Przegląd prasy (14.04.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.04.

Prasówka 14.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Akcja policji na Dąbrowie. Poszukiwany skazaniec zatrzymany w bloku przy ul. Broniewskiego w Łodzi 59-letni mężczyzna, poszukiwany od miesięcy listem gończym, został w czwartek (13 kwietnia) zatrzymany w mieszkaniu przy ul. Broniewskiego. 59-latek początkowo nie chciał otworzyć policjantom drzwi, ale ostatecznie wpuścił ich do środka. Został przewieziony do aresztu śledczego.

📢 Tede szczery do bólu. Raper podaje szokującą przyczynę rozstania z aktorką Weroniką Rosati Tede o rozstaniu z Weroniką Rosati. Zastanawiali się czasem Państwo, co może być przyczyną częstych rozstań w show-biznesie? 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty pod Strykowem. Ustalono szczegóły śmierci 43-letniego łodzianina 43-letni motocyklista zginął w Poniedziałek Wielkanocny (10 kwietnia) na polnej drodze (ścieżce biegnącej między polami, poza drogą publiczną) w miejscowości Lipa pod Strykowem. Okoliczności śmierci kierowcy jednośladu początkowo były bardzo tajemnicze. Dziś wiadomo już więcej...

Prasówka 14.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 14.04.23 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Oto sprawdziany szkolne, które na pewno rozśmieszą Cię do łez. Szczególnie ciekawe są komentarze nauczycieli! Mamy ZDJĘCIA! Kto nie pisał w swoim życiu sprawdzianu, czy klasówki w szkole? Chyba nie ma takiej osoby. Dawniej "złote myśli" nauczycieli uczniowie wypisywali zwykle na końcu zeszytu. Dziś w dobie wszechobecnego Internetu najciekawsze i najśmieszniejsze komentarze belfrów trafiają do Internetu. 📢 Nowy kultowy "Poldek" w najnowszej odsłonie. Jak Wam się podoba? Oto Polonez FSO! Mamy ZDJĘCIA Oto niesamowity polonez! Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. Jeszcze do niedawna zachwycaliśmy się projektem elektrycznej syrenki, a teraz już kolejna odsłona. Zobaczcie koncept kutnowskiej firmy. ZDJĘCIA W GALERII

📢 Nowy Fiat 126p jako elektryk! Maluch Vision robi wrażenie! Jak Wam się podoba taka modyfikacja? Mamy zdjęcia Tak się prezentuje nowy maluch! 4.04.2023. To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

📢 Oto Sylwia Przybysz. Popularna wokalistka już niedługo będzie mamą trzeciego dziecka ZDJĘCIA Sylwia Przybysz wielokrotnie mówiła o tym, że chciałaby mieć dużą rodzinę. I wszystko robi, by to marzenie zrealizować. Niedługo powita na świcie swoje 3 dziecko! 📢 Po Wielkanocy grób Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach zmienił wygląd. Co się wydarzyło? Zobaczcie zdjęcia Swój wygląd zmienił nagrobek Krzysztofa Krawczyka w Grotnikach koło Zgierza. Powoli zaczyna wyglądać tak jak miał być zaprojektowany. Co się zmieniło na grobie znanego piosenkarza?

📢 Ceny nowalijek 2023. Tyle kosztują pierwsze krajowe warzywa na targowisku Górniak w Łodzi ZDJĘCIA Od 2 do 3 zł za pęczek - tyle kosztowała w czwartek (13 kwietnia) na targowisku Górniak w Łodzi pierwsza krajowa rzodkiewka. Za główkę polskiej sałaty łodzianie płacicli 0d 4,50 do 6 zł, a za kilogram krajowych pomidorów na bazarze u zbiegu ul. Wólczańskiej i ul. Sieradzkiej trzeba było zapłacić od 20 do 28 złotych.

