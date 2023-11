Przegląd prasy (15.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się! Zobacz ZDJĘCIA 15.11.2023”?

Prasówka 15.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto MEMY ze zwierzętami w roli głównej. Psiaki, kociaki i inne zwierzaki. Uśmiejecie się! Zobacz ZDJĘCIA 15.11.2023 Zwierzaki są bardzo wdzięcznym tematem dla twórców MEMÓW. Zebraliśmy te najśmieszniejsze - zerknijcie do naszej galerii zdjęć i z pewnością uśmiejecie się do łez.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.11.23

📢 Ile kawy dziennie można wypić? Sprawdź, jakie są objawy picia za dużo kawy. Jakie są oznaki przedawkowania kofeiny? Czy kawa jest zdrowa? Ile kaw dziennie można wypić? Kawa jest aromatycznym, gorącym napojem, który wielu z nas pije dla przyjemności. Inni zaś dla pobudzenia i energii, którą daje. Kawę jednak można przedawkować - napój uznaje się bowiem za używkę. Gdy pijemy jej za dużo, organizm daje nam sygnały ostrzegawcze aby zmniejszyć dawkę. Jakie są objawy picia zbyt dużej ilości kawy?

📢 Wystawa Body Worlds czyli zachwycające eksponaty ludzkich ciał. Dla wielu jest kontrowersyjna, zgromadziła rekordową liczbę widzów 14.11.23 Body Worlds to jedna z najchętniej oglądanych wystaw. Eksponaty ludzkich ciał urzekają, skłaniają do refleksji. Na wystawie znajduje się ponad 150 prawdziwych eksponatów ludzkich ciał w ruchu. Zobacz wybrane zdjęcia w naszej galerii.

Prasówka 15.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego! Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne. Ależ wyrosły! 14.11.2023 Oto Fabienne, Etiennette i Vivienne - córki Michała Wiśniewskiego - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci.

📢 Ramen Festiwal - 7. edycja - w Łodzi, ale też w Kutnie, Łasku, Zgierzu, Bełchatowie, Aleksandrowie i Tuszynie Już w piątek, 17 listopada br. rusza 7. edycja ulubionego jesiennego wydarzenia kulinarnego w Łodzi - Ramen Festiwal. W tym roku po raz pierwszy przekroczył on granice naszego miasta i zagościł w restauracjach w Tuszynie, Aleksandrowie Łódzkim, Zgierzu, Bełchatowie, Kutnie oraz Łasku. Przez 10 dni miłośnicy sycącej i rozgrzewającej miski bulionu z japońskim makaronem i dodatkami będą mieli okazje raczyć się nim w 34 restauracjach! Co proponują? OGLĄDAJ W NASZEJ GALERII 📢 Oto najbardziej wyjątkowe tablice rejestracyjne na polskich drogach. Zobacz te oryginalne i zaskakujące napisy NOWE ZDJĘCIA Indywidualne tablice rejestracyjne to gratka dla kierowców, którzy chcą wyróżnić się z tłumu. Nie wszystko jednak można "napisać" na tzw. blachach. Pomysł musi być zaakceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Franciszkańska do przebudowy - będzie szerzej i więcej miejsc pod stacją krwiodawstwa.Rok na projekt i rok na budowę Miasto ogłasza przetarg na przebudowę ul. Franciszkańskiej. Remont Franciszkańskiej rozpocznie się na początku 2025 r i potrwa rok. Wymienione ma być wszystko, a w szczególności infrastruktura tramwajowa. Ale nie tylko - skorzystają zarówno piesi jak i kierowcy oraz rowerzyści. 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 14.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Oto śliczna żona Dominika Kuna. ZDJĘCIA. Piękna wybranka pomocnika Widzewa! GALERIA ZDJĘĆ 30.05.2023 Dominik Kun w tym sezonie jest bardzo ważnym ogniwem w drużynie Janusza Niedźwiedzia. Filigranowy pomocnik walczy za dwóch. Obok Marka Hanouska to chyba najważniejszy gracz obecnego Widzewa. Kibice przy al. Piłsudskiego szanują łódzkiego zawodnika za walkę i nieustępliwość. 📢 Oto zgrabna żona Kamila Grosickiego Zdjęcia! Dominika Grosicka na bardzo gorących kadrach Kamil Grosicki to wielokrotny reprezentant kraju. Piłkarz, który swoją szybkością na boisku zasłużył na ksywkę "TurboGrosik". 34-letni zawodnik może się pochwalić bardzo piękną żoną. 📢 Oto piękna ukochana Nacho Monsalve ZDJĘCIA. Hiszpański obrońca ŁKS każdego dnia chce być lepszym piłkarzem Piłkarze ŁKS są beniaminkiem ekstraklasy i zanosi się na to, że czeka ich naprawdę ciężka walka o utrzymanie się w krajowej elicie. Jednym z tych zawodników, który zamierza w tym pomóc jest hiszpański środkowy obrońca Nacho Monsalve.

