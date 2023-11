Przegląd prasy (14.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budynek dworca Łódź Kaliska zmieciony z powierzchni ziemi”?

Prasówka 14.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budynek dworca Łódź Kaliska zmieciony z powierzchni ziemi Z powierzchni ziemi zniknął turkusowo-plastikowy pawilon poczekalni na dworcu Łódź Kaliska. Z kolei inna łódzka stacja kolejowa - Łodź Retkinia być może nie zostanie zburzona, co akurat w tym przypadku jest dobrą wiadomością, bo obiekt jest nowy i kosztował kilkanaście milionów złotych.

📢 Tak mieszka i żyje Patrycja Markowska, córka lidera zespołu Perfect Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych piosenkarek w naszym kraju. Córka lidera zespołu Perfect - Grzegorza Markowskiego - wykreowała takie hity jak: „Świat się pomylił", czy „Jeszcze raz".

Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Patrycja Markowska.

📢 Małgorzata Tomaszewska prezentuje w Dubaju ciążowy brzuszek. Są też zdjęcia z mamą. Zobaczcie ZDJĘCIA Jakiś czas temu Małgorzata Tomaszewska poinformowała, że po raz drugi zostanie mamą.

Prasówka 14.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Stół wodny stanie w pasażu Schillera. Zobacz, jak będzie wyglądać nowa atrakcja ZDJĘCIA Choć pasaż Schillera jest już po remoncie, to jeszcze nie koniec prac, jakie tam zostały zaplanowane. Niebawem w pasażu pojawi się nowy ciekawy element - stół wodny.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 13 listopada. Co przyniesie nowy tydzień, co jest zapisane dla Ciebie w gwiazdach? Sprawdź! 13.11.2023 Horoskop dzienny na poniedziałek, 13 listopada. Wiemy którym znakom zodiaku gwiazdy będą dziś sprzyjały. Słońce świeci się w znaku Skorpiona, a Księżyc przez cały dzień znajduje się w znaku Panny. Co przyniesie poniedziałek? Sprawdź horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Ela Romanowska odsłania swoje atuty! Takich zdjęć Elżbiety nie widzieliście! 13.11.2023 Ela Romanowska w programie "Nasz nowy dom" zastąpiła Katarzynę Dowbor. Elżbieta Romanowska ma 39 lat i na swoim koncie udział w wielu filmach, serialach i programach. Jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na wielu zdjęciach aktorka lubi pokazywać szerszej publiczności swoje wdzięki. Fani uwielbiają w niej dystans do samej siebie. Ela Romanowska na tych fotografiach wygląda bardzo seksownie. ZOBACZCIE SAMI W GALERII ZDJĘĆ.

📢 Bardzo pociągająca Karolina Gilon w ciemnych włosach wygląda jeszcze lepiej! To po prostu kobieta petarda! ZDJĘCIA 13.11.23 Znana z ekranów telewizorów 34-letnia Karolina Gilon udowadnia, że kobieta zmienną jest. Ostatnio zmieniła kolor włosów, czym zaskoczyła fanów jej jasnej fryzury. Jak wygląda jako szatynka? Naszym zdaniem bardzo dobrze. 📢 Oto najbardziej wyjątkowe tablice rejestracyjne w Polsce. Zobacz te oryginalne i zaskakujące napisy NOWE ZDJĘCIA Indywidualne tablice rejestracyjne to gratka dla kierowców, którzy chcą wyróżnić się z tłumu. Nie wszystko jednak można "napisać" na tzw. blachach. Pomysł musi być zaakceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Natalia Siwiec miała motyle na piersiach. Te ZDJĘCIA trzeba koniecznie zobaczyć Dawno nie było o Natalii Siwiec. To nieco zrozumiałe, bowiem była, oczywiście nieoficjalna, Miss EURO 2012 postanowiła zamieszkać w dość znacznej odległości od kraju

📢 Dzień chłopaka i najlepsze MEMY z tej okazji. Zobaczcie koniecznie, jak Internauci widzą dzień chłopaka 13.11.2023 Dzień chłopaka obchodzimy 30 września. W tym roku ten dzień przypada na sobotę. Internauci oczywiście przygotowali bardzo zabawne MEMY. 📢 Oto atrakcyjna Izabella Krzan w pełnej krasie. Fani i fanki są zachwyceni jej świetną i dopracowaną sylwetką. Ależ ZDJECIA 13.11.2023 Nie da się ukryć, że Izabella Krzan to kobieta, która ma w sobie to coś. Doskonale sobie zdaje też z tego sprawę. Sympatyczna prezenterka systematycznie publikuje w mediach społecznościowych swoje atrakcyjne ZDJĘCIA. Fani nie szczędzą jej komplementów. I nie ma się co dziwić. Zdradziła też, że na razie nie planuje potomstwa.

