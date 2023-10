Przegląd prasy 18.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jest moc! Oto najlepsze MEMY o siłowni. Internauci znów zaskoczyli błyskotliwością i poczuciem humoru. Można śmiać się do rozpuku”?

Prasówka 18.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jest moc! Oto najlepsze MEMY o siłowni. Internauci znów zaskoczyli błyskotliwością i poczuciem humoru. Można śmiać się do rozpuku Chyba każdy mężczyzna chciałby wyglądać jak kulturysta, a każda kobieta jak Kasia Dziurska. Do takich efektów potrzeba regularnych ćwiczeń. Dla tych, którym brak motywacji, przygotowaliśmy najśmieszniejsze memy o siłowniach. A jeśli nie potrzebujesz motywacji, to sprawdź, ile prawdy kryje się w tych żartach...

📢 Groźny wypadek u zbiegu ul. Uniwersyteckiej i ul. Narutowicza w Łodzi. Samochód na dachu. Kierowca w szpitalu ZDJĘCIA 48-letni kierowca dacii trafił do szpitala im. Biegańskiego w nŁodzi w wyniku wypadku, do którego doszło we wtorek (17 października) rano u zbiegu ul. Uniwersyteckiej i ul. Narutowicza.

📢 Dom Dawida Kwiatkowskiego. Zobacz jak żyje Dawid Kwiatkowski. ZDJĘCIA 17.10.2023 Oto mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Dawid Kwiatkowski to jeden z byłych jurorów i trenerów w programie The Voice Kids, ale również cieszącym się dużą popularnością wokalista. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA DAWIDA KWIATKOWSKIEGO - KLIKNIJ W NASZĄ GALERIĘ.

Prasówka 18.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto Gal Gadot na odważnych zdjęciach! Gwiazda Hollywood eksponuje ciało w skąpych strojach kąpielowych! ZOBACZ ZDJĘCIA Gal Gadot na wyjątkowych zdjęciach. Gwiazda Hollywood potrafi zaskoczyć odważnymi zdjęciami! Jej udostępnione w sieci fotografie wręcz powalają. Zobacz wyjątkowe zdjęcia aktorki!

📢 Zjawiskowa Justyna Steczkowska pokazuje swoje zgrabne ciało! Zdjęcia piosenkarki zachwycają nie tylko fanów! 17.10.2023 Zjawiskowa Justyna Steczkowska pokazuje swoje zgrabne ciało w bikini! Fani piosenkarki są zachwyceni! Zobaczcie odważne zdjęcia!

📢 Oto najlepsze MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się do łez! Zobacz ZDJĘCIA Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez.

📢 Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o grzybobraniu. Sezon w pełni, dlatego warto ruszyć do lasu po prawdziwki i podgrzybki Grzybobranie czas zacząć - w lasach pojawiły się grzyby i to najważniejsza informacja dla wszystkich miłośników prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Sieć też nie śpi i już zareagowała - pojawiły się MEMY, które potrafią rozbawić do łez. Zobaczcie sami! 📢 Katarzyna Warnke w skąpym bikini. Aktorka wypoczywa na Krecie i zamieszcza ZDJĘCIE Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski zakończyli już małżeństwo.

📢 Ile kosztują sztuczne wiązanki na "Górniaku"? Na razie królują sztuczne wiązanki. Jakie kwiaty będą najmodniejsze na Wszystkich Świętych? Jakie wiązanki kwiatowe będą w tym roku królować na grobach najbliższych podczas Wszystkich Świętych? Ile za nie zapłacimy? Na łódzkim „Górniaku” ich wybór jest bardzo duży.

