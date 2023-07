Przegląd prasy 15.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Znamy wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Ranking najpopularniejszych szkół FOTO WIDEO”?

Prasówka 15.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Znamy wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w Łodzi. Ranking najpopularniejszych szkół FOTO WIDEO W piątek, 14 lipca br., w Łodzi zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Młodzież mogła sprawdzić je już rano na swoich profilach w elektronicznym systemie rekrutacji. Szkoły ogłosiły listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w południe. Teraz uczniowie, aby potwierdzić wolę podjęcia nauki, składają świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklaisty. W tym roku o przyjęcie do miejskich placówek ubiegała się rekordowa liczba kandydatów: 9250.

📢 Przed nami finał Miss Polski 2023. Już w niedzielę dowiemy się, która z nich zdobędzie koronę najpiękniejszej? OTO NAJNOWSZE ZDJĘCIA Finalistki konkursu Miss Polski 2023 już odliczają ostanie dni do finału. A finał już w najbliższą niedzielę 16 lipca w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. To właśnie tam odbędzie się finałowa gala konkursu, podczas której zostanie wyłoniona najpiękniejsza z pięknych. Podziwiajcie dziewczyny na zdjęciach z oficjalnej sesji, która została zrealizowana w Łodzi. Która z kandydatek zwycięży? Galeria pozwoli wam przyjrzeć się wszystkim kandydatkom i wybrać swoją faworytkę. My naturalnie kibicujemy dziewczynom z Łódzkiego!

📢 ŁKS - Polonia Bytom 3:1. Zwycięstwo ,,drugiego garnituru" beniaminka ekstraklasy z Łodzi z beniaminkiem II ligi ZOBACZ ZDJECIA I WIDEO W rozegranym na jednym z boisk ośrodka szkoleniowego przy ul. Krańcowej w Łodzi meczu kontrolnym drużyna ŁKS, beniaminka ekstraklasy, rywalizowała z Polonią Bytom, czyli beniaminkiem drugiej ligi. To łodzianie zwyciężyli 3:1 (0:1). Ale ,,Rycerze Wiosny" na pewno nie zagrają w takim składzie w swoim pierwszym spotkaniu o punkty z Legią w Warszawie.

Prasówka 15.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto nowe sklepy w Manufakturze. Zobacz, jakie! Otwarcie jednego z nich - już w sobotę, 15 lipca W Manufakturze przybywa nowych marek. Niedawno otworzył się sklep ze słodyczami znanej marki, a wkrótce - otwarcie butiku z modą damską.

📢 W Łodzi powstanie nowy park handlowy ze sklepami znanych i lubianych marek! Wiemy, jakie sklepy powstaną Nowa Górna, jedno z pierwszych centrów handlowych w Łodzi, które przeszło niedawno gruntowną modernizację, zostanie rozbudowane. Prace zostały zaplanowane na najbliższe pół roku i właśnie ruszyły. W sąsiedztwie istniejącego obiektu centrum powstanie park handlowy. Wiemy, jakie sklepy w nim powstaną. 📢 Opóźnienie prac związanych z drążeniem tunelu. Kierowcy dłużej postoją w korkach na al. Włókniarzy! O trzy dni opóźnią się roboty związane z drążeniem tunelu średnicowego pod al. Włókniarzy. Zakończą się w sobotę 15 lipca, że ruch kołowy na obu jezdniach na odcinku ulicy zostanie przywrócony w niedzielę 16 lipca, kończąc udrękę stojących w korkach kierowców.

📢 Piękne i efektowne siatkarki Grot Budowlanych. Nowe wspaniałe ZDJĘCIA. Zobacz, jak pozowały do kalendarza. Siatkarki Grot Budowlanych Łódź we wspaniałym stylu zdobyły brązowy medal ekstraklasy. Ich kibice oglądają je przede wszystkim w sportowych strojach, kiedy walczą w halach o kolejne punkty. Jednak zawodniczki Grot Budowlanych to urocze dziewczyny, co udowodniły, biorąc udział w sesji zdjęciowej do charytatywnego kalendarza. Zaprezentowały w niej swoje inne, zdecydowanie bardziej kobiece oblicze. Prezentują się, niczym profesjonalne modelki. Sami zobaczcie. ZOBACZ NA KOLEJNYCH SLAJDACH