📢 Oto zmysłowa Maja Sablewska tym razem w wannie. Celebrytka jak zwykle zaskakuje fanów publikując swoje odważne fotografie 13.11.2023 Maja Sablewska przyzwyczaiła swoich fanów do tego, że potrafi zaskoczyć odważnymi a czasami nawet bardzo odważnymi zdjęciami. Tym razem nie było inaczej. Maja wskoczyła do wanny i zdjęciami z tej sesji oczywiście pochwaliła się na swoim profilu w mediach społecznościowych. Zobaczcie je w naszej GALERII.

📢 Pożar w Areszcie Śledczym w Łodzi. Ogień pojawił się w jednej z cel. Ewakuowano osadzonych Aż 4 zastępy straży pożarnej gasiło ogień, który pojawił się w jednej z cel Aresztu Śledczego przy ul. Smutnej w Łodzi. Przyczyną pożaru było zaprószenie ognia. 📢 Oto niesamowita Anna Wendzikowska prezentuje się jak Wonder Woman! Jest niesamowicie wygimnastykowana ZDJĘCIA 13.11.2023 Ćwiczeniowym odkryciem dziennikarki jest taniec na rurze! Anna Wendzikowska realizuje nowe pasje. Jedną z nich jest dość kontrowersyjny sport, który jednak zdobywa coraz większą popularność.

📢 Oto zmysłowa Marta Wierzbicka i jej szczere wyznanie na temat pozowania i rozbieranej sesji. Zobacz ZDJĘCIA 13.11.2023 Marta Wierzbicka szerszej publiczności znana oczywiście z bardzo popularnego serialu Na Wspólnej, ostatnio pojawiła się na imprezie promującej piękną biżuterię. Marta została zapytana, czy ponownie wzięłaby udział w sesji rozbieranej dla popularnego miesięcznika.

📢 Oto największy bazar i rynek rozmaitości w Łodzi przy ul. Puszkina. Zobacz, co i za ile możesz tutaj kupić CENY 13.11.2023 Giełda samochodowa - choć już tylko z nazwy, ponieważ nikt autami już tam nie handluje - wciąż przyciąga tłumy łodzian. Dlaczego? Ponieważ w niedziele odcinek ulic Puszkina i Dostawczej zamienia się ogromne targowisko, na którym kupić można niemal wszystko. Zobacz ZDJĘCIA w naszej Galerii.

📢 Oto subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH 13.11.2023 Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki.

📢 Oto mieszkania do wynajęcia niemal jak z filmu Barei. Nie do pomyślenia, że ktoś tak mieszka. To nie jest fotomontaż! ZDJĘCIA 13.11.2023 Sedes w kuchni? Łóżko nad wanną? Owszem. I nie są to wymysły reżyserów komedii. Takie mieszkania oferowane są m.in. do wynajmu. Najciekawsze i najśmieszniejsze "przypadki" pokazujemy w galerii. To po prostu trzeba zobaczyć! 📢 Oto zmysłowa żona Marcina Gortata. Pokazała bardzo wiele! ZDJĘCIA Marcin Gortat uratowany przez nieznajomą 13.11.2023 Żaneta Gortat-Stanisławska, to urocza żona sławnego koszykarza Marcina Gortata. 39-letnia piękność znana jest nie tylko ze swoich osiągnięć zawodowych, lecz także ze znakomitej sylwetki. Mimo upływu lat Żaneta Gortat Stanisławska raz po raz chwali się w sieci swoim seksownym wysportowanym ciałem. Zdjęcia, które publikuje w Internecie pokazują naprawdę sporo.

📢 Oto najlepsze MEMY o zamkniętych sklepach. Ty też tak się zachowujesz przed dniami wolnymi od handlu? Do niedziel bez handlu z pewnością już się przyzwyczailiśmy i nabraliśmy dystansu. Gorzej, gdy zbiegną się w kalendarzu dwa lub trzy dni wolne od hndlu. Tak jak było w przypadku 11 listopada. W piątek sklepy szturmowały tłumy i jak zwykle kupowano na zapas. Takie zachowanie bawi internautów. Zobaczcie MEMY o zamkniętych sklepach. 📢 Laluna Unique chce schudnąć aż... 25 kilogramów. Wiemy, jak zrobi! Zobaczcie ZDJĘCIA By odgrywać jakąś rolę w show-biznesie, nie wystarczy tam być. 📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Oryginalne napisy GALERIA ZDJĘĆ Wow, ale oryginały! 13.11.23 Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Mężczyzna wypadł z okna na 3. piętrze bloku przy ul. Tyrmanda, złamał obie nogi... To był nieszczęśliwy wypadek? Do szpitala im. WAM został trafił 31-letni mężczyzna, który w sobotę (11 listopada) wypadł z okna mieszkania na 3. piętrze bloku przy ul. Tyrmanda na Widzewie. Ze złamanymi nogami trafił pod opiekę medyków. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci z VI Komisariatu Komendy Miejskiej Policji w Łodzi. 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 13.11.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

