusty. Kliknijcie w galerię i wybierzcie coś dla siebie.

📢 Co za spojrzenie! Hipnotyzująca Zusje ma boskie ciało i odważnie je prezentuje ZDJĘCIA w bieliźnie Kamila Smogulecka - tak w rzeczywistości nazywa się infuencerka, piosenkarka, aktorka i fame fighterka Zusje, rozpoznawalna z powodu nietypowej urody - wskazującej egzotyczne korzenie. Tymczasem okazuje się, że 28-letnia Kamila jest nie tylko Polką, co więcej urodziła się w Łodzi. 📢 Na Starych Bałutach powstaną dwa bloki z tanimi mieszkaniami. Wspólna inicjatywa miasta i WTBS Pojawia się szansa na własne lokum dla osób ze średnimi dochodami, które jednak nie maja szansy na kredyt w banku. W dwóch nowych blokach powstaną 62 mieszkania dla łodzian. 📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Przedstawiamy najciekawsze pomysły. Hybrydowe i inne paznokcie jesienne Wiadomo! Paznokcie kobiety są jednym z jej najważniejszych atrybutów. Klasyczne, piękne, eleganckie zawsze przyciągają wzrok. Niekonwencjonalne, wyjątkowe budzą u pań lekką nutkę zazdrości, chęć nadleśnictwa, pójścia tym samym śladem. A panowie, i tu się nic nie zmiana od lat, uważają je za najpiękniejszą ozdoba każdej z kobiet.

📢 Splądrowany cygański pałac zniknął z mapy Łodzi. Przypominamy, jak wyglądał przed wyburzeniem ZDJĘCIA Piętrowy dom przy ul. Pabianickiej, stojący przy drodze krajowej nr 14, za czasów swojej świetności nazywany był przez okolicznych mieszkańców cygańskim pałacem. Przez lata budynek straszył przejezdnych, bo był w opłakanym stanie. Dziś zostało po nim tylko... puste pole. 📢 Tak mieszka i żyje Patrycja Markowska, córka lidera zespołu Perfect Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Córka lidera zespołu Perfect - Grzegorza Markowskiego - wykreowała takie hity jak: „Świat się pomylił", czy „Jeszcze raz".

📢 "Kuchenne rewolucje" w Łodzi na Retkini. Czy Magda Gessler tchnie życie w burgerownię, której brakuje klientów? W czwartek, 16 listopada, stacja TVN wyemituje premierowy odcinek "Kuchennych rewolucji", których akcja rozgrywa się na Retkini w Łodzi. Magda Gessler przyjechała do naszego miasta, żeby postawić na nogi lokal z burgerami.

📢 Oto piękna Magdalena Boczarska bez ubrań! Zobacz te gorące zdjęcia. To nie kicz, to efekt profesjonalnej sesji zdjęciowej Aktorka Magdalena Boczarska pochwaliła się piorunującymi efektami profesjonalnej sesji zdjęciowej.

📢 Lokatorka i jej niepełnosprawny syn mają 30 tys. zł nadpłaty czynszu, ale ZLM nie chce podpisać z nią umowy najmu W ubiegłym roku Sąd Okręgowy prawomocnym wyrokiem uznał, że pani Dorota nie jest winna Zarządowi Lokali Miejskich ani złotówki. Kobieta i jej 31-letni niepełnosprawny syn, którego jest opiekunem, od 31 lat mieszkają w lokalu przy ul. Makuszyńskiego. Zarząd Lokali Miejskich nie chce jednak podpisać z nimi umowy najmu. Dziś w XVIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego przy ul. Kopcińskiego 56 doszło do rozprawy z powództwa cywilnego. Lokatorka i jej syn pozwali Urząd Miasta Łodzi - Zarząd Lokali Miejskich o ustalenie stosunku najmu.

📢 Papierosy - oto najlepsze memy o palaczach! Obchodzimy Światowy Dzień Rzucania Palenia. Warto nie palić! 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rzucania Palenia. Zobaczcie najfajniejsze memy o palaczach.

📢 Oto zmysłowa 40-letnia Marieta Żukowska! Nadal wygląda jak bogini. ZDJĘCIA 1 lipca do grona 40-latek dołączyła Marieta Żukowska - jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. W ciągu swojej 20-letniej kariery wystąpiła m.in. w "M jak miłość", "Barwach szczęścia" czy w filmie "Botoks".

📢 Oto Doda w sukni komunijnej! ZDJĘCIA. Sławne kobiety pokazały swoje kreacje komunijne! Beata Kozidrak, Karolina Szostak W maju rozpoczął się sezon komunijny. Kilka gwiazd polskiego show-biznesu pozwoliło sobie na wspomnienia z dzieciństwa i opublikowały swoje komunijne fotografie. Tak wyglądały podczas komunii m.in. Doda, Beata Kozidrak, Karolina Szostak... KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ.

📢 Oto najseksowniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 15.11.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Ilona Ostrowska bardzo odważnie! Nie ma makijażu i nie ma ubrań! Śmiałe zdjęcia zaskoczyły do internautów Odważne zdjęcie Ilony Ostrowskiej. Aktorka pokazała się na śmiałych kadrach i bez makijażu...