📢 W Matce Polce urodziły się trzecie w tym roku trojaczki. Dwie dziewczynki i chłopczyk będą musieli spędzić nieco czasu w szpitalu Kolejne już w tym roku trojaczki urodziły się w łódzkiej Matce Polce minuta po minucie w środowe przedpołudnie. Największa jest Ola (2350 gram, 49 centymetrów), później Ala (1950 gram, 46 centymetrów), no i Adam (1500 gram, 45 centymetrów).

📢 Strefa retro, czyli sprzęt komputerowy sprzed 40 lat w nowym Centrum Komiksów w EC1 w Łodzi. Można pograć i przenieść się w czasie Kierownictwo powstającego właśnie Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w EC1 w Łodzi zaprezentowało pierwszą, kompletną strefę do zwiedzania. To tzw. Dysk pamięci, czyli Strefa Retro, gdzie można przenieść się do lat 80 i 90 ubiegłego wieku. 📢 Oliwia Olszowy z Łodzi w półfinale konkursu Miss Polski 2023. Poznajcie naszą piękność, zobaczcie zdjęcia Rodowita łodzianka Oliwia Olszowy - reprezentuje nasze miasto w konkursie Miss Polski 2023. Dotarła do półfinału. Jest jedną z czterech reprezentantek naszego województwa w tym etapie konkursu.

📢 Śmiertelny wypadek w Lipinach pod Łodzią. W zderzeniu 3 samochodów zginęły 2 osoby - kobieta i mężczyzna ZDJĘCIA 67-letnia pasażerka kii zginęła w poniedziałek (10 kwietnia) na drodze krajowej nr 72 w Lipinach w powiecie łódzkim -wschodnim w Łódzkiem. Kilka godzin po wypadku, w szpitalu, zmarł także sprawca wypadku, 92-letni kierowca forda. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2023. Te fryzury polecają stylistki! ZDJĘCIA Piękne uczesanie to podstawa każdej stylizacji. Każda z nas lubi wyglądać i czuć się dobrze w swojej fryzurze. W okresie wiosennym wiele kobiet postanawia jednak postawić na coś nowego i zmienić coś w swoim wyglądzie. Jakie kolory i uczesania są popularne wiosną 2023 roku?

📢 Tak mieszka i żyje Bartosz Salamon GALERIA ZDJĘĆ. Oto jego żona! To prawdziwa włoska piękność! ZDJĘCIA 13.04.2023 Bartosz Salamon z rodziną ZDJĘCIA. Na mecze eliminacji Euro 2024 z Czechami i Albanią do reprezentacji Polski został powołany Bartosz Salamon. Polska wygrała w Warszawie z Albanią, a cały mecz w barwach biało-czerwonych rozegrał piłkarz Lecha Poznań.

📢 Wypadek na autostradzie A2. Zderzenie dwóch busów i ciężarówki z lawetą, z której spadł traktor. Jak policja ukarała kierowców? Do wypadku z udziałem dwóch busów i samochodu ciężarowego z naczepą doszło rano w czwartek 14 kwietnia na autostradzie A 2 w powiecie łowickim. W wyniku kraksy ciągnik rolniczy spadł z lawety ciągnionej przez jednego busa, natomiast z drugiego rozbitego busa trzeba było wyładować przesyłki kurierskie. Na szczęście nikt nie doznał obrażeń.

📢 Karolina Bielawska, łodzianka Miss świata 2022 roku świętowała 24 urodziny. ZOBACZ PRYWATNE ZDJĘCIA Karolina Bielawska to nie tylko najpiękniejsza łodzianka z tytułem Miss Polonia 2019, ale także najpiękniejsza kobieta na świecie. Tytuł Miss World zdobyła w 2022 roku w Portoryko. Właśnie skończyła 24 lata, a życzenia urodzinowe płynęły do niej z całego świata, także w rozmaitych językach.

