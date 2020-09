Przed piłkarskimi derbami Łodzi. Kibice ŁKS piszą list do Zbigniewa Bońka

Kibice Łódzkiego Klubu Sportowego z wielką radością przyjęli ruch Polskiego Związku Piłki Nożnej z 7 września, który pozwolił klubom m.in. rodzimej I ligi na przyjmowanie kibiców gości podczas spotkań piłkarskich. To konieczny krok w kierunku powrotu futbolu do pełnej normalności, której nie udałoby nam się przywrócić bez najbardziej oddanych fanatyków, oglądających mecze swojej drużyny nawet setki kilometrów od miejsca zamieszkania.

Mowa o derbach Łodzi, bezsprzecznie najlepszych derbach w naszej piłce, które od zawsze elektryzowały kibiców nie tylko z województwa łódzkiego, ale i z całej Polski. Moglibyśmy pisać długo o emocjach i atmosferze, która towarzyszy tym meczom, ale któż zna je lepiej, niż prezes Zbigniew Boniek, z jednej strony legenda Widzewa Łódź, z drugiej – jak sam wspominał wielokrotnie – wierny kibic choćby hokejowej sekcji ŁKS-u. Prezes doskonale pamięta klimat tamtych meczów, dlatego też nie ma najmniejszej potrzeby wykazywać, jak wiele to spotkanie straci bez naszego udziału. Pomimo licznych animozji, w tej kwestii zgodni są kibice, działacze czy piłkarze obu klubów: prawdziwe derby to te, w których na stadionie zasiadają fanatycy z obu stron miasta.

Jesteśmy przekonani, że dla dobra derbowego widowiska, a co za tym idzie – dla dobra polskiej piłki, kibice ŁKS-u powinni zasiąść w sektorze gości. Wobec nowych okoliczności prawnych, wobec otwarcia sektorów gości, apelujemy do prezesa PZPN-u oraz do wojewody, który powtórzył karę Wydziału Dyscypliny we własnym orzeczeniu, by spod kary zamknięcia trybuny B stadionu przy al. Piłsudskiego wyłączyć znajdujący się w sąsiedztwie tej trybuny sektor gości. Tylko w ten sposób sukces, jakim jest decyzja PZPN-u z 7 września, nie zostanie zmarnowany. Tylko w ten sposób derby będą mogły uzyskać godną oprawę.

Łódź oraz oba łódzkie kluby na to zasługują. Na przeszkodzie stoją jedynie decyzje podejmowane w zupełnie innych okolicznościach, związanych z pandemią koronawirusa. PZPN, poszczególne kluby oraz cała polska piłka przeszła w 2020 roku przez piekło. Nie pozwólmy, by to piekło pochłonęło również najlepsze polskie derby.

Z szacunkiem

Kibice Łódzkiego Klubu Sportowego