📢 Widzew. Stadion przy al. Piłsudskiego w Łodzi może być pełny w trakcie ligowej inauguracji. Mecz z Puszczą Niepołomice coraz bliżej W piątek w samo południe rusza proces zwalniania miejsc na pierwsze spotkanie występujących w ekstraklasie piłkarzy Widzewa. Przypomnijmy, iż 23 lipca (niedziela, godzina 20) łodzianie podejmą na stadionie przy al. Piłsudskiego drużynę Puszczy Niepołomice, czyli beniaminka krajowej elity. Kibice będą mieli możliwość udostępnienia biletu do ponownej sprzedaży do dnia meczowego, do godz. 18. 📢 Ania Lewandowska prezentuje swój umięśniony brzuch. Sześciopak! Zdjęcia. Lewandowscy i ich ulubiony taniec, Ania pokochała bachatę Ania Lewandowska na swoim Instagramie jest obserwowana przez ponaf 5,4 mln internautów. Taka liczba zobowiązuje. Pani Ania często publikuje fotografie, na których pokazuje efekty ostatnich ciężkich treningów. Zobacz najnowsze zdjęcia - kliknij w galerię zdjęć

📢 Aż 17,5 kandydata na stomatologię! UMED w Łodzi po pierwszym etapie rekrutacji. Znane są progi punktowe To już nie powinno być zaskoczeniem - wydział lekarsko- dentystyczny na łódzkim Uniwersytecie Medycznym jest co roku najchętniej wybierany przez kandydatów. Nie inaczej jest tym razem. Na jedno miejsce zgłosiło się 17,5 kandydata! Zainteresowanie jest jeszcze większe niż przed rokiem, kiedy o jedno miejsce ubiegało się 14 osób. Uczelnia po pierwszym etapie rekrutacji podała liczby chętnych oraz progi punktowe na studia.

📢 Tak mieszka i żyje Bartosz Salamon GALERIA ZDJĘĆ. Oto jego żona! To prawdziwa włoska piękność! ZDJĘCIA Bartosz Salamon z rodziną ZDJĘCIA. Na mecze eliminacji Euro 2024 z Czechami i Albanią do reprezentacji Polski został powołany Bartosz Salamon. Polska wygrała w Warszawie z Albanią, a cały mecz w barwach biało-czerwonych rozegrał piłkarz Lecha Poznań.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie TOP 10! Zobacz ranking. Wybór nie należy do najprostszych 14.07.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej.

📢 Oto najładniejsze perfumy męskie TOP 6. Na prezent! To był trudny wybór. One mają najlepsze opinie! Ranking 14.07.2023 Oto najładniejsze perfumy męskie - polecamy. Wybór perfum dla innej osoby to zawsze spore wyzwanie. To rzecz gustu. Warto zatem zasugerować się opiniami innych i sięgnąć po cenione zapachy. 📢 Oto grzechy ciężkie - Lista. Z nich musisz się wyspowiadać! Jakie są grzechy ciężkie? Sprawdź listę 14.07.2023 Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ

📢 Mężczyzna porażony prądem na terenie klubu fitness w centrum Łodzi. Poparzony 25-latek trafił do szpitala ZDJĘCIA Do szpitala im. WAM trafił w poniedziałek (10 lipca) 25-letni mężczyzna, który został porażony prądem podczas prac serwisowych na terenie klubu fitness przy al. Politechniki 1 (w budynku Sukcesji). 25-latek doznał poparzeń dłoni, rąk, twarzy i nogi. Przebywa pod opieką specjalistów. 📢 TSUE finalnie stanął po stronie frankowiczów – bankom nie należy się wynagrodzenie za korzystanie z kapitału W dniu 15 czerwca 2023 roku TSUE wydał dwa kolejne korzystne dla frankowiczów wyroki, w których to rozstrzygnął ostatnie istotne wątpliwość związane z kredytami frankowymi. 📢 Piłka nożna. Duże zmiany na futbolowej mapie Polski. Derby Łodzi mają swoją markę Już całkiem niedługo rozpocznie się piłkarski sezon 2023/2024 na szczeblu centralnym. Chyba nikt się nie dziwi, że kibice wiążą z nim spore oczekiwania. Rzecz jasna, w tym gronie nie brakuje zagorzałych sympatyków dwóch łódzkich zespołów, czyli zarówno ŁKS, jak i Widzewa. W połowie każdego roku zmienia się futbolowa mapa Polski, choć od pewnego czasu formuła rozgrywek centralnych (ekstraklasa, pierwsza oraz druga liga po osiemnaście klubów) pozostaje ta sama.

