Przed nami finał Miss Polski 2023. Już w niedzielę dowiemy się, która z nich zdobędzie koronę najpiękniejszej? OTO NAJNOWSZE ZDJĘCIA

Finalistki konkursu Miss Polski 2023 już odliczają ostanie dni do finału. A finał już w najbliższą niedzielę 16 lipca w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. To właśnie tam odbędzie się finałowa gala konkursu, podczas której zostanie wyłoniona najpiękniejsza z pięknych. Podziwiajcie dziewczyny na zdjęciach z oficjalnej sesji, która została zrealizowana w Łodzi. Która z kandydatek zwycięży? Galeria pozwoli wam przyjrzeć się wszystkim kandydatkom i wybrać swoją faworytkę. My naturalnie kibicujemy dziewczynom z Łódzkiego!

Finalistki Miss Polski 2023 szykują się do gali konkursu. Która z nich zdobędzie koronę najpiękniejszej?

Finalistki konkursu Miss Polski 2023 od finału dzielą już ostatnie dni. Przygotowania nabierają tempa, a emocje rosną z chwili na chwilę, by sięgnąć zenitu w niedzielę - 16 lipca. Gala odbędzie się w amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.

Na scenie zaprezentują się 32 reprezentantki wszystkich województw. Są wśród nich dwie dziewczyny z Łódzkiego Kamila Pacholak z Ruśca i Milena Terka z Sieradza. W tej chwili kandydatki przygotowują się do tego ważnego wieczoru. Która z 32 kandydatek otrzyma koronę z rąk Aleksandry Klepaczki – Miss Polski 2022?

Partnerem Głównym wydarzenia jest Województwo Małopolskie, a Gospodarzem Miasto Nowy Sącz. Finalistki na sesji zdjęciowej w Łodzi

32 finalistki wyborów Miss Polski 2023 stanęły przed obiektywem Fiorki w Fabryczna Studio w Łodzi. Fiorka potrafi doskonale uchwycić naturalne piękno. O makijaże kandydatek zadbali wizażyści marki NAM Cosmetics, a o włosy – styliści fryzur REF Stockholm. Dziewczyny zaprezentowały się w kolekcji LOU Womens Fashion, a o dodatki zadbała marka Jubiler Schubert.

FINALISTKI MISS POLSKI 2023

Poznajcie kandydatki do tytułu Miss Polski 2023. Tak mówią o sobie: 1. Martyna Rurańska z Wrocławia, woj. dolnośląskie

Mam 21 lat, urodziłam się w Częstochowie ale od lat mieszkam, pracuję i studiuję we Wrocławiu. Studiuję Pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim. W przyszłości chcę zostać kuratorem sądowym.

Szybko się uczę, potrafię myśleć abstrakcyjnie i logicznie. Jestem empatyczna i odpowiedzialna.

Moje motto życiowe: „Traktuj innych tak, jak chcesz, aby Ciebie traktowano.”

2. Agata Weiss z Wrocławia, woj. dolnośląskie

Mam 23 lata. Studiuję psychologię kliniczną na Collegium Humanum we Wrocławiu. W przyszłości chcę pomagać ludziom w kryzysach emocjonalnych. Wraz z bratem rozwijam firmę elektroniczną. Wolny czas spędzam malując, czytając bądź podróżując. Moim marzeniem jest wyjechać w podróż dookoła świata. Moje życiowe motto: „Nic nie dzieje się bez przyczny”.

3. Klaudia Bańkowska, Włocławek, woj. kujawsko - pomorskie

Mam 26 lat. Studiuję pielęgniarstwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Potrafię bardzo dobrze opiekować się dziećmi i ludźmi potrzebującymi, a także świetnie wszystko organizować.

Moją największą pasją są podróże, dzięki którym mogę odkrywać różne kultury, zwyczaje, smaki i poznawać wspaniałych ludzi. Potrafię łowić ryby. Uwielbiam spędzać wolny czas jeżdżąc na nartach zimą i na wake’u latem. Moje życiowe motto: „Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni”. 4 . Agata Wendorff z Torunia, woj. kujawsko – pomorskie

Mam 22 lata. Studiuję w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy, na kierunku Kosmetologia Estetyczna. Od najmłodszych lat jeżdżę konno i bez zwierząt nie wyobrażam sobie życia. W gimnazjum przeszłam na weganizm i do dziś prowadzę dietę roślinną. Fascynuję się kawą już od ziarna - 3 lata temu zrobiłam kurs baristyczny. Znalazłam się na okładkach 4 zagranicznych magazynów i wystąpiłam w programie 4Fun Dance jako prowadząca listę Top 20 hitów.