📢 Oto Anna Lewandowska i jej umięśniony brzuch. Sześciopak! Gorące Zdjęcia. Ania pokochała bachatę Ania Lewandowska na swoim Instagramie jest obserwowana przez ponaf 5,4 mln internautów. Taka liczba zobowiązuje. Pani Ania często publikuje fotografie, na których pokazuje efekty ostatnich ciężkich treningów. Zobacz najnowsze zdjęcia - kliknij w galerię zdjęć

📢 Oto ponętna Sandra Kubicka w samej bieliźnie. Tylko patrzeć i podziwiać. Łodzianka chętnie pozuje do zdjęć bez garderoby ZDJĘCIA 12.11 Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Oto Izabela Małysz na gorących zdjęciach. Przeszła ogromną metamorfozę. Tak dziś wygląda 44-letnia żona Adama Małysza Izabela Małysz ma 44 lata i najnowsze zdjęcia pokazują, że przeszła ogromną metamorfozę. Zobacz prywatną galerię, Pani Iza to gorąca kobieta... 📢 Oto 10 najdziwniejszych pytań o sanatoria w Łódzkim Oddziale NFZ. Pacjenci oczekują w uzdrowisku obsługi all inclusive - od prania po tańce! Prośby ubezpieczonych, którzy szykują się do wyjazdu na kurację w uzdrowisku czasami zaskakują nawet pracowników NFZ, którzy w tym temacie słyszeli już niejedno. Choćby prośby o zorganizowanie wyjazdu w konkretnym terminie i do wybranej przez pacjenta placówki, wysłanie go z koleżanką lub grupą kolegów. Najlepiej wtedy gdy pogoda będzie ładna, a połączenie kolejowe wygodne. Kuracjusz byłby zadowolony gdyby fundusz zapłacił mu za dojazd i zapewnił pokój z widokiem na morze. Esteci chcieliby mieć przy stole w stołówce odpowiednie towarzystwo, a jeśli już musza z kimś dzielić pokój, to tylko z nie chrapiącym.

📢 Zjawiskowa Justyna Steczkowska pokazuje swoje zgrabne ciało! Zdjęcia piosenkarki zachwycają nie tylko fanów! 11.11.2023 Zjawiskowa Justyna Steczkowska pokazuje swoje zgrabne ciało w bikini! Fani piosenkarki są zachwyceni! Zobaczcie odważne zdjęcia!

📢 Jak mieszka Krzysztof Stanowski w prywatnej willi pod Warszawą? Zdjęcia z jego posiadłości robią wrażenie! Krzysztof Stanowski to jeden z najpopularniejszych dziennikarzy w Polsce. Jest twórcą portalu Weszło oraz Kanału Sportowego. W ostatnim czasie poinformował o złożeniu wypowiedzenia z KS, który założył wraz z innymi dziennikarzami - Mateuszem Borkiem, Michałem Polem. Tomaszem Smokowskim - w 2021 roku. Jak prywatnie żyje Krzysztof Stanowski? 📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy! Lepiej uważać na to, co mówią. Oni kłamią najwięcej! 12.11.2023 Zapewne każdemu z nas zdarzyło się skłamać, i to nie raz. Jednak niektórzy kłamią dużo częściej od innych. Są tacy, co wierzą, że jest to kwestia osoby, a inni uważają, że występują pewne zależności pomiędzy kłamstwem a imieniem kłamcy. Osoby o jakich imionach kłamią najwięcej?

📢 Oto gorące zdjęcia Kasi Moś – piękna i utalentowana. Prywatne zdjęcia. Piosenkarka zachwyca nie tylko śpiewem, ale też urodą... Kasia Moś była jednym z gości podczas polskich preselekcji do Eurowizji. Śliczna wokalistka zachwyciła widzów, niestety ostatecznie zajęła w finale odległe miejsce. Eliminacje do Eurowizji 2022 wygrał Krystian Ochman. 📢 Katarzyna Warnke mówi, że nie zawsze do łóżkowych przyjemności potrzebuje partnera! ZDJĘCIA Smutne to, ale rozwody i rozstania, to nieodzowna, pewna i powtarzalna z regularnością szwajcarskiego zegarka, część celebryckiego żywota.