📢 Od poniedziałku trwa remont na Przybyszewskiego, od środy zaczyna się na Demokratycznej Rozkręcają się remonty nawierzchni najbardziej zniszczonych ulic w Łodzi w ramach tzw. "jesiennej trzynastki". Od poniedziałku trwa remont ul. Przybyszewskiego, a w środę 18 października drogowcy pojawią się na ul. Demokratycznej. To pierwsze z dwie z trzynastu zaplanowanych do remontu jeszcze tej jesieni ulic, na których zostanie położony nowy asfalt. 📢 Studentka z Łodzi wygrała z ZUS-em w sądzie! Zobacz, dlaczego ZUS nakazał jej zwrócić rentę rodzinną W orzecznictwie Sądu Najwyższego samo formalne legitymowanie się statusem ucznia jest niewystarczające do uznania, że taka osoba kontynuuje naukę jeżeli nie wykonuje faktycznie obowiązków objętych programem nauczania.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA 📢 Te psy to prawdziwe olbrzymy. Największe rasy psów w Polsce. Czy można takiego olbrzyma trzymać w M4? Choć większość ludzi wybiera na pupila psy niewielkich rozmiarów, filigranowe, pasujące do niewielkich mieszkań w blokach, to również duże rasy cieszą się popularnością. Na ulicach można spotkać owczarki niemieckie, labradory, czy golden retrivery. Choć to całkiem spore psy, do tych największych jednak się nie zaliczają.

📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Polska Mołdawia MEMY i znów mnóstwo śmiechu po występie naszych piłkarzy. Memy rozbawią Was do łez Polska Mołdawia najlepsze MEMY. Polska walczy o awans bezpośredni na EURO 2024, a turniej finałowy zostanie rozegrany w Niemczech. Kibice dopisali i przyszli dopingować Biało-Czerwonym, którzy po pierwszej połowie sensacyjnie przegrywali z Mołdawią 0:1. Później doprowadziliśmy do remisu. Internauci znów stworzyli świetne MEMY.

📢 Piękna Agata Załęcka pokazuje swoje wyrzeźbione ciało! ZDJĘCIA Oto piękna ukochana Kwiatkowskiego 17.07.2023 Jakub Kwiatkowski rzecznik prasowy PZPN i team manager piłkarskiej reprezentacji ma piękną żonę. Agata Załęcka jest aktorką, której wielką pasją stało się nurkowanie. 📢 Oto drapieżna Katarzyna Warnke na odważnych zdjęciach! Piękna i seksowna jak zwykle. 46-latka udowadnia, że wciąż może wyglądać znakomicie 46-letnia aktorka Katarzyna Warnke mimo upływu czasu wciąż wygląda znakomicie. Jej nowe zdjęcia na Instagramie ukazują jej idealną sylwetkę, a niektóre z kadrów to bardzo pikantne ujęcia. Zobaczcie zresztą sami.

📢 Oto żona Szymona Hołowni - Urszula. Kim jest? Nie uwierzycie, czym zajmuje się na co dzień.. ZDJĘCIA Kim jest żona Szymona Hołowni, Urszula Hołownia? Ta kobieta wykonuje niezwykły zawód. Żona Hołowni jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego, pilotem myśliwca MiG-29 w 23. jednostce w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

W „Newsweeku" ukazał się wywiad, w którym Szymon Hołownia zdradził, że jego żona ma na imię Urszula, a córka Mania. Co jeszcze powiedział o swojej rodzinie? 📢 Uznali Cezarego Pazurę za bezdomnego. Żona aktora oburzona ZDJĘCIA Wybory parlamentarne były dla wszelkiej maści celebrytów wyśmienitą okazją do przypomnienia o swoim istnieniu. 📢 Oto ukochana Friza. Wersow niedawno urodziła dziecko i jest w znakomitej formie ZDJĘCIA Wersow, czyli Weronika Sowa i Friz, czyli Karol Wiśniewski to jedna z najpopularniejszych par na Instagramie i YouTube. Wersow należała kiedyś do Ekipy obecnego partnera. Tak zaczęła się ich miłość... Są razem 5 lat.