📢 Kasia Wilk odsłania swoje ciało PRYWATNE ZDJĘCIA. Opalone nogi, tęczowy parawan, boskie kształty, plaża i dziewczyny 13.07.2023 Kasia Wilk publikuje w sieci mnóstwo zdjęć. Zobaczcie gorące kadry Kasi Wilk - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Zastępca komendanta miejskiego policji w Piotrkowie jechał pod wpływem alkoholu. Stracił stanowisko, trwa postępowanie dyscyplinarne Zastępca komendanta miejskiego policji w Piotrkowie jechał pod wpływem alkoholu. Został zatrzymany do kontroli przez łódzką drogówkę. Miał blisko 0,4 promila alkoholu w organizmie. Trwa postępowanie dyscyplinarne. Stracił stanowisko, trwa postępowanie w kierunku zwolnienia go ze służby.

📢 Tak dziś wygląda Paula Tumala PRYWATNE ZDJĘCIA. Wciąż zachwyca kształtami. Piękna mama dwóch córek Paula Tumala, polska fotomodelka i celebrytka, jedna z dziewcząt, które wystąpiły w teledysku "My Słowianie". Jak teraz wygląda? ZOBACZCIE ZDJĘCIA W GALERII

📢 Tak wyglądał pogrzeb Leonarda Pietraszaka. GALERIA ZDJĘĆ. Tak gwiazdy żegnały Leonarda Pietraszaka ZDJĘCIA 13.07.2023 Dziś odbył się pogrzeb Leonarda Pietraszaka. Uroczystości pogrzebowe wybitnego aktora teatralnego i filmowego Leonarda Pietraszaka odbyły się we wtorek, 7 lutego w Bydgoszczy. Artysta spocznie na Cmentarzu Starofarnym przy ul. Grunwaldzkiej. 📢 Tak wyglądał pogrzeb Jerzego Połomskiego. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie legendarnego piosenkarza! Galeria zdjęć 13.07.2023 Pogrzeb Jerzego Połomskiego ZDJĘCIA. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie legendarnego muzyka. Spocznie na warszawskich Powązkach. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ!

📢 Pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej Zdjęcia. Grzegorz Damięcki pożegnał mamę. Pojawiły się też znane osobistości polskiego kina 13.07.2023 Tak wyglądał pogrzeb Barbary Borys Damięckiej. 21 czerwca 2023 roku na Wojskowych Powązkach w Warszawie odbył się pogrzeb Barbary Borys-Damięckiej. Galeria zdjęć. 📢 Tak było na pogrzebie Mirosława Hermaszewskiego. GALERIA ZDJĘĆ. Tak wyglądało ostatnie pożegnanie polskiego lotnika ZDJĘCIA 13.07.2023 W środę na Powązkach Wojskowych w Warszawie spoczął gen. Mirosław Hermaszewski. Wcześniej w Katedrze Polowej WP odbyła się msza św. w intencji zmarłego.

📢 Oto żona Łukasza Skorupskiego! To włoska piękność! ZOBACZ ZDJĘCIA. Modelka nie stroni od odważnych sesji 13.07.2023 Łukasz Skorupski od lat jest bramkarzem reprezentacji Polski. 31-latek może liczyć na wsparcie wielu kibiców, a także bliskich, w tym ukochanej Matilde Rossi, która w przeszłości była modelką. Zobacz ZDJĘCIA ŻONY Łukasza Skorupskiego. 📢 Burza w Łódzkiem - zobacz Zdjęcia! Uszkodzone budynki, połamane drzewa i zerwane linie energetyczne Przez powiat łęczycki przeszła krótkotrwała wichura. Strażacy cały czas usuwają skutki środowej nawałnicy. Wiatr połamał drzewa, uszkodził budynki i ich dachy, zrywał linie energetyczne. To wszystko to efekt burzy, która przetoczyła się przez region łódzki 12 lipca.

