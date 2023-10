Przegląd prasy 14.10.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto ponętna Sandra Kubicka w bieliźnie. Można patrzeć bez końca. Łódzka modelka chętnie pozuje bez ubrań ZDJĘCIA”?

Prasówka 14.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto ponętna Sandra Kubicka w bieliźnie. Można patrzeć bez końca. Łódzka modelka chętnie pozuje bez ubrań ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Florida Ananas Burger Bar w Łodzi, czyli... Miami na Retkini. Kolejny po Kuchennych Rewolucjach Magdy Gessler. Zobaczcie MENU i CENY Około 250 złotych za kilogram kosztuje ser gruyere, który Dariusz Janik, właściciel restauracji Florida Anannas Burger Bar przy ul. Kostki Napierskiego na Retkini, dodaje do sałatki arbuzowej w swoim lokalu. Wszystkie składniki tego dania pieczołowicie dobrała Magda Gessler, bo lokal niedawno przeszedł kulinarną rewolucję pod okiem temperamentnej restauratorki.

📢 Grzybobranie 2023. Nareszcie są grzyby! W podłódzkich lasach pojawiły się grzyby. Łodzianie z koszami podgrzybków ZDJĘCIA Ostatnie opady deszczu sprawiły, że w podłódzkich lasach pojawiły się grzyby. Tegoroczny sezon jest opóźniony z powodu długiego lata. W piątek (6 października) rano pan Andrzej z grzybobrania wrócił z pełnym koszem podgrzybków. ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Prasówka 14.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Śmiertelny wypadek w Buczku pod Łaskiem. Nie żyje młoda kobieta, kierująca daewoo ZDJĘCIA Mimo wysiłku strażaków i ekipy pogotowia ratunkowego, nie udało się uratować życia kobiety, uczestniczki porannego wypadku w miejscowości Buczek pod Łaskiem. Do wypadku doszło na ul. Zielonej około godz. 5.30. To druga ofiara śmiertelna w zdarzeniach na drogach województwa w ciągu ostatniej doby.

📢 Tragiczny wypadek w powiecie zgierskim. Jedna osoba nie żyje, dwie zostały ranne. Samochód uderzył w drzewo 30-letni mieszkaniec powiatu zgierskiego zginął w wypadku, do którego doszło w czwartek (12 października) późnym wieczorem w miejscowości Albinów niedaleko Zgierza. Subaru, którym podróżował, uderzyło w drzewo. 📢 Titan wrak ZDJĘCIA. Wyciekły nowe fotografie wraku. Tyle z niego zostało! Zobaczcie koniecznie Titan zdjęcia wraku. Wrak Titanica spoczywa na głębokości 3800 metrów. Titan wypłynął w swoją podróż w niedzielę, ale po zaledwie godzinie i 45 minutach kontakt z łodzią się urwał.

📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Oto subtelna Dorota Gardias w zmysłowej odsłonie. Atrakcyjna pogodynka pokazuje się na bardzo odważnych ZDJĘCIACH. Mówi też o swoich planach Dorota Gardias ulubiona pogodynka Polaków bardzo lubi dzielić się tym, co w jej życiu się dzieje w mediach społecznościowych. To cieszy jej wielbicieli, ponieważ na bieżąco mają informacje z pierwszej ręki.

📢 Oto zdecydowanie najlepsze MEMY o grzybobraniu. Sezon w pełni, dlatego warto ruszyć do lasu po prawdziwki i podgrzybki Grzybobranie czas zacząć - w lasach pojawiły się grzyby i to najważniejsza informacja dla wszystkich miłośników prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Sieć też nie śpi i już zareagowała - pojawiły się MEMY, które potrafią rozbawić do łez. Zobaczcie sami! 📢 Oto atrakcyjna Anna Bogusiewicz-Grochowska na prywatnych zdjęciach. To ona poprowadziła debatę. Zobacz ZDJĘCIA byłej MISS Atrakcyjna dziennikarka Anna Bogusiewicz-Grochowska poprowadziła poniedziałkową debatę w Telewizji Polskiej. Kim jest Anna Bogusiewicz - Grochowska? Przedstawiamy sylwetkę dziennikarki, byłej Miss Foto - ZDJĘCIA w naszej galerii - ZOBACZCIE.