📢 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Zobacz zdjęcia! 17.10.2023 Tak mieszka Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 Kamila Boś z "Rolnik szuka żony" bardzo seksownie! Te ZDJĘCIA oczarowały internautów 17.10.2023 Kamila z "Rolnik szuka żony" znów oczarowała fanów. Wystarczyło, że opublikowała kilka zdjęć z wakacji i posypała się lawina pochlebnych komentarzy. 📢 Kto wygrał wybory 2023. To już pewne. Oto nowi posłowie z Łodzi oraz okręgów piotrkowskiego i sieradzkiego. WYNIKI WYBORÓW 17.10.2023 Państwowa Komisja Wyborcza na bieżąco przelicza i aktualizuje wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Na godzinę 20.30 w poniedziałek 16 października, pojawiły się wyniki ze 100 procent obwodów. Jak wygląda sytuacja w okręgach łódzkim, piotrkowskim i sieradzkim? Kto zostanie posłem, a kto się żegna z Sejmem?

📢 Lubiana Ewa Drzyzga w saunie, całkiem prywatnie! ZDJĘCIA, WYWIAD. Takiej Ewy Drzyzgi jeszcze nie widzieliście 17.10.2023 Ewa Drzyzga to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych dziennikarek w Polsce. Poniżej ciekawy wywiad i galeria ZDJĘĆ Ewy Drzyzgi.

📢 Oto córka Salmy Hayek ZDJĘCIA! 15-letnia Valentina jest piękna. Dziewczyna zaskakuje urodą! Oczy ma po matce 17.10.2023 Salma Hayek to jedna z topowych aktorek. Od maja 2006 r. pozostaje w związku z Francois-Henri Pinault – właścicielem klubu piłkarskiego, synem miliardera François Pinaulta. Owocem ich miłości jest Valentina Paloma, która ma obecnie 15 lat. 📢 Oto nowy i kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej.

📢 Oto nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Rozebrany Maciej Musiał! To gratka dla fanek ZDJĘCIA. Mięśnie, uroda i powalający uśmiech. Tak teraz wygląda Maciej Musiał 17.10.2023 Maciej Musiał to jeden z najprzystojniejszych aktorów młodego pokolenia. Na zdjęciach, które sam publikuje w sieci wygląda znakomicie. Jest wiele fotografii, na których przystojny aktor paraduje bez koszulki. Trzeba przyznać, że musi mocno pracować na siłowni nad swoją sylwetką. ZOBACZCIE ZDJĘCIA...

📢 Drapieżna Maria Dobrzańska z zespołu Bajm - zobacz nowe gorące zdjęcia. Piękna! Pianistka zespołu Bajm to bardzo piękna kobieta 17.10.2023 Maria Dobrzańska od 2000 roku jest członkinią grupy Bajm. Gra w niej na instrumentach klawiszowych.

📢 Oto piękna Edyta Górniak pokazuje opalone ciało. Na tych fotografiach diva polskiej sceny wygląda bardzo zmysłowo 17.10.2023 Edyta Górniak publikuje gorące ZDJĘCIA. Zaskoczeni? Edyta Górniak udostępnia w sieci bardzo odważne zdjęcia. W sieci jest mnóstwo gorących kadrów artystki, które rozgrzały jej fanów do czerwoności. 📢 Te kocie piękności czekają w Łodzi na dom. W łódzkim schronisku przy ulicy Marmurowej na adopcję czeka ponad 130 kotów Schronisko dla bezdomnych zwierząt przy ulicy Marmurowej w Łodzi zaczyna pękać w szwach. Tłoczno zrobiło się zwłaszcza w kociarni, gdzie aktualnie mieszka ponad 130 kotów. Dla każdego czworonoga pobyt w placówce jest traumatyczny. Jednak w porównaniu z psami koty znoszą pobyt w tym miejscu o wiele gorzej.