📢 Tak mieszka i żyje Agnieszka Chylińska. Barwna muzyczna postać ma dom pełen kolorów. Zobacz wnętrza 47-letnia Agnieszka Chylińska to bardzo barwna postać polskiej sceny muzycznej. Jej aktywność w mediach społecznościowych okraszona jest niezliczonymi filmikami i zdjęciami, na których pokazuje swoje przytulne domowe ognisko. Zobaczcie galerię... 📢 Najlepsze MEMY o morsowaniu i morsach. Moda na kąpiel w zimnej wodzie bije rekordy popularności. Zobacz zdjęcia Morsowanie to od jakiegoś czasu ulubiona aktywność Polaków. Jedni zachwalają zalety kąpieli w zimnej wodzie, inni marzną na samą myśl o tym. I to właśnie oni najczęściej śmieją się z morsów. Oto najśmieszniejsze MEMY o morsach i morsowaniu.

📢 Katarzyna Bujakiewicz w bikini - zdjęcia. Zawsze uśmiechnięta i do tego jeszcze seksowna! Od aktorki do Youtuberki! Katarzyna Aleksandra Bujakiewicz ma 51 lat. Polska aktorka filmowa i teatralna znana jest Polakom z roli pielęgniarki Marty w serialu "Na dobre i na złe" i Marioli z "Magdy M.". Katarzyna Bujakiewicz udziela się również jako aktorka dubbingowa. Jak wygląda dzisiaj? Zobaczcie prywatną galerię zdjęć Kasi Bujakiewicz - kliknij w galerię

📢 Oto Daria Zawiałow w tyci kostiumie z włóczki - Zdjęcia. Mało co zakrywa! Zobacz gorące kadry gwiazdy Daria Barbara Zawiałow na gorących kadrach. 31-letnia piosenkarka na zdjęciach, które rozpaliły internautów.

📢 Oto zmysłowa Maja Sablewska tym razem w wannie. Celebrytka jak zwykle zaskakuje fanów publikując swoje odważne fotografie 14.11.2023 Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII. 📢 Widzew mocno osłabiony przed meczem z Ruchem Chorzów. Co zrobi trener? Choć piłkarska ekstraklasa ma przerwę na mecze reprezentacji Polski, to jednak wolnego nie będą mieli zawodnicy Widzewa. W sobotę zagrają z Ruchem Chorzów. 📢 Anna Mucha wypoczywała w Meksyku. Pokazała gorące ZDJĘCIA w bikini Dobrze, że w naszym show-biznesie jest Anna Mucha. To dzięki tej właśnie aktorce możemy się przekonać, że da się w celebryckim świecie być sobą, wprowadzić tam odrobinę przyziemności, prowadzić nadal normalne życie.