📢 Oto Anna Powierza i jej pikantna sesja w toalecie! ZDJĘCIA. To było 20 lat temu, teraz jej się przypomniało 13.10.2023 Anna Powierza jest piękna. Aktorka nana z roli Czesi z "Klanu" postanowiła ostatnio przejrzeć swoje archiwum zdjęć. Ubrana bardzo skąpo w militarnych akcesoriach, to jej sesja sprzed 20 lat. Teraz aktorka postanowiła ją przypomnieć swoim fanom i opublikowała ponownie. Pojawiły się także inne, nowe fotografie Ani Powierzy! 📢 Piękna Natalia Kaczmarek w bikini - Zdjęcia! Polska lekkoatletka wygląda cudownie! Szybka, zdolna, zgrabna i śliczna 13.10.2023 Natalia Kaczmarek to obecnie jedna z gwiazd polskiej lekkoatletyki. 23 czerwca w Chorzowie podczas Igrzysk Europejskich finiszowała z wynikiem 50,34 zdobywając srebrny medal w rywalizacji na 400 metrów. Teraz w Budapeszcie została wicemistrzynią świata!

📢 To nowa dziewczyna Adama Zdrójkowskiego! Ładniejsza od Wiktorii Gąsiewskiej? Zobaczcie zdjęcia. Kim jest ta piękna blondynka? 13.10.2023 Adam Zdrójkowski przez bardzo długi czas był związany z Wiktorią Gąsiewską. Po głośnym rozstaniu prowadził życie singla. Teraz często w sieci pokazuje się z piękną blondynką. Fani są przekonani, że to nowa miłość aktora. Zobaczcie zdjęcia - kliknij w galerię...

📢 Oto najfajniejsze memy na Dzień Nauczyciela. Zobacz je i spróbuj nie pęknąć ze śmiechu Dzień Nauczyciela obchodzony jest 14 października, czyli wypada w sobotę. 📢 10 sprawdzonych sposobów na bezsenność. Trudności z zasypianiem i wybudzanie się w nocy to problem nawet co trzeciego z nas Zdaniem medyków za to, że coraz częściej zmagamy się z bezsennością odpowiada nasz styl życia - coraz więcej czasu w ciągu dnia spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych, gdzie dociera do nas za mało słonecznego światła. Wieczorem z kolei mamy za dużo światła, bo korzystamy ze sztucznego oświetlenia i urządzeń elektronicznych. Ten nadmiar światła zaburza nasz rytm okołodobowy. Ponadto chodzimy spać i wstajemy o różnych porach. Brakuje nam też aktywności fizycznej. 📢 Kazimierz Moskal nadal pracuje w ŁKS! Będzie dwóch trenerów? W środę na oficjalnej stronie ŁKS pojawiał się komunikat, że Kazimierz Moskal przestał pełnić funkcję trenera Łódzkiego Klubu Sportowego, a sztab pierwszego, piłkarskiego zespołu opuścił również Marcin Pogorzała.

📢 Roksana Węgiel w bieliźnie. Ależ ma długie nogi! Nowa ambasadorka i gorące zdjęcia 13.10.2023 18-letnia Roxie Węgiel po raz kolejny oczarowała swoich fanów w wakacyjnej odsłonie. Tym razem zaprezentowała się w wyciętym, zielonym bikini, które naprawdę sporo odsłania! Jest też najnowsza fotografia. Ludzie zachwyceni i te dłuuuugie nogi! 2.10.2023