📢 Oto piękna Izabella Krzan w pełnej krasie. Fani i fanki są zachwyceni jej wspaniałą i nienaganną sylwetką. Nowe ZDJECIA Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa.

📢 Janusze i Grażyny plażowania w akcji MEMY. Najlepsze i najśmieszniejsze MEMY z wakacji Też tak plażujecie? ZDJĘCIA Memy z wakacyjnego wypoczynku potrafią rozbawić do łez! Przekonajcie się sami, jak bardzo zabawne mogą być zdjęcia z odpowiednim podpisem. 📢 W jaki sposób słynny były detektyw „wyhodował” sobie tak oryginalną fryzurę? Krzysztof Rutkowski i jego fryzury ZDJĘCIA Fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Oto Roksana Węgiel na odważnych zdjęciach. Piosenkarka pozuje w koronkowych i lateksowych strojach! Roksana węgiel na bardzo odważnych zdjęciach! Piosenkarka w styczniu tego roku skończyła 18 lat, a na jej profilu pojawiają się koronkowe, lateksowe czy prześwitujące stroje! Zobaczcie zdjęcia, które rozpalają internautów!

📢 List od Czytelnika: Kokosy za wejście na dyskotekę pod gołym niebem. Dlaczego tak drogo? - pyta łodzianka Do naszej redakcji napisała pani Justyna z Teofilowa, która w ostatnią sobotę wybrała się z grupą znajomych potańczyć "na mieście". Łodzianie spędzali wieczór w ogródkach piwnych, a następnie postanowili odwiedzić modną dyskotekę DoSopotu zlokalizowaną pod gołym niebem na podwórzu kamienicy przy ul. Piotrkowskiej 84. Cena biletu wstępu na teren klubu zszokowała panią Justynę i jej znajomych! 📢 Oto młoda żona Karola Strasburgera GALERIA ZDJĘĆ. Piękna Małgorzata jest młodsza od męża o 37 lat! Zobacz ZDJĘCIA 13.07.2023 Małgorzata Strasburger ma 39 lat. Piękna żona 76-letniego Karola Strasburgera wygląda wspaniale. Nie dziwi nas, że znany aktor wpadł w sidła miłości. Zobacz zdjęcia Małgosi Strasburger - KLIKNIJ W GALERIĘ.

📢 Justyna Steczkowska zakochana w tym kraju! 50-latka pozuje w bikini. Jej figura to marzenie każdej kobiety 13.07.2023 50-letnia Justyna Steczkowska wyjechała do Chorwacji. Śle stamtąd piękne zdjęcia. Zobacz prywatną galerię zdjęć... 📢 Pożar w mieszkaniu przy ul. Tatrzańskiej. Gospodarz zostawił potrawę na gazie i poszedł do pracy... Aż 6 zastępów ruszyło w środę (12 lipca) na pomoc mieszkańcom bloku przy ul. Tatrzańskiej 74/76, w którym około godz. 7 wybuchł pożar. Z mieszkania na 4. piętrze budynku wydobywał się dym, a na klatce czuć było odór spalenizny.

📢 Karolina Kowalkiewicz w stroju kąpielowym. ZDJĘCIA. Wojowniczka MMA wypoczywa, a fani komentują 12.07.2023 Karolina Kowalkiewicz często odpoczywa. Polska wojowniczka MMA jakiś czas temu padła ofiarą hejtu w internecie. Po informacji, że Kowalkiewicz postanowiła wrócić w tym roku do klatki i walczyć wylało się mnóstwo negatywnych komentarzy, które doprowadziły do łez znaną zawodniczkę UFC.

📢 Chciał popełnić samobójstwo wbijając sobie w serce strzykawkę benzyny! Zamiast w serce trafił w płuco 44-letni mężczyzna został przewieziony do szpitala wojewódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim po nieudanej próbie samobójczej. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji mężczyzna próbował popełnić samobójstwo wbijając sobie w serce igłę ze strzykawką wypełnioną benzyną. Może mówić o nieprawdopodobnym szczęściu. Zamiast w serce trafił w płuco.

