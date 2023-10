Przegląd prasy 10.10.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Śmierć pasażerki w łódzkim tramwaju. 72-letnia kobieta zasłabła i była reanimowana przez dyspozytora MPK”?

Prasówka 10.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Śmierć pasażerki w łódzkim tramwaju. 72-letnia kobieta zasłabła i była reanimowana przez dyspozytora MPK Mimo wysiłku dyspozytora MPK i ekipy pogotowia ratunkowego, nie udało się przywrócić czynności życiowych 72-letniej pasażerki, która w poniedziałek (9 października) zasłabła podczas jazdy w "trójce". Motorniczy zatrzymał skład na przystanku u zbiegu al. Kościuszki i ul. Zamenhoffa i tam podjęto reanimację kobiety. O godz. 7.30 lekarz stwierdził zgon.

📢 Oto najciekawsze tablice rejestracyjne na polskich drogach. Niesamowite napisy GALERIA ZDJĘĆ Jak zdobyć wyjątkowe numery pojazdu? Kierowcy, którzy chcą wyrożnić się z tłumu, mogą w Polsce zamówić indywidualne tablice rejestracyjne. Napis musi być jednak zaakaceptowany przez urzędników. Przyglądając się zdjęciom użytkowników fanpage'a Polskie Tablice Rejestracyjne, można dojść do wniosku, że zarówno właścicielom pojazdów jak i urzędnikom nie brakuje poczucia humoru. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Oto atrakcyjna Anita Sokołowska w bardzo odważnej kreacji zaskoczyła fanów. Aktorka wygląda znakomicie ZDJĘCIA Atrakcyjna Anita Sokołowska zachwyciła fanów swoją ostatnią kreacją podczas premiery filmu "Święto ognia". Aktorka aktywna jest w mediach społecznościowych, gdzie chętnie wrzuca swoje zdjęcia.

Prasówka 10.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto piękna Anna Mucha i jej bardzo różne oblicza. Zobacz ZDJĘCIA popularnej i sympatycznej aktorki Anna Mucha i jej przeróżne wcielania. Gwiazda serialu, filmu, aktorka, celebrytka, zawsze uśmiechnięta - taka jest Anna Mucha, która aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Co nowego wrzuciła?

📢 Tak wyglądał ślub Krzysztofa Rutkowskiego ZDJĘCIA. Krzysztof Rutkowski i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za wydarzenie! Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są już oficjalnie małżeństwem. Tylko u nas zobaczycie nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie!

📢 Ewa Skibińska zdejmuje ubrania i zachwyca wyglądem - zdjęcia. Ma 60 lat i piękne ciało. Co się stało z jej ustami? Już wiadomo Ewa Skibińska ma 60 lat, a na jej Instagramie nadal publikowane są bardzo odważne zdjęcia. Tak też było kilka dni temu. 📢 To nowa dziewczyna Adama Zdrójkowskiego! Ładniejsza od Wiktorii Gąsiewskiej? Zobaczcie zdjęcia. Kim jest ta piękna blondynka? Adam Zdrójkowski przez bardzo długi czas był związany z Wiktorią Gąsiewską. Po głośnym rozstaniu prowadził życie singla. Teraz często w sieci pokazuje się z piękną blondynką. Fani są przekonani, że to nowa miłość aktora. Zobaczcie zdjęcia - kliknij w galerię...

📢 Nowoczesny basen powstaje pod Łodzią - GALERIA ZDJĘĆ. Obiekt w Wiśniowej Górze powoli nabiera kształtów W Wiśniowej Górze koło Łodzi wkrótce powstanie nowoczesny obiekt wypoczynkowy w postaci basenu z zapleczem rekreacyjnym. Trwają właśnie prace związane z gruntowną modernizacją basenu.

📢 Oto najfajniejsze memy o budowlańcach. Internauci zabrali się za tych, co budują domy, drogi i nie tylko. Zobacz memy o budownictwie Przedstawiamy najfajniejsze memy o budowlańcach. Jak widać internauci i tę dziedzinę życia postanowili obśmiać. Wybraliśmy kilka najfajniejszych memów o budowie domu. 📢 Budowlani - ŁKS. Kapitalny doping łódzkich kibiców siatkówki. Zobaczcie na ZDJĘCIACH Siatkarki Grot Budowlanych Łódź pewnie pokonały ŁKS Commercecon Łódź 3:0 w pierwszej kolejce nowego sezonu ekstraklasy. Przy siatce nie było emocji, ale za to na trybunach kibice obydwu drużyn wspaniale walczyli na głosy i rewelacyjnie dopingowali swoje drużyny. 📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.10.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznieczy masz je w domu!

📢 Anna Powierza i jej pikantna sesja w toalecie! ZDJĘCIA. To było 20 lat temu, teraz jej się przypomniało Anna Powierza jest piękna. Aktorka nana z roli Czesi z "Klanu" postanowiła ostatnio przejrzeć swoje archiwum zdjęć. Ubrana bardzo skąpo w militarnych akcesoriach, to jej sesja sprzed 20 lat. Teraz aktorka postanowiła ją przypomnieć swoim fanom i opublikowała ponownie. Pojawiły się także inne, nowe fotografie Ani Powierzy!

📢 Na ulicy Północnej znika jedyne takie skrzyżowanie w Łodzi. Tramwaje znów pojadą na zabytkowy Dworzec Podmiejski Plątanina torów tramwajowych w różnych kierunkach – tak można określić to, co dzieje się obecnie na przebudowywanej ulicy Północnej i przylegającej do niej ulicy Nowomiejskiej. Na tej inwestycji, która ma być oddana do użytku z końcem bieżącego roku, trwają intensywne prace przy budowie nowego torowiska tramwajowego.

📢 Dwóch kandydatów do objęcia stanowiska trenera piłkarzy ŁKS. Postawią na Stokowca? Piłkarze ŁKS, po jedenastu kolejkach ekstraklasy, zamykają ligową tabelę. Łodzianie przegrali w tym sezonie osiem spotkań i tym samym pozycja trenera Kazimierza Moskala zastała poważnie zachwiana.

📢 Tak wyglądał pogrzeb Janusza Weissa GALERIA ZDJĘĆ. Oto jak znani pożegnali legendarnego dziennikarza ZDJĘCIA Pogrzeb Janusza Weissa. 10 marca zmarł Janusz Weiss - dziennikarz, satyryk, artysta kabaretowy, współzałożyciel Radia Zet. 23 marca legendarny dziennikarz spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. O godzinie 14 rozpoczęła się ceremonia pogrzebowa. Dziennikarz miał 74 lata. 📢 Tak wyglądał pogrzeb aktora Emiliana Kamińskiego! zdjęcia. Artystę żegnało mnóstwo znanych osób ZDJECIA Pogrzeb Emiliana Kamińskiego ZDJĘCIA. Msza święta żałobna została odprawiona w Kościele św. Karola Boromeusza. Następnie nastąpiło odprowadzenie ciała artysty na Cmentarz Wojskowy na Powązkach - Emilian Kamiński spocznie w Alei Zasłużonych. Pogrzeb ma charakter państwowy.

📢 Titan wrak ZDJĘCIA. Wyciekły nowe fotografie tego wraku. Tyle z niego zostało! Zobaczcie koniecznie Titan zdjęcia wraku. Wrak Titanica spoczywa na głębokości 3800 metrów. Titan wypłynął w swoją podróż w niedzielę, ale po zaledwie godzinie i 45 minutach kontakt z łodzią się urwał.

📢 Oto seksowna Ewa Swoboda i jej wyrzeźbione ciało. Takich fotografii jeszcze nie widzieliście! Piękna, szybka i wytatuowana 9.10.2023 Ewa Swoboda zdobyła srebrny medal w biegu na 60 m podczas lekkoatletycznych halowych mistrzostw w Europy w Stambule. Triumfowała Mujinga Kambundji ze Szwajcarii. Brąz wywalczyła Brytyjka Daryll Neita. Ewa Swoboda jeszcze nie tak dawno w łódzkiej Atlas Arenie pobiła rekord Polski w biegu na 60 metrów, a później go jeszcze poprawiła. 📢 Tak mieszka Martyna Kupczyk na co dzień. Oto Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom! Szewc bez butów! Zobacz zdjęcia! 9.10.2023 Tak mieszka i żyje Martyna Kupczyk z Nasz nowy dom. Sprawdza się, że "Szewc bez butów"? Widzowie uwielbiają zdolną panią architekt, jednak niewielu z nich wie, że Martyna Kupczyk jest też mamą! Gwiazda Polsatu jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych!

📢 Oto Małgorzata Kożuchowska w bardzo skąpym bikini - Zdjęcia. 52-letnia aktorka wspaniale radzi sobie z upływającym czasem! 9.10.2023 Małgorzata Kożuchowska ma 52 lata i wciąż wygląda wspaniale. Smukła sylwetka, piękny uśmiech i wspaniałe plenery. Zobaczcie Małgosię Kożuchowską w bikini. Tak odpoczywa na wakacjach - kliknij w galerię... 📢 Oto Katarzyna Bujakiewicz w bikini - zdjęcia. Zawsze uśmiechnięta i do tego jeszcze seksowna! Od aktorki do Youtuberki! Wygląda bosko! Katarzyna Aleksandra Bujakiewicz ma 51 lat. Polska aktorka filmowa i teatralna znana jest Polakom z roli pielęgniarki Marty w serialu "Na dobre i na złe" i Marioli z "Magdy M.". Katarzyna Bujakiewicz udziela się również jako aktorka dubbingowa. Jak wygląda dzisiaj? Zobaczcie prywatną galerię zdjęć Kasi Bujakiewicz - kliknij w galerię

📢 Katarzyna Cichopek pręży seksowne ciało na tle wodospadu - Zdjęcia. Maciej Kurzajewski dba, aby się nie nudzili 9.10.2023 Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to uracza para, która obecnie przebywa w Turcji. Do sieci właśnie wpadło kilka zdjęć z tego wyjazdu. Kasia Cichopek wygląda na nich bardzo seksownie.

📢 Oto najlepsze MEMY o grzybobraniu. Sezon w pełni, dlatego warto ruszyć do lasu po prawdziwki i podgrzybki Grzybobranie czas zacząć - w lasach pojawiły się grzyby i to najważniejsza informacja dla wszystkich miłośników prawdziwków, podgrzybków i maślaków. Sieć też nie śpi i już zareagowała - pojawiły się MEMY, które potrafią rozbawić do łez. Zobaczcie sami!

📢 Tak mieszka Anita Lipnicka. Wnętrza jej loftowego mieszkania zachwycają ZDJĘCIA Po sześciu latach od wydania płyty "Miód i Dym" Anita Lipnicka zapowiada premierę nowego albumu pt. „Śnienie", przewidzianą na jesień 2023.

Anita Lipnicka jakiś czas temu zniknęła z show biznesu. Była gwiazda zespołu Varius Manx ponownie wyszła za mąż i oddała się bardziej życiu rodzinnemu. Zobaczcie, jak mieszka znana piosenkarka.

📢 Autentyczny jadłospis łódzkich więźniów. Oto, co jedzą osadzeni w aresztach śledczych i więzieniach ZDJĘCIA Oto, co jedzą więźniowie w Łodzi. Czy posiłki dla osadzonych są monotonne? Okazuje się, że wręcz przeciwnie. Więźniowie mają urozmaiconą dietę, mogą liczyć na potrawy kuchni wegetariańskiej a także specjalne diety wyznaniowe. W jednostkach penitencjarnych dostępnych jest 7 rodzajów posiłków. 📢 Oto sympatyczna Anna Wendzikowska prezentuje się jak Wonder Woman! Jest niesamowicie wygimnastykowana ZDJĘCIA Ćwiczeniowym odkryciem dziennikarki jest taniec na rurze! Anna Wendzikowska realizuje nowe pasje. Jedną z nich jest dość kontrowersyjny sport, który jednak zdobywa coraz większą popularność.

📢 Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca był pod wpływem alkoholu Łódź. Rozbił ferrari warte ponad milion złotych na al. Mickiewicza. Wypadek w centrum Łodzi. Kierowca pod wpływem alkoholu. Jedno z najszybszych ferrari w historii zostało rozbite na al. Mickiewicza. Wartość nowego samochodu to ponad 1 mln 300 tys. zł. Kierowca wyszedł z samochodu o własnych siłach. Został jednak lekko poturbowany. Trafił na badania do szpitala im. WAM. Okazało się, że był po spożyciu alkoholu. Wydmuchał 0,4 promila. Policja zatrzymała mu prawo jazdy. 📢 Po meczu Radomiak-ŁKS. Oceniamy ełkaesiaków. Kto wypadł najlepiej, a kto najgorzej? ZDJĘCIA Piłkarze ŁKS przegrali w Radomiu z Radomiakiem 0:3. Rywale okazali się znacznie lepsi i zasłużenie wywalczyli trzy punkty. Oto nasze oceny zawodników z al. Unii. W skali skali od 0 - występ beznadziejny do 5 - występ znakomity.

📢 Najmodniejsze paznokcie na jesień 2023. Jakie kolory, wzory są trendy. Które stylizacje są na topie ZDJĘCIA Najmodniejsze kolory i wzory na paznokciach jesienią 2023 roku to odcieni koloru rudego, czerwieni i odcieni nude. Kobiety w salonach chętnie wybierają kolory z najnowszych kolekcji firm, które w tym roku postawiły na oryginalne i niejednoznaczne odcienie brązów, zieleni i fioletów. O czym mówi międzynarodowa niezależna instruktorka stylizacji paznokci z Łodzi, Joanna Wojech-Jakubowska. 📢 Miasto podaje, jakie linie tramwajowe będą reaktywowane w 2024 roku. Padają trzy numerki. Wraz z postępami prac na kolejnych inwestycjach drogowo - torowych na swoje trasy wracać mają kolejne linie tramwajowe. Z początkiem 2024 roku ponownie uruchomiona zostanie trasa na Doły, na Legionów i Srebrzyńskiej, co pozwoli na dogodny dojazd m.in. do Starego Cmentarza, po nowych torach będą też kursować tramwaje po ul. Przybyszewskiego.

📢 Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Gwiazdy, wielu uczestników i laureaci nagród ZDJĘCIA Trwa 34. Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. Wydarzenie odbywające się w Atlas Arenie i Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej EC1 Łódź przyciągnęło kilkanaście tysięcy fanów historii obrazkowych. 📢 Karolina Kowalkiewicz i jej głębokie dekolty. Fani zachwyceni tymi fotkami, które eksponują biust łódzkiej zawodniczki MMA ZDJĘCIA 38-letnia Karolina Kowalkiewicz dostarcza ostanio dużo emocji swoim fanom. Mo3wa nie tylko o walce, którą stoczy 7 października podczas gali UFC w Vegas. Łódzka zawodniczka mieszanych sztuk walki na swoim profilu na Instagramie od pewnego czasu publikuje zdjęcia eksponujące nie tylko umięśnione ramiona, ale też obfity biust. Fani są zachwyceni, ale zauważają różnicę w rozmiarze piersi łodzianki. 📢 Oto Diana Belbita 27-latka z Rumunii, która z impetem została pokonana przez łodziankę Karolinę Kowalkiewicz ZDJĘCIA Diana Belbita, pochodząca z Rumunii 27-letnia zawodniczka MMA, została z impetem pokonana podczas sobotniej gali UFC w Vegas. Oto jak Belbita żyje poza ringiem. Zobaczcie ZDJĘCIA

📢 Pan Jerzy z Łodzi sam zbudował samochód. Oto mercer. Prace trwały... 10 lat! Wyszło fantastycznie! ZDJĘCIA Pięć tysięcy dolarów kosztowały koła samochodu, który własnoręcznie zbudował łodzianin, Jerzy Krynicki. 14-calowy komplet z pozłacanymi szprychami przyleciał do Łodzi ze Stanów Zjednoczonych i był pierwszym elementem imponującej konstrukcji pana Jurka. To było lato 2011 roku... 📢 Oto piękny dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA Słynny łódzki detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 Katarzyna Warnke w skąpym bikini. Aktorka wypoczywa na Krecie i zamieszcza ZDJĘCIE Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski mieli zakończyć małżeństwo. Aktorzy 4 września mieli spotkać się w sądzie, ale rozprawa została odwołana. Został wyznaczany nowy termin.

📢 Grzybobranie 2023. Są grzyby! W podłódzkich lasach pojawiły się grzyby. Łodzianie z koszami podgrzybków ZDJĘCIA Ostatnie opady deszczu sprawiły, że w podłódzkich lasach pojawiły się grzyby. Tegoroczny sezon jest opóźniony z powodu długiego lata. W piątek (6 października) rano pan Andrzej z grzybobrania wrócił z pełnym koszem podgrzybków. ZOBACZCIE ZDJĘCIA 📢 Oto ponętna Sandra Kubicka. Łódzka modelka pozuje w skąpej bieliźnie. Co za ciało! Co za sylwetka ZDJĘCIA Pochodząca z Łodzi fotomodelka, Sandra Kubicka, nie ma oporów przed odkrywaniem ciała. Chętnie prezentuje się w bikini i w bieliźnie na Instagramie. Zdjęcia zapierają dech, bo łodzianka ciało ma wręcz idealne.

📢 Oto trzecia żona Krzysztofa Ibisza. Joanna jest młodsza od gwiazdora o 27 lat. Kim jest Joanna Ibisz? ZDJĘCIA Żona Krzysztofa Ibisza. Kim jest Joanna Ibisz? Ona ma 31 lat, on 25 lutego skończył 58 lat. Mimo sporej różnicy wieku miłość między nimi kwitnie. Choć nie wszyscy kibicują ich miłości.

📢 Od poniedziałku 9 października ruszają roboty ziemne na ul. Kusocińskiego. Będą wahadła i ruch połową jezdni Od najbliższego poniedziałku 9 października pojawia się spore utrudnienia w ruchu na Retkini. Na ul. Kusocińskiego rozpoczną się roboty wymagające wykonania wykopu pod jezdnią. Z tego powodu ruch samochodów po ul. Kusocińskiego odbywać się będzie wahadłowo. Powodem jest remont kanalizacji sanitarnej.

📢 Kobieta zmienną jest - udowadnia Doda. Oto, jak wyglądała na początku kariery. Ale się zmieniła ZDJĘCIA 39-letnia Dorota Rabczewska jest po dwóch rozwodach. Szuka jednak wciąż miłości i inwestuje w siebie. Gołym okiem widać zmiany w jej wyglądzie. Zobaczcie, jak wyglądała na początku kariery... 📢 Parada dawnych autobusów miejskich w Łodzi z okazji jubileuszu komunikacji autobusowej w Łodzi. Jakie autobusy jechały przez miasto? Stare autobusy miejskie w niedzielę 8 października przejechały ulicami Łodzi. Była to parada z okazji 75-lecia komunikacji autobusowej w Łodzi. Jej organizatorzy to spółka MPK oraz stowarzyszenie pasjonatów dawnych autobusów Czerwony Ikarus

📢 Kibice na meczu Widzew Łódź - Stal Mielec. ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW W meczu piłkarskiej ekstraklasy Widzew gościł w Łodzi Stal Mielec. Stadion przy al. Piłsudskiego znów wypełnił się kilkunastoma tysiącami kibiców. ZOBACZ ZDJĘCIA KIBICÓW Z MECZU WIDZEWA ZE STALĄ 📢 Targi Nieruchomości w Łodzi dla zainteresowanych domami i mieszkaniami. Ponad stu wystawców z całej Polski. Są też przybysze z zagranicy Popyt na rynku mieszkań sprawił, że dużym powodzeniem cieszą się Targi Nieruchomości, Budowa Domu i Home Design odbywające się w sobotę 7 października i w niedzielę 8 października w hali Expo w centrum Łodzi. Organizatorzy spodziewają się, że odwiedzi je około 10 tys. osób. 📢 Radomiak - ŁKS 3:0. To już koniec trenera Kazimierza Moskala w ŁKS W spotkaniu jedenastej kolejki piłkarskiej ekstraklasy rozegranym w Radomiu, ŁKS przegrał z Radomiakiem 0:3. To był mecz drużyn, którym w ostatnim czasie nie wiodło się w rozgrywkach. Zdaniem obserwatorów ten pojedynek miał decydować o zawodowej przyszłości obydwu trenerów. Przegrał zespół Kazimierza Moskala i wszystko wskazuje na to, że jego los w ŁKS został przypieczętowany. Nieoficjalnie wiadomo, że o reprezentacyjnej przerwie piekarzy z al. Unii poprowadzi inny szkoleniowiec.

To chyba jednak nie dziwi, bo łódzka drużyna w sześciu ostatnich spotkaniach wywalczyła ledwie punkt i nadal jest czerwoną latarnią ligi!

📢 Oto Natalia Siwiec w bikini! Modelka eksponuje swoje seksowne ciało na odważnych zdjęciach 5.10.2023 Natalia Siwiec to polska fotomodelka i aktorka. W swojej karierze brała udział w wielu sesjach zdjęciowych, a za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych dzieli się z fanami swoim życiem prywatnym. Zobaczcie odważne zdjęcia polskiej celebrytki!

📢 Zdobyła się na dużą odwagę! Katarzyna Warnke sporo pokazuje w tym stroju kąpielowym Katarzyna Warnke oraz jej mąż Piotr Stramowski niedawno wybrali się na egzotyczne wakacje na Zanzibar. Teraz do internetowej galerii aktorki trafił kadr w skąpym stroju kąpielowym. Jak Wam się podoba w takim wydaniu? 26.11.2021