📢 Groźny wypadek na al. Piłsudskiego. Kierowca zjechał z jezdni, przejechał przez torowisko i uderzył w słup ZDJĘCIA Do groźnego wypadku doszło w czwartek 12 października na al. Piłsudskiego w Łodzi. W godzinach popołudniowych kierowca bmw, w niewyjaśnionych okolicznościach, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z jezdni i uderzył w słup. W samochodzie była ciężarna kobieta. 📢 Piłkarze Widzewa dostali nowe samochody służbowe! ZDJĘCIA Widzew Łódź w minionym roku podpisał umowę z Fleet Center, profesjonalną wypożyczalnią samochodów osobowych, która zostanie partnerem logistycznym Klubu z al. Piłsudskiego. 📢 Pożar forda na al. Jana Pawła przy skrzyżowaniu z ul. Obywatelską ZDJĘCIA W piątek przed południem na al. Jana Pawła II tuż przed skrzyżowaniem z ulica Obywatelską zapalił się samochód. Kierowca zatrzymał się i próbował gaśnicą ugasić płomienie wydobywające się z komory silnika.

📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela! 📢 Trzynaście kolejnych ważnych ulic do remontu jeszcze w tym roku. Które mają to szczęście? 13 ważnych dla ruchu w mieście ulic, których nawierzchnia znajduje się w najgorszym stanie, jeszcze w tym roku zostanie pokryte nową warstwą asfaltu. Tam, gdzie będzie to potrzebne remont obejmie także podbudowę jezdni. Prace mają ruszyć od najbliższego poniedziałku.

📢 Spowodował śmiertelny wypadek i uciekł. Nie pierwszy raz pirat drogowy uciekł łódzkiej policji. Wiktor Kuźniak już 4 lata jest bezkarny Sebastain M., kierowca bmw, był poszukiwany listem gończym za udział w wypadku śmiertelnym na A1. To kolejny pirat drogowy, który uciekł łódzkim policjantom.

Już blisko 4 lata funkcjonariusze pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Widzew poszukują innego kierowcy bmw - Wiktora Kuźniaka, który 23 lutego 2020 roku spowodował śmiertelny wypadek na ul. Broniewskiego i uciekł. W tragicznym zdarzeniu zginęło dwóch jego kolegów w wieku 26 i 30 lat, a trzeci (29-latek) przebywał w stanie ciężkim w szpitalu.

📢 10 najdłuższych kolejek ze skierowaniem! Tu pacjent musi poczekać na zabieg nawet 3 lata Pod lupę wzięliśmy tym razem terminy oczekiwania na leczenie pacjentów, którzy na skierowaniu mają adnotację PILNE. Przyjrzeliśmy się leczeniu dzieci i dorosłych w ramach NFZ w Łodzi. Czy wyznaczanie pacjenta, który potrzebuje leczenia jak najszybciej dokładnie za trzy lata spełnia kryteria "pilne"? O pomyłce nie ma mowy, bo terminy zostały uaktualnione w tym tygodniu przez szpitale i poradnie. Aż po trzy razy w tym niechlubnym rankingu zaistniał szpital MSW w Łodzi i Matka Polka.

📢 Oto Iwona Węgrowska i jej ogromny biust. Powiększyła go? Tak wygląda dzisiaj. Zobacz zdjęcia 12.10.2023 Iwona Węgrowska na odważnych zdjęciach eksponuje kobiecie wdzięki. Co za kobieta! Piosenkarka śmiało eksponuje biust, a przy okazji zachęca swoje obserwatorki do tego, by - mimo pandemii - od czasu do czasu pozwolić sobie na więcej. Jak wygląda dzisiaj. Można to zobaczyć w naszej galerii zdjęć. 📢 Małgorzata Tomaszewska zniknie z „Pytania na śniadanie”. Co się stało? ZDJĘCIA Jakiś czas temu Małgorzata Tomaszewska przekazała radosną wiadomość. Córka byłego bramkarza piłkarskiej reprezentacji Polski, Jana, poinformowała, że spodziewa się drugiego dziecka, które przyjdzie na świat na początku 2024 roku.

📢 Dojrzała Teresa Werner odkrywa swoje seksowne ciało! To niesamowite, że tak wygląda 65-letnia artystka 12.10.2023 65-letnia Teresa Werner jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Jej odważne zdjęcia robią furorę w sieci. 65-letnia piosenkarka wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Nie będzie bezpośrednich pociągów regio z Łodzi do Wrocławia. Pociągi takie kursowały przez lata i zawsze cieszyły się dużym powodzeniem Pomimo dużego zainteresowania pasażerów i kierowanych do organizatorów transportu kolejowego wniosków, nie wrócą do rozkładu jazdy połączenia Łódź – Wrocław realizowane przez Polregio. Pociągi takie kursowały przez lata i zawsze cieszyły się dużym powodzeniem, podobnie jak składy Polregio z Łodzi do Poznania. Te pierwsze zniknęły jednak z rozkładu trzy lata temu w związku z remontami torów. I chociaż remonty na linii Łódź - Kaliska - Ostrów Wlkp. dawno się skończyły, to pociągów nie przywrócono.

📢 Katarzyna Sienkiewicz z zespołu Kwiat Jabłoni zmysłowo, a zarazem seksownie. Te zdjęcia są dowodem jej artystycznej duszy. Czy ma chłopaka? 30-letnia Kasia Sienkiewicz wraz z bratem tworzą zespół Kwiat Jabłoni. Zobacz prywatne zdjęcia Katarzyny Sienkiewicz, to zmysłowe i artystyczne kadry...

📢 Studenci nadal narzekają na dojazdy MPK i kursujące stadami tramwaje i autobusy. Z taką jakością usług nie wróżę sukcesu... Chociaż od rozpoczęcia roku akademickiego miną niedługo dwa tygodnie, nie ustają narzekania studentów na komunikację miejską w Łodzi. Nie dość, że duża część linii "studenckich" kursuje na skróconych trasach, to pozostałe mają tak ułożone rozkłady jazdy, że pojawiają się "stadami", a później nie ma na przystanku nic przez 15-20 minut. 📢 Oto Joanna Borek w bikini! GALERIA ZDJĘĆ. Wygląda oszałamiająco! Zobacz te ZDJĘCIA! Oto żona Mateusza Borka 11.10.2023 Dziennikarz sportowy Mateusz Borek jest od ponad 16 lat związany z młodszą od siebie o dekadę Joanną. Głos 49-letniego komentatora sportowego zna cała Polska. A kim jest żona Joanna Borek? ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Rusza budowa łącznika od S14 na Teofilów. Co ze Szczecińską? Będzie zjazd, ale wyjechać z Teofilowa nadal trudno Łącznik będzie dopełnieniem oddanej w tym roku do użytku zachodniej obwodnicy Łodzi. Podczas jej budowy wykonano węzeł "Teofilów", który w założeniach miał być zjazdem na ul. Szczecińską oraz w kierunku Aleksandrowa Łódzkiego na drogę krajową nr 71. Powstał jednak tylko ten drugi zjazd, co spowodowało późniejszą zmianę nazwy węzła na "Aleksandrów Łódzki". Dojazdu do Łodzi na osiedle Teofilów w ogóle nie zbudowano, bo nie byłoby go z czym połączyć.

📢 Oto seksowne siatkarki ŁKS Commercecon! ZDJĘCIA. Takich ZDJĘĆ jeszcze nie widzieliście 10.10.2023 W ostatnim spotkaniu trzeciej kolejki Ligi Mistrzyń siatkarek rozegranym w Łodzi ŁKS Commercecon pokonał 3:1 Fenerbahce Opet Stambuł. Łodzianki zagrały kapitalnie.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Zobacz ranking top 10! Wybór nie należy do najprostszych! Co kupić kobiecie na prezent? 9.10.2023 Na świecie jest tysiące perfum, miliony różnych zapachów. Dlatego nie ma się co łudzić, że wybór odpowiedniego zapachu będzie prostą sprawą. Zbliżają się Walentynki, zatem kupno odpowiednich perfum dla kobiety staje się trudne, gdyż nie wiemy, czy trafimy w gust osoby obdarowywanej. W galerii znajdziesz najładniejsze perfumy damskie. Pachną cudownie.