📢 Skromniutki wiosenny dorobek Widzewa. Co prezes mówi o zwolnieniu trenera Niedźwiedzia? Fani piłkarskiej drużyny Widzewa nie mają ostatnio powodów do zadowolenia Łodzianie z dziesięciu wiosennych spotkań ekstraklasy wygrali tylko jedno. 📢 Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Zobacz PRYWATNE ZDJĘCIA 13.04.2023 Tak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk z programu Nasz nowy dom. Martyna Kupczyk to jedna z gwiazd jednego z najpopularniejszych programów telewizji Polsat - "Nasz nowy dom". Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych! 📢 Oferty pracy zdalnej - kwiecień 2023. Na te stanowiska pracodawcy szukają pracowników. Ile można zarobić? Praca zdalna staje się coraz bardziej popularna, nie tylko wśród branży IT. Dla pracowników jest to wygoda pracy z dowolnego miejsca, a dla firm bardzo często oszczędność, gdyż nie muszą wynajmować powierzchni biurowych. Przygotowaliśmy zestawienie najnowszych ofert pracy w zdalnej w kwietniu 2023 roku. Sprawdź, na jakie stanowiska pracodawcy poszukują pracowników i ile można zarobić!

📢 Oto dom Katarzyny Cichopek. Jak żyje popularna aktorka? Katarzyna Cichopek ma własną linię kosmetyków! Tak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Cichopek! Gwiazda ma własną linię kosmetyków. Jak wygląda jej mieszkanie? Zobacz, na zdjęciach dom Katarzyny Cichopek!

📢 Osoby o tych imionach są najwredniejsze. Od nich nie usłyszysz miłego słowa. Sprawdź, kto jest na liście! 13.04.2023 Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne. Każde imię ma przypisane bowiem cechy charakteru i osobowości. Niektóre imiona mogą wpłynąć na resztę życia człowieka pozytywnie, inne - utrudnić jego relacje z ludźmi. To, jakie imię nosimy, determinuje nasz charakter. Jakie imiona noszą osoby uznawane za najbardziej wredne? Jakie jest znaczenie tych imion? Zobacz, kto jest na liście. 📢 Akcja ratunkowa w Aleksandrowie Łódzkim. Desperat zadzwonił do partnerki i oznajmił, że chce zrobić sobie krzywdę... Sporo zamieszanie spowodował jeden z mieszkańców Aleksandrowa Łódzkiego, który zadzwonił do swojej partnerki i oznajmił jej, że zrobi sobie krzywdę. Zmartwiona kobieta zadzwoniła pod numer alarmowy z prośbą o interwencję.

📢 Tak mieszka i żyje Pola Wiśniewska ze swoim mężem Michałem! PRYWATNE ZDJĘCIA. Kim jest? Ile ma lat? Michał Wiśniewski ma u boku piękną żonę Michał Wiśniewski i Pola Wiśniewska rok temu po raz drugi powiedzieli sobie "Tak". Lider zespołu Ich Troje urodził sie w Łodzi. Obecnie jest w formalnym związku z Polą Wiśniewską. Kim jest obecna żona 50-letniego artysty? ZOBACZ ZDJĘCIA - KLIKNIJ W GALERIĘ 📢 Świąteczne zdjęcie Skrzyneckiej z córką i mężem przyczynkiem do ostrej wymiany zdań Niektórzy przedstawiciele naszego show-biznesu tak przyzwyczaili się do życia w świecie sterowanego, kreowanego, dopracowanego piękna, że nawet na rodzinnych zdjęciach starają się tak przedstawiać nie tylko siebie.

📢 Krzysztof Rutkowski kupił nowe auto ZDJĘCIA! Cena zwala z nóg. Zobacz auta słynnego detektywa. ZDJĘCIA 12.04.2023 Krzysztof Rutkowski i jego samochody. Krzysztof Rutkowski zdobył sławę jako detektyw, teraz na co dzień zajmuje się biznesem. Nie od dziś wiadomo, że najsłynniejszy detektyw w Polsce ma słabość do luksusu i drogich samochodów. Zobacz auta Krzysztofa Rutkowskiego - kliknij w galerię.