📢 Najmodniejsze paznokcie na lato 2023. Te wzory i kolory polecają stylistki! Manicure na wakacje 2023 Najmodniejsze paznokcie na lato 2023. Te wzory i kolory polecają stylistki! W naszej galerii znajdziesz inspirację najmodniejszych kolorów w tym sezonie. Jaki manicure na lato 2023? Jakie wzory są popularne, a czego lepiej unikać? Które kolory lakierów dominują? Sprawdź! 📢 Sąsiedzki konflikt w łódzkiej kamienicy! Poszło o kamerę, którą umieścił w oknie lokatorów. Wideo Kamera zainstalowana w oknie na pierwszym piętrze stała się zarzewiem sąsiedzkiego konfliktu. Lokator, który kamerę zainstalował - jak mówi - do poprawy bezpieczeństwa nie zamierza jej demontować. Sąsiad, któremu ona przeszkadza planuje wiec skierować sprawę na drogę sądową.

📢 Pogrzeb ofiary brutalnej zbrodni pod Łodzią. Sprawca wykopał grób, zabił kobietę i zakopał. Wpadł po wielu latach dzięki Archiwum X Pogrzeb Małgorzaty B., ofiary Wampira z Popiołów, który najpierw wykopał grób, a potem brutalnie ją zabił i zakopał, po czym wpadł dopiero po 16 latach wytropiony przez policjantów Archiwum X w Łodzi, odbył się we wtorek 11 lipca na cmentarzu w Gadce Starej w gminie Rzgów, przy trasie z Łodzi do Rzgowa. 📢 Animal Patrol straży miejskiej w Łodzi będzie świętował ósme urodziny. W sobotę w Łodzi darmowe czipowanie i tort W sobotę Animal Patrol straży miejskiej w Łodzi będzie świętował ósmą rocznicę powstania. Z okazji urodzin na podwórku siedziby przy ul. Wólczańskiej 121/123 odbędzie się okolicznościowy piknik. Funkcjonariusze opowiedzą o swojej pracy, będzie można za darmo zaczipować pupila, będzie też jubileuszowy tort.

📢 Oto niezwykły nowy fiat 126p w elektrycznej wersji! Maluch Vision zachwyca! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? 11.07.2023 Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Piąte w tym roku trojaczki przyszły na świat w "Matce Polce" Zobacz, co o maleństwach mówią ich rodzice WIDEO Liliana, Jaśmina i i Antek, to piąte w tym roku trojaczki, które przyszły na świat w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki. Rodzice maluszków, którzy mieszkają w Gałkowie Dużym, cieszą się z narodzin potomków. Nie planowali aż tak licznej rodziny.

📢 Magda Gessler zaatakowana na Piotrkowskiej. Podczas Kuchennych Rewolucji we Włoszczyźnie w Łodzi FILMY, zdjęcia Aż trzy patrole łódzkiej policji interweniowały w związku z incydentem, który powstał podczas nagrywania programu Kuchenne Rewolucje na ul. Piotrkowskiej. Magda Gessler, prowadząca kulinarne show, została zaatakowana przez dwóch napastników. 📢 Najlepsze licea w Łodzi. Ile punktów trzeba mieć, by się dostać do topowych liceów w Łodzi? Ile punktów trzeba mieć, aby się dostać do najpopularniejszych liceów miejskich w Łodzi? To interesuje kandydatów, czyli uczniów klas ósmych, którzy w tym roku będą się ubiegać o przyjęcie do nich w tym roku. 📢 OBERŻA ŻAR DĄBROWA GÓRNICZA [MENU, CENY OPINIE] Restauracja po Kuchennych Rewolucjach Przytulny wystrój wnętrza, smaczne MENU i pełna sala gości - takie efekty przyniosły Kuchenne Rewolucje przeprowadzone w restauracji Juran w Dąbrowie Górniczej. Teraz lokal nosi nową nazwę - OBERŻA ŻAR i przyciąga tłumy gości. Klienci zamawiają dania polecane przez Magdę Gessler, przyglądają się biało-fioletowym akcentom i wydają swoją OPINIE. Czy restauracja w nowej wersji podoba się gościom? Czy MENU OBERŻY ŻAR zachwyca ich podniebienie?

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN