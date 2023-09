Przed nami ostatnia impreza w modnym klubie Do Sopotu. Dyskoteka pod gołym niebem kończy 5. sezon działalności

ZOBACZ ZDJĘCIA

Zarówno w piątek jak i w sobotę łodzianie będą mieli okazję poszaleć ostatni raz w klubie Do Sopotu. Co się będzie działo w piątek, 29 września?

Na scenie zagrają dla Was: Kuba & Neitan, BEAT, Lizard. To będzie noc pełna energetycznych dźwięków, tańca i wspomnień. Nie możemy się doczekać, abyście byli częścią tego wyjątkowego wieczoru - czytamy w zapowiedzi imprezy o nazwie Closing the Chapter, której początek zaplanowano na godz. 22.

A co się będzie działo następnego dnia, 30 września?

- Zapraszamy Was na nasze wyjątkowe wydarzenie "Last Dance at Five-Year's End," które jest jednym z ostatnich w dziejach Sopotu. To wydarzenie będzie zwieńczeniem niesamowitego sezonu. Przyjdźcie w sobotę, 30 września, o godzinie 22:00 na ul. Piotrkowska 84, abyśmy mogli razem uczcić te niezapomniane lata. Na scenie zagrają dla Was utalentowani artyści: Mazz & Skorup, Pink Stage - ID - zachęcają do udziału w pożegnalnym party organizatorzy.