📢 Żużlowa pierwsza liga. Orzeł Łódź stracił zawodnika Tom Brennan przenosi się z łódzkiego Orła do drużyny Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. Brytyjski żużlowiec, który podpisał prekontrakt, jeszcze przez dwa lata może jeździć jako zawodnik U-24. 📢 Janusze budownictwa w akcji! Tylko oni mogli wpaść na te ciekawe rozwiązania Gdy planujemy remont domu, mieszkania zazwyczaj korzystamy z usług fachowców, którzy się na tym znają. Zdarza się jednak, że niektóre prace wykonujemy sami lub zatrudniamy "specjalistów". Niekiedy okazuje się, że zatrudnieni przez nas fachowcy nie są do końca rzetelni i uczciwi... W galerii zebraliśmy efekty "pracy" budowlańców, którym chyba nie wszystko wyszło, tak jak powinno. 📢 Edyta Górniak pójdzie w ślady Michała Wiśniewskiego i Dody? To będzie sensacja ZDJĘCIA Edyta Górniak nie tylko dobrze śpiewa. Ma też umiejętność podsycania zainteresowania mediów jej osobą oraz mniej lub bardziej ważnymi wydarzeniami z życia jej syna Allana.

📢 Tak mieszka i żyje Patrycja Markowska, córka lidera zespołu Perfect Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Córka lidera zespołu Perfect - Grzegorza Markowskiego - wykreowała takie hity jak: „Świat się pomylił", czy „Jeszcze raz".

Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Patrycja Markowska. 📢 Oto seksowna żona Marcina Mroczka! Marlena Muranowicz uwielbia się rozbierać! Zobacz gorące zdjęcia 16.10.2023 Żona Marcina Mroczka to bardzo piękna kobieta. 34-lwetnia modelka Marlena Muranowicz jest od kilku lat życiową partnerką serialowego Piotra Zduńskiego. 📢 Atrakcyjna Izabella Krzan w pełnej krasie. Fani i fanki są zachwyceni jej świetną i dopracowaną sylwetką. Ależ ZDJECIA Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa.

📢 To zarejestrowały kamery monitoringu Straży Miejskiej w Pabianicach. Można pęknąć ze śmiechu. Zobacz najbardziej niesamowite filmy Na wyjątkowy pomysł wpadła Straż Miejska w Pabianicach. Z okazji przypadającego 1 kwietnia prima aprilis, chcąc też wywołać uśmiech zaprosiła mieszkańców do zabawy. Opublikowano na facebooku trzy najzabawniejsze według Straży Miejskiej filmy z monitoringu miejskiego. Zadaniem mieszkańców było wybór najbardziej zabawnego. Zobaczcie w zamieszczonym wideo trzy filmy. Gwarantujemy, że uśmiejecie się do łez. 📢 Oto atrakcyjna i bardzo zmysłowa Marta Wierzbicka i jej szczere wyznanie na temat pozowania i rozbieranej sesji. Zobacz ZDJĘCIA Marta Wierzbicka szerszej publiczności znana oczywiście z bardzo popularnego serialu Na Wspólnej, ostatnio pojawiła się na imprezie promującej piękną biżuterię. Marta została zapytana, czy ponownie wzięłaby udział w sesji rozbieranej dla popularnego miesięcznika.

📢 Domowe produkty, które mogą zabić psa. Czworonożny pupil w domowym zaciszu nie zawsze jest bezpieczny Dom to dla psa najważniejsze miejsce na świecie. Nie zawsze jednak jest w nim bezpiecznie, a kontakt ze szkodliwymi substancjami może psu bardzo zaszkodzić. Często po prostu z niefrasobliwości opiekunów, a czasem z ich niewiedzy. Warto wiedzieć, co w naszym domu, w skrajnych przypadkach może naszego pupila zabić. 📢 Edyta Pazura o małżeństwie. Kłóciliśmy, trzaskałam drzwiami i wychodziłam z domu Fajnie, że w show-biznesie jest Edyta Pazura, czyli żona aktora o tym samym nazwisku - Cezarego. 📢 Zdobyła się na dużą odwagę! Katarzyna Warnke sporo pokazuje w tym stroju kąpielowym Katarzyna Warnke oraz jej mąż Piotr Stramowski niedawno wybrali się na egzotyczne wakacje na Zanzibar. Teraz do internetowej galerii aktorki trafił kadr w skąpym stroju kąpielowym. Jak Wam się podoba w takim wydaniu? 26.11.2021