📢 Edyta Górniak eksponuje swoje opalone ciało. Na tych fotografiach diva polskiej sceny wygląda bardzo zmysłowo Edyta Górniak publikuje gorące ZDJĘCIA. Zaskoczeni? Edyta Górniak udostępnia w sieci bardzo odważne zdjęcia. W sieci jest mnóstwo gorących kadrów artystki, które rozgrzały jej fanów do czerwoności. 📢 Tak wygląda idealna kobieca sylwetka. Kasia Dziurska hipnotyzuje mięśniami. Oto ciało, które regularnie ćwiczy ZDJĘCIA 14.11.23 Osoby, którym brakuje motywacji do treningów, powinny popatrzeć na zdjęcia Kasi Dziurskiej, znanej trenerki fitness i wielokrotnej mistrzyni w konkursach fitness bikini. Zwłaszcza fotografie w bikini zapadają w pamięć... Na ciele Dziurskiej widać niemal każdy najdrobniejszy mięsień. Właśnie tak wygląda ciało, gdy się regularnie ćwiczy.

📢 Ta kobieta hipnotyzuje ciałem i urodą. Od ZDJĘĆ Marty Borkowskiej z Łodzi trudno oderwać wzrok. Są bardzo HOT ZDJĘCIA, które Marta Borkowska, łódzka fotomodelka i czestniczka programu Love Island, umieszcza na Instagramie zapierają dech w piersiach. Ta kobieta ma idealne ciało i urodę. Jest śliczna i niezwykle zgrabna.

📢 Lokatorka i jej niepełnosprawny syn mają 30 tys. zł nadpłaty czynszu, ale ZLM nie chce podpisać z nią umowy najmu W ubiegłym roku Sąd Okręgowy prawomocnym wyrokiem uznał, że pani Dorota nie jest winna Zarządowi Lokali Miejskich ani złotówki. Kobieta i jej 31-letni niepełnosprawny syn, którego jest opiekunem, od 31 lat mieszkają w lokalu przy ul. Makuszyńskiego. Zarząd Lokali Miejskich nie chce jednak podpisać z nimi umowy najmu. Dziś w XVIII Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego przy ul. Kopcińskiego 56 doszło do rozprawy z powództwa cywilnego. Lokatorka i jej syn pozwali Urząd Miasta Łodzi - Zarząd Lokali Miejskich o ustalenie stosunku najmu. 📢 Wiemy, co powstało w McDonaldzie na Retkini w Łodzi! Gigant odsłonił karty i zdradził swoje sekrety. ZDJĘCIA W Łodzi na Retkini powstała największa gra planszowa dla dzieci i dorosłych. Restauracja McDonald's przy ul. Retkińskiej 103 w stu procentach zmieniła swój wygląd i stała się ogromną grą planszową, w którą może zagrać każdy fan kultowego Burgera Drwala.

📢 Oto grzechy, z których nie musisz się spowiadać. Niewiele osób o tym wie i pamięta. SPRAWDŹ Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Oto piękna żona Karola Strasburgera GALERIA ZDJĘĆ. Zmysłowa Małgorzata jest młodsza od męża o 37 lat! Zobacz ZDJĘCIA Małgorzata Strasburger ma 39 lat. Piękna żona 76-letniego Karola Strasburgera wygląda wspaniale. Nie dziwi nas, że znany aktor wpadł w sidła miłości. Zobacz zdjęcia Małgosi Strasburger - KLIKNIJ W GALERIĘ. 📢 Agata Młynarska i jej ciało w wieku 58 lat. Jest bardzo zgrabna i zawsze uśmiechnięta! Wręcz promienieje. Zobacz gorące ZDJĘCIA dziennikarki Znana z ekranów telewizorów prezenterka Agata Młynarska ma 58 lat. Sporo o wiele młodszych kobiet mogłoby jej pozazdrościć formy. Nadal jej główną wizytówką są zgrabne długie nogi.

📢 Oto atrakcyjna Izabella Krzan w pełnej krasie. Fani i fanki są zachwyceni jej świetną i dopracowaną sylwetką. Ależ ZDJECIA 13.11.2023 Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa. 📢 Te choroby uprawniają do renty. Sprawdź listę. Jak skutecznie starać się o rentę? Jaka jest wysokość renty? 13.11.2023 Boli cię kręgosłup, jesteś znerwicowany, masz wysokie ciśnienie - sprawdź, czy te choroby mogą być podstawą do ubiegania się o rentę chorobową. Znamy listę chorób, przy których można starać się o rentę.

📢 Oto najlepsze MEMY o zamkniętych sklepach. Ty też tak się zachowujesz przed dniami wolnymi od handlu? Do niedziel bez handlu z pewnością już się przyzwyczailiśmy i nabraliśmy dystansu. Gorzej, gdy zbiegną się w kalendarzu dwa lub trzy dni wolne od hndlu. Tak jak było w przypadku 11 listopada. W piątek sklepy szturmowały tłumy i jak zwykle kupowano na zapas. Takie zachowanie bawi internautów. Zobaczcie MEMY o zamkniętych sklepach. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Wow, ale oryginały! 13.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Skandal na parkingu MOSiR w Łodzi, co najmniej 45 minut w kolejce do wyjazdu. Zdenerwowani kierowcy i ogromne zamieszanie Po raz kolejny kierownictwo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi nie zdało egzaminu. Przez niefrasobliwość urzędników kilkuset kierowców z Łodzi i spoza miasta miało zepsutą niedzielę. Parking przed halami Expo i Sportową stał przez wiele godzin sparaliżowany przez złą organizację płatnej strefy. Rekordziści ponad godzinę czekali do szlabanu. by wyjechać z placu, a bilety po kwadransie traciły ważność. 📢 Najbardziej zabawne kartkówki szkolne, które rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! ZDJĘCIA 12.11.23 Radosnej twórczości uczniów nie brakuje, a nauczyciele załamują ręce. Przekonajcie się, że kreatywność ludzka nie zna granic. 📢 Oto 10 najdziwniejszych pytań o sanatoria w Łódzkim Oddziale NFZ. Pacjenci oczekują w uzdrowisku obsługi all inclusive - od prania po tańce! Prośby ubezpieczonych, którzy szykują się do wyjazdu na kurację w uzdrowisku czasami zaskakują nawet pracowników NFZ, którzy w tym temacie słyszeli już niejedno. Choćby prośby o zorganizowanie wyjazdu w konkretnym terminie i do wybranej przez pacjenta placówki, wysłanie go z koleżanką lub grupą kolegów. Najlepiej wtedy gdy pogoda będzie ładna, a połączenie kolejowe wygodne. Kuracjusz byłby zadowolony gdyby fundusz zapłacił mu za dojazd i zapewnił pokój z widokiem na morze. Esteci chcieliby mieć przy stole w stołówce odpowiednie towarzystwo, a jeśli już musza z kimś dzielić pokój, to tylko z nie chrapiącym.

📢 Odważne zdjęcia Gal Gadot! Gwiazda Hollywood eksponuje ciało w skąpych strojach kąpielowych! ZOBACZ ZDJĘCIA Gal Gadot na wyjątkowych zdjęciach. Gwiazda Hollywood potrafi zaskoczyć odważnymi zdjęciami! Jej udostępnione w sieci fotografie wręcz powalają. Zobacz wyjątkowe zdjęcia aktorki!

📢 Oto najładniejsze perfumy męskie TOP 6. Na prezent! To był trudny wybór. One mają najlepsze opinie! Ranking 12.11.2023 Oto najładniejsze perfumy męskie - polecamy. Wybór perfum dla innej osoby to zawsze spore wyzwanie. To rzecz gustu. Warto zatem zasugerować się opiniami innych i sięgnąć po cenione zapachy. 📢 Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi o odszkodowanie za podanie pacjentce w trakcie procedury in vitro zarodków innej pary W Sądzie Okręgowym zjawiła się pani Ania, pacjentka, z mężem Kamilem i pełnomocnikiem. Ze strony pozwanej kliniki pojawiła się adwokat reprezentująca spółkę i przedstawiciel firmy ubezpieczającej klinikę. Do tragicznej pomyłki doszło 31 marca ubiegłego roku. Pacjentka i jej mąż do dziś nie usłyszeli słowa "przepraszam". Gdy ich pełnomocnik skierował pismo przedprocesowe do kliniki zaproponowano im łącznie 15 tys. zł zadośćuczynienia.