📢 Oto żona Roberta Górskiego PRYWATNE ZDJĘCIA. Kim jest Monika Sobień? Żona lidera Kabaretu Moralnego Niepokoju. ZDJĘCIA 12.04.2023 Monika Sobień to śliczna żona Roberta Górskiego z Kabaretu Moralnego Niepokoju. 51-letni kabareciarz jest o 14 lat starszy od swojej drugiej połówki. Dzięki występom na scenie poznał swoją ukochaną. Kim jest żona Roberta Górskiego? Co na co dzień robi Monika Sobień? 📢 Najpiękniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 12.04.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Tak mieszka Alicja Węgorzewska z The Voice Senior! ZDJĘCIA. Piękny apartament. Zobaczcie, co gwiazda kolekcjonuje 12.04.2023 Alicja Węgorzewska to znana na całym świecie operowa śpiewaczka. Jest też jedną z trenerów w programie "The Voice Senior". Ostatnimi czasy pani Alicja pochwaliła się swoim pięknym mieszkaniem na Warszawskim Ursynowie. 📢 Tak kpią z miast w woj. łódzkim! Oto najlepsze MEMY z Brzezin, Zgierza, Bełchatowa, Głowna, Pabianic, Łęczycy, Łowicza... 12.04.2023 Internauci szydzą z miast w woj. łódzkim. Nie tylko znany Wąchock czy Radom mają swoje memy. Okazuje się, że wiele mista w naszym województwie także trafiło pod lupę dowcipnych internautów. W galerii znajdziesz najzabawniejsze memy. Oceń sam, czy są zabawne...

📢 Tak śmieją się z miasta Łodzi! Oto, co rozśmiesza internautów w naszym mieście. ZOBACZ najlepsze MEMY 12.04.2023 Tak w Polsce kpią z miasta Łodzi. Nie od dziś się mówi, że "Łódź to stan umysłu". Internauci szydzą z wielu miast w Polsce m.in. Radomia, Bydgoszczy czy znanego wszystkim Wąchocka. Łódź też nie jest wyjątkiem. Co zatem rozśmieszyło internautów w naszym mieście? ZOBACZCIE. Niektóre memy są bardzo zabawne.

📢 Oto piękna Karolina Owczarz z klatki MMA! Łodzianka na gorących fotografiach! GALERIA 12.04.2023 Karolina Owczarz urodziła się w Łodzi. Była dziennikarka sportowa Polsatu Sport, zawodniczka MMA wagi muszej i polska bokserka wagi lekkiej. Na co dzień 30-letnia Karolina to także piękna kobieta i urocza osoba. Często publikuje w internecie zmysłowe zdjęcia. ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ

📢 Oto piękna żona Andrzeja Sołtysika. PRYWATNE ZDJĘCIA. Patrycja jest 24 lata młodsza od dziennikarza. Śliczna z nich para. ZDJĘCIA 12.04.2023 Andrzej Sołtysik i jego żona Patrycja Sołtysik ZDJĘCIA. Andrzej Sołtysik wraz z żoną często pojawiają się na różnego rodzaju imprezach kulturalnych. Prezenter i jego o 24 lata młodsza żona Patrycja starają się trzymać swoje życie prywatne w tajemnicy. 📢 Oto Danuta Martyniuk odmieniona! Żona króla disco polo wygląda jak wspaniale! ZDJĘCIA. Jaką dietę stosuje żona Martyniuka? 12.04.2023 Danuta Martyniuk dieta. Żona Zenka Martyniuka odmieniona! Bycie osobą publiczną, a właściwie lepiej byłoby napisać żoną znanego piosenkarza, nie jest łatwe. Często wiąże się to z koniecznością mierzenia z nieprzyjemnymi komentarzami w sieci. Właśnie z tym w ostatnim czasie musiał się mierzyć Danuta Martyniuk, żona gwiazdora disco-polo.