📢 Pierwsza rozprawa w Sądzie Okręgowym w Łodzi o odszkodowanie za podanie pacjentce w trakcie procedury in vitro zarodków innej pary W Sądzie Okręgowym zjawiła się pani Ania, pacjentka, z mężem Kamilem i pełnomocnikiem. Ze strony pozwanej kliniki pojawiła się adwokat reprezentująca spółkę i przedstawiciel firmy ubezpieczającej klinikę. Do tragicznej pomyłki doszło 31 marca ubiegłego roku. Pacjentka i jej mąż do dziś nie usłyszeli słowa "przepraszam". Gdy ich pełnomocnik skierował pismo przedprocesowe do kliniki zaproponowano im łącznie 15 tys. zł zadośćuczynienia.

In vitro wykonuje się w Polsce od 1989 r. To drugi przypadek pomylenia zarodków w trakcie tych procedur. W innej klinice kilka lat temu kobiecie podano zarodek należący do innej pary. Jak się okazało w trakcie badań urodzone przez kobietę dziecko z licznymi wadami genetycznymi nie mogło być dzieckiem jej i jej męża.

📢 Najfajniejsze memy o myśliwych. Można pęknąć ze śmiechu. Na święto jeźdźców, myśliwych i leśników Myśliwi co roku maja swoje święto. Od wieków tradycyjny Hurbertus zwykle obchodzony jest w okolicach 3 listopada. Zobaczcie najlepsze memy o myśliwych... 📢 Agata Młynarska i jej ciało w wieku 58 lat. Jest bardzo sexy! Wręcz promienieje. Zobacz gorące ZDJĘCIA dziennikarki 12.11.2023 Znana z ekranów telewizorów prezenterka Agata Młynarska ma 58 lat. Sporo o wiele młodszych kobiet mogłoby jej pozazdrościć formy. Nadal jej główną wizytówką są zgrabne długie nogi.

📢 Duży kot na ulicach Łodzi. To był ryś Rejent z Pomorza Zachodniego. Wyruszył w dalszą wędrówkę Rejent, najsławniejszy polski ryś, jest już daleko od Łodzi. Od czwartku 9 listopada mógł pokonać nawet kilkadziesiąt kilometrów. Kieruje się na południe. Drapieżnik stał się sławny po tym, jaka został przyłapany na nocnym biegu przez osiedla Złotno i

Zdrowie. Przypuszczalnie w dzień zatrzymał się w drodze, a nocą wyruszył do miejsca, w którym osiądzie na stałe. Przybył bowiem aż z północnej Polski.

📢 Zjawiskowa Maria Andrejczyk publikuje odważne zdjęcia. To jedna z najładniejszych polskich lekkoatletek! 9.11.2023 Maria Andrejczyk to jedna z najpiękniejszych lekkoatletek w Polsce. 27-letnia sportsmenka to dwukrotna medalistka olimpijska i wielokrotna mistrzyni polski w rzucie oszczepem. Zobacz gorące zdjęcia, kliknij w galerię.

📢 Zarobki w Łodzi są niższe niż w większości dużych miast w Polsce. Ile zarabia się w Łodzi? Zarobki w Łodzi są niższe niż w większości dużych miast w Polsce. Tak wynika z ostatniego zestawienia przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny. GUS podał dane dla 18 miast w Polsce. Są to zarobki brutto w sektorze przedsiębiorstw za wrzesień 2023 roku.

Ile zarabia się w Łodzi w stosunku do innych miast?

📢 Wielkie zamieszanie w McDonaldzie na Retkini? Co się stało, że restauracja jest ogrodzona, białe namioty oraz wielki plac budowy Na Retkini w Łodzi trwa wielkie zamieszanie w okolicy restauracji McDonald's przy ul. Retkińskiej 103. Od strony alei Wyszyńskiego między wieżowcami, a restauracją stanęły białe namioty otoczone czarnym płotem z napisami informującymi, że jest to teren budowy. W restauracji nie działa system McDrive i jeść można tylko wewnątrz, nie ma jednak gdzie zaparkować auta.

📢 Oto żona Szymona Hołowni - Urszula Brzezińska Kim jest? Szok, czym zajmuje się na co dzień... Niedawno miała imieniny ZDJĘCIA Kim jest żona Szymona Hołowni, Urszula Hołownia? Ta kobieta wykonuje niezwykły zawód. Żona Hołowni jest zawodowym oficerem Wojska Polskiego, pilotem myśliwca MiG-29 w 23. jednostce w Bazie Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazowieckim.

W „Newsweeku" ukazał się wywiad, w którym Szymon Hołownia zdradził, że jego żona ma na imię Urszula, a córka Mania. Co jeszcze powiedział o swojej rodzinie?

📢 Katarzyna Warnke w skąpym bikini. Aktorka wypoczywa na Krecie i zamieszcza ZDJĘCIE Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski zakończyli już małżeństwo.