In vitro wykonuje się w Polsce od 1989 r. To drugi przypadek pomylenia zarodków w trakcie tych procedur. W innej klinice kilka lat temu kobiecie podano zarodek należący do innej pary. Jak się okazało w trakcie badań urodzone przez kobietę dziecko z licznymi wadami genetycznymi nie mogło być dzieckiem jej i jej męża.

📢 Oto najlepsze memy o schabowym! Dzień Schabowego zobowiązuje. Zobaczcie jak Internauci celebrują ten polski przysmak 7 listopada obchodzimy Dzień Kotleta Schabowego. W Internecie nie brakuje o nim zabawnych memów, które prezentujemy w naszej galerii. 📢 ŁKS - Piast. Kibice na meczu drużyny z al. Unii. Znów doskonałe wsparcie Zobaczcie ZDJĘCIA W spotkaniu piętnastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy ŁKS zremisował 3:3 z Piastem Gliwice. Kolejny raz zawodnicy łódzkiej drużyny mogli liczyć na gorący doping swych fanów. Ci wspierali swój ukochany zespół z całych sił. To dało efekty. Mecz na stadionie przy al. Unii obejrzało 7921 widzów.

📢 Oto miejsca w Łodzi, do których nie wejdziesz. A nawet jeśli już Ci się uda, to i tak nie zrobisz tam zdjęć W Łodzi istnieją miejsca, do których na co dzień nie wolno wejść przypadkowym osobom, a już na pewno robić tam zdjęcia. Wiele z tych miejsc znajduje się blisko centrum miasta.

📢 Czy to koniec siatkówki w ŁKS Commercecon? Właściciel się wściekł! Siatkarki ŁKS Commercecon przegrały w Łodzi z mistrzem Rumunii CS Volei Alba Blaj 1:3 (23:25, 25:19, 29:31, 17:25) w meczu pierwszej kolejki grupy E Ligi Mistrzyń. Kolejnej porażki mistrzyń Polski nie wytrzymał właściciel i prezes klubu - Hubert Hoffman - zapowiedział odejście! 📢 Oto sexy żona Krzysztofa Stanowskiego - zdjęcia. Takich zdjęć nie widzieliście. Zmysłowa Marta spełnia się jako dietetyk 9.11.2023 Krzysztof Stanowski na co dzień mieszka w podwarszawskiej willi. Znany dziennikarz i kontrowersyjna postać w świecie mediów ma piękną żonę, która jest dietetyczką. Zobacz gorące zdjęcia Marty Sosnowskiej... 📢 Zarobki w Łodzi są niższe niż w większości dużych miast w Polsce. Ile zarabia się w Łodzi? Zarobki w Łodzi są niższe niż w większości dużych miast w Polsce. Tak wynika z ostatniego zestawienia przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny. GUS podał dane dla 18 miast w Polsce. Są to zarobki brutto w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 2023 roku.

Ile zarabia się w Łodzi w stosunku do innych miast?

📢 Stare zdjęcia Łodzi. Łódź w latach sześćdziesiątych XX wieku Łódź lat 60. to miasto, w którym rozpoczęto przede wszystkim budowę dużych osiedli mieszkaniowych. Zobacz, ZDJĘCIA z tamtych lat!

📢 Oto grzechy ciężkie - Lista. Z nich musisz się wyspowiadać! Jakie są grzechy ciężkie? Sprawdź listę Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ 📢 Oto żona Szymona Hołowni - Urszula Brzezińska Kim jest? Szok, czym zajmuje się na co dzień... Niedawno miała imieniny ZDJĘCIA Kim jest żona Szymona Hołowni, Urszula Hołownia? Ta kobieta wykonuje niezwykły zawód. Żona Hołowni jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego, pilotem myśliwca MiG-29 w 23. jednostce w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

W „Newsweeku" ukazał się wywiad, w którym Szymon Hołownia zdradził, że jego żona ma na imię Urszula, a córka Mania. Co jeszcze powiedział o swojej rodzinie?

ZOBACZ KONIECZNIE Ile kosztuje roczne utrzymanie samochodu?

Strefa Biznesu: Jak zostać CEO giganta?