📢 Protest lokatorów przy Piotrkowskiej 104! ZDJĘCIA, WIDEO. Protest zorganizowało Łódzkie Stowarzyszenie Lokatorów "Raz, dwa, trzy i cztery niskich czynszów do cholery" - skandowali lokatorzy miejskich kamienic protestujący dziś od godz. 11 przed Urzędem Miasta Łodzi odnosząc się tym samym do faktu, że od 1 czerwca w Łodzi za metr kwadratowy stawka czynszu wzrasta do 12 zł 50 gr. - "Pełno pleśni, pełno grzyba, Urząd Miasta pojebało chyba". 📢 Tak mieszkają Zenek i Danuta Martyniukowie. Jest czego zazdrościć? ZDJĘCIA 12.04.2023 Oto dom Zenka Martyniuka i jego żony Danusi. Jeszcze do niedawna białostocka posiadłość Zenka Martyniuka była także domem jego syna, Daniela Martyniuk. Po ślubie jednak młody Martyniuk wyprowadził się z rodzinnej willi. Rezydencja w w Grabówce pod Białymstokiem jest teraz do dyspozycji króla disco polo i jego żony.

📢 Oto grzechy, z których nie trzeba się spowiadać. Niewiele osób o tym pamięta. SPRAWDŹ 12.04.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. W Wielkim Poście wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach odbywają się rekolekcje, podczas których można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA. 6.04.2023 📢 Oto grzechy ciężkie LISTA. Z nich musisz się wyspowiadać! Jakie są grzechy ciężkie? ZOBACZ LISTĘ. SPRAWDŹ 12.04.2023 Grzechy ciężkie LISTA. Wielki Post to dla chrześcijan okres pokutny. Wielu z nich wybierze się do spowiedzi. Jakie są grzechy ciężkie? Z czego trzeba się spowiadać? SPRAWDŹ

📢 Oto zmysłowe ZDJĘCIA Doroty Gardias! Piękna figura i uroczy uśmiech. Fryzura, która budzi mnóstwo emocji 12.04.2023 Zobacz najnowszą sesję zdjęciową Doroty Gardias. KLIKNIJ W GALERIĘ

📢 Pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! ZDJĘCIA Artystę żegnało mnóstwo znanych osobistości GALERIA ZDJĘĆ 12.04.2023 Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy.

📢 Oto Ewa Skibińska bardzo szczerze o nałogu alkoholizmu. Jak sama mówi, piła od zawsze. Ale udało jej się zerwać z nałogiem! Ewa Skibińska bardzo szczerze i bez owijania w bawełnę opowiedziała o wieloletnim nałogu alkoholizmu, z którym borykała się, ale z którego udało jej się wyrwać.

📢 Artur Żmijewski legendarny Ojciec Mateusz świętuje 57. urodziny. Nie uwierzycie jak się zmieniał przez lata. Zobaczcie zdjęcia W poniedziałek, 10 kwietnia swoje 57. urodziny świętował znany aktor Artur Żmijewski. Od lat jest mocno związany z regionem świętokrzyskim. Jest w naszym regionie przez wiele dni w roku, przede wszystkim za sprawą głównej roli w serialu "Ojciec Mateusz". Ostatnio pracuje w Tokarni koło Kielc na planie filmu o Kargulu i Pawlaku. Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia z prawie 25 ostatnich lat kariery Żmijewskiego w tym unikalne z jego żoną - tą samą od lat. 📢 Oto Mandaryna i jej córka Fabienne Wiśniewska. NIESAMOWITE ZDJĘCIA. Są piękne. Tenis to jej pasja 11.04.2023 Mandaryna na co dzień jest tancerką, piosenkarką i wspaniałą mamą Xaviera i Fabienne. Jak się okazuje, ma wiele innych pasji.

📢 Ida Nowakowska pożegnała się z widzami TVP. Nie kryła wzruszenia. Zdjęcia z mężem i szalony filmik z wózkiem zauroczyły fanów. WIDEO Ida Nowakowska w czwartek postanowiła pożegnać się z widzami TVP. Gwiazda telewizji publicznej na jakiś czas żegna się z programem "Pytanie na śniadanie", który prowadziła ostatnio z Tomaszem Wolnym.