Motto, którym się kieruję to: „Pracuj ciężko w ciszy, niech efekty robią hałas”.

5. Karolina Gorbaniuk z Lublina, woj. lubelskie

Uczę się w Szkole doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kierunku: doktorat z nauk medycznych z zakresu stomatologii. W przyszłości chciałabym zostać doktorem nauk medycznych, specjalistą kosmetologiem. W tej chwili pracuję jako kosmetolog.

Moją największą pasją jest malarstwo. Pozwala mi się naprawdę odprężyć i zrelaksować. Traktuję to jako arteterapie.. Maluję pejzaże i ptaki, które wyjątkowo udaje mi się uchwycić w locie.

W życiu kieruje się myślą, że nasze życie zależy od tego jak interpretujemy i odbieramy rzeczywistość. Szczęśliwym nie jest ten, który ma wszystko, tylko ten, który potrafi docenić to co ma.”

6. Patrycja Jarocka z Białej Podlaskiej, woj. lubelskie

Mam 19 lat. Pochodzę z Białej Podlaskiej, teraz mieszkam w Warszawie, gdzie studiuję Marketing i Sprzedaż w Wyższej Szkole Bankowej w Warszawie W przyszłości chciałabym zostać stewardessą.

Na co dzień pracuję w salonie samochodowym. Od kilku lat interesuję się modelingiem i jest to moja największa pasja. Lubię gotować i chodzić na spacery, szczególnie w towarzystwie mojego psa- Paprocha. . Nie boję się podejmować nowych wyzwać, uwielbiam adrenalinę i wysokości.

Może motto życiowe brzmi: „Życie zaczyna się tam, gdzie kończy się lęk.”

7. Oliwia Mikulska z Żar, woj. lubuskie

Mam 18 lat i jestem tegoroczną maturzystką. Mieszkam w Żarach. Z łatwością przychodzi mi nauka nowych rzeczy. Gram na fortepianie, uprawiałam taniec towarzyski, lubię grać w piłkę ręczną i sitakówkę. Ukończyłam szkolenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Grałam na fortepianie w ognisku muzycznym, uprawiałam taniec towarzyski, grałam w piłkę ręczną i sitakówkę. Rok temu wygrałam konkurs otwierający pierwszą w Polsce aplikację do dzielenia się materiałami do nauki KNOWUNITY. Na platformę dodałam prawie 700 pomocy dydaktycznych. Czas wolny spędzam z przyjaciółmi, jestem bardzo towarzyską osobą, a gdy chcę pobyć sama, staję się molem książkowym, albo kinomaniakiem. Do moich mocnych stron należą: ambicja, odwaga, determinacja, otwartość na świat i ludzi oraz empatia. 8. Patrycja Puchała z Międzyrzecza, woj. lubuskie

Mam 23 lata. Prowadzę Studio fryzjerskie w Międzyrzeczu.

Świetnie biegam na 100 metrów i skaczę w dal. Moje mocne strony to punktualność, pracowitość, ambicja, konsekwencja. Najistotniejsze w życiu są rodzina, zdrowie, przyjaźń, poczucie bezpieczeństwa. Moje pasje to sport, taniec, podróże oraz praca. W wolnym czasie spaceruję z psem, jeżdżę na rowerze, podróżuję, chodzę na zumbę.

Moje motto życiowe: ,, Sukces jest sumą małych wysiłków.”- Robert Collier.

Województwo łódzkie reprezentować będą:

9. Kamila Pacholak z Ruśca, woj. łódzkie

We wrześniu skończę 25 lat. Studiuję kosmetologię na studiach magisterskich oraz prowadzę swój gabinet kosmetologiczny. Stałe podnoszę swoje kompetencje, by wszystko co mnie spotyka nie pozostawiać przypadkowi. W przyszłości chciałabym otworzyć centrum szkoleniowe, gdzie najlepsi specjaliści będą mogli dzielić się wiedzą z początkującymi kosmetologami. Jestem uparta w dążeniu do osiągnięcia celu, a największą satysfakcję sprawia mi sukces, który kosztował mnie dużo pracy i zaangażowania. Potrafię robić świetną włoską pizzę na cienkim cieście, a na różne okazje przygotowuję samodzielnie bukiety kwiatów.

W przyszłości chciałabym otworzyć centrum szkoleniowe, gdzie najlepsi specjaliści będą mogli dzielić się wiedzą z początkującymi kosmetologami.

10. Milena Terka z Sieradza, woj. łódzkie

Mam 22 lata. Jestem studentką drugiego roku budownictwa na Politechnice Łódzkiej, absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Sieradzu.

Kocham sport, a w szczególności piłkę nożną. Przez blisko 10 lat reprezentowałam kluby piłkarskie takie jak ULKS MOSIR Sieradz, Pogoń Zduńską Wola z mniejszymi i większymi sukcesami.

Posiadam piłkarską licencję trenerską UEFA Grassroots C, dzięki czemu mogę trenować dzieci do 12 roku życia oraz drużyny seniorów z niższych poziomów rozgrywkowych w Polsce. W przyszłości chciałabym osiągnąć najwyższą możliwą licencję - UEFA PRO i poprowadzić samodzielnie drużynę piłkarską.

Każdą wolną chwilę spędzam aktywnie. Fascynuje mnie również wszystko, co związane z modą oraz sceną.

11. Aleksandra Budnik z Nowego Sącza, woj. małopolskie

Mam 21 lat. Studiuję kosmetologię, pracuję w salonie kosmetycznym i tańczę w Zespole Regionalnym Mystkowianie. Bardzo lubię muzykę. Gram na gitarze klasycznej i elektrycznej. Fascynuje mnie też śpiew. Moją pasją jest siatkówka, jazda na rowerze, wycieczki górskie.

Moje życiowe motto nie ogranicza się do jednej sentencji. W życiu przyświecają mi zdania: „ Jeżeli upadłeś to wstań i idź dalej”, "To co nas nie zabije, uczyni nas silniejszymi" i „ Żyj, kochaj i baw się życiem." 12. Sonia Słomska z Krakowa, woj. małopolskie

Mam 25 lat. W tym roku kończę studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej, o kierunku: inżynieria produkcji. Skończyłam Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego, uczyłam się gry na fortepianie. Do teraz uwielbiam wyrażać swoje emocje poprzez śpiew, do którego często dołączam grę na pianinie, gitarze lub ukulele.

Oprócz mojej artystycznej natury, zawsze uwielbiałam sport. Jeżdżę konno, trenuję na siłowni, jeżdżę na snowboardzie, uczę się wakeboardu i trenuję flipping na trampolinach.

Najważniejszą wartością jest dla mnie miłość, zarówno do siebie, jak i do innych.

13. Dominika Staniaszek z Warszawy, woj. mazowieckie

Mam 25 lat. Ukończyłam licencjat na kierunku Dziennikarstwo i Nowe Media na uczelni Collegium Civitas w Warszawie. Aktualnie studiuję politologię ze specjalizacją marketing polityczny na Uniwersytecie Warszawskim. Jeszcze do niedawna pracowałam jako reporterka w telewizji. Chciałabym się dalej rozwijać w dziennikarstwie newsowym lub sportowym. Od ponad 10 lat pracuję jako modelka. Uwielbiam siatkówkę i kiedyś ją trenowałam. W czasie pandemii zainteresowałam się również medytacją. Moim największym marzeniem jest prowadzenie swojej agencji modelek.

14. Julia Tomaszewska z Warszawy, woj. mazowieckie

Mam 26 lat. Skończyłam Politechnikę Warszawską o w tym roku uzyskałam tytuł Magistra w Szkole Głównej Handlowej. W przyszłości chciałabym założyć własną agencję menadżerską.

Zajmuję się tresurą Rottweilerów i jeżdżę ze swoim psem Majorem Ludrotte FCI oraz the Kennel Club na wystawy psów rasowych. Jestem także wolontariuszką w schronisku Stokenchurch w UK.

Przez kilka lat trenowałam taekwondo. Ten wspaniały sport uczy nie tylko wytrwałości fizycznej ale również pokazuje wartościowa drogę życia. Jestem dumna z mojego wykształcenia i z tego, że potrafię zachować zimną krew, kiedy sytuacja tego wymaga.

Moje mocne strony, to ambicja, wytrwałość, empatia, wrażliwość, lojalność i opanowanie.

15. Paulina Buława z Nysy, woj. opolskie

W tym roku kończę 21 lat. Studiuję prawo w biznesie na Uniwersytecie Merito we Wrocławiu i pracuję we włoskiej agencji pracy.

Do moich mocnych stron należą: odwaga, sumienność w działaniu oraz dyscyplina.

Moimi wartościami, którymi kieruję się w życiu są szacunek do drugiej osoby, rodzina, bez której nie wyobrażam sobie życia, ponieważ otrzymuje od nich olbrzymie wsparcie oraz honor i odwaga, które powinien mieć każdy! Niezwykle ważna dla mnie jest te przyjaźń oraz miłość.

Moją pasją jest sport, astrologia, rozwój duchowy, moda i modeling. Swój wolny czas uwielbiam spędzać z bliskimi oraz rodziną. Zawsze staram się wykorzystywać wszystkie dane mi okazje i podejmować decyzje w oparciu o moje odczucia. Dążę do osiągnięcia niezależności oraz spełnienia wszystkiego, co jest na mojej „magicznej liście”, jednak teraz żyję chwilą.

16. Angelika Jurkowianiec z Namysłowa, woj. opolskie

Mam 26 lat. Studiuję Analitykę Medyczną na IV roku Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy. W przyszłym roku akademickim będę broniła tytułu magistra.

Jeżdżę konno, gram na gitarze i pianinie, a moją pasja jest florystyka.

Gdy miałam 16 lat zostałam modelką i rozpoczęłam współpracę z agencjami modelek w Polsce i na świecie. Reprezentowała mnie jedna z największych agencji modelek - IMG w Paryżu. W ciągu 5 lat pracy w zawodzie modelki zwiedziłam niemal cały świat i pracowałam dla przeróżnych projektantów. Występowałam na wybiegach w Barcelonie, Madrycie i Berlinie. Moje zdjęcia pojawiały się w magazynach: L’officiel Japan, Grazia, Mirror, Elle Girl i wielu innych.

W życiu bardzo ważna jest dla mnie szczerość. Poza tym cenię rzetelność. Zawsze daję z siebie 100%.

17. Nikola Dobrowolska z Dębicy, woj. podkarpackie

Mam 19 lat. Studiuję na Uniwersytecie Rzeszowskim na kierunku Fizjoterapia. W przyszłości chciałabym zostać fizjoterapeutką uroginekologiczną. W wolnym czasie pracuję jako fotografka i fotomodelka.Od najmłodszych lat interesowałam się fotografią. Kocham uwieczniać piękne chwile i wspomnienia innych ludzi. Lubię szybkie, sportowe samochody i sporty ekstremalne.

Jestem świetną organizatorką. Doskonale czuję się w kuchni, najbardziej lubię kuchnię włoską. Wolny czas spędzam aktywnie - biegam i lubię długie spacery z psem. 18. Gabriela Rogala z Rzeszowa, woj. podkarpackie

Mam 22 lata. Ukończyłam studia na kierunku: Pielęgniarstwo i pracuję w moim zawodzie. Potrafię profesjonalnie wykonywać zastrzyki i zakładać wenflony. Chęć pomocy innym spowodowała także to, że zostałam także strażaczką ochotniczką. Pożarnictwo jest moją największą pasją.

Odczuwam również dumę. ze swoich osiągnięć w branży aktorskiej i modelingowejj. Miałam okazję brać udział w licznych spotach reklamowych, teledyskach i kampaniach reklamowych.

Do moich mocnych stron należą: upór, komunikatywność, umiejętność szybkiego uczenia się, wrażliwość, zaradność oraz umiejętność pracy w sytuacji kryzysowej, wymagającej szybkiego podejmowania decyzji.

19. Oliwia Łapińska z Białegostoku, woj. podlaskie

Mam 19 lat. Urodziłam się w Nowym Jorku ale dziś mieszkam w Białymstoku. Miałam okazję odwiedzić wiele ciekawych miejsc, m.in. Nowy Jork, Litwę, Niemcy, Francję, Szwajcarię, Włochy i zwiedziłam pół Polski. W przyszłości chciałabym pracować jako menadżerka influenserów.

Marzę o podróży do Tajlandii, aby poznać jej kulturę, smaki i malownicze krajobrazy.

Moim zdaniem zdrowie i bycie dobrym człowiekiem są najważniejsze w życiu - reszta przyjdzie samo. 20. Weronika Sienkiewicz z Białegostoku, woj. podlaskie

Mam 21 lat. Jestem studentką 2 roku prawa na Uniwersytecie w Białymstoku.

Od dziecka moją pasją był sport. Próbowałam wielu dyscyplin, od pływania, przez aerobik sportowy, do profesjonalnej siatkówki. Jednak obecnie zatraciłam się w kierunku swoich studiów.

W wolnym czasie uwielbiam słuchać podcastów dotyczących różnych spraw kryminalnych.

Swoją przyszłość określiłam już jako mała dziewczynka. Po skończeniu studiów i zdaniu aplikacji chciałabym założyć własną kancelarię prawną.

21. Klaudia Ligenza z Gdańska, woj. pomorskie

Mam 23 lata. Ukończyłam studia na Politechnice Gdańskiej na wydziale ETI, o kierunku Inżynierii Biomedycznej. Zwieńczeniem moich studiów opartych na ścieżce elektronika w medycynie była obrona pracy inżynierskiej, która stanowiła istotny wkład w prace badawczo-rozwojowe firmy, którą założyłam razem z tatą. Lubię obserwować trendy w modzie, dlatego pracuję w marce odzieżowej, w której mam możliwość obserwowania pracy projektantów, tworzących nowe kolekcje. W przyszłości chciałabym stworzyć własną markę odzieżową. Dużą radość daje mi prowadzenie profilu na Instagramie. Jestem świetna w przygotowaniu potraw kuchni włoskiej! Kocham podróże! Czas wolny lubię spędzać aktywnie razem z moim pieskiem-Chmurką, Samojedem. Uwielbiam czytać książki i grać w gry planszowe. A poza tym potrafię liczyć wszystko w pamięci, w tym całki

Moje motto: „ Idź do przodu i nigdy się nie poddawaj”

22. Emilia Majewska z Gdańska, woj. pomorskie

Mam 20 lat. Studiuję na Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, na kierunku lekarskim. W przyszłości chciałabym zostać ginekologiem i onkologiem. Chciałabym wspierać kobiety w walce z rakiem szyjki macicy oraz rakiem piersi.

Od zawsze uwielbiałam tańczyć. Przeszłam przez różne style taneczne takie jak balet, dancehall, taniec współczesny, taniec towarzyski, jazz, salsę. Byłam tez wielokrotną mistrzynią Polski w tańcu towarzyskim oraz współczesnym W międzyczasie trenowałam także gimnastykę sportową, akrobatykę a także łyżwiarstwo synchroniczne figurowe. Grałam również na gitarze. Bardzo lubię podróże i odkrywanie nowych kultur. Moim mottem życiowym jest to, aby pomimo przeciwności losu nigdy się nie poddawać i zawsze dążyć do celu.” 23. Oliwia Masłowska z Chorzowa, woj. śląskie

Mam 18 lat. Uczę się w technikum hotelarskim w Katowicach.

Od najmłodszych lat moją pasją był i dalej jest taniec. Tańczyłam przeróżne style tańca, zaczynając od hip-hopu, kończąc na tańcu towarzyskim i współczesnym. Zdobywałam podium wraz z moją grupą na międzyklubowych Grand Prix. Potrafię świetnie gotować, kocham wymyślać własne przepisy i częstować nimi bliskich. Moimi mocnymi stronami jest zdecydowanie punktualność, kreatywność oraz dobra organizacja czasu. Bardzo cenie sobie czas, który poświęcam na swój rozwój. Są różne wartości, które ludzie uważają za ważne, ale dla mnie jedną z najważniejszych jest szacunek dla innych ludzi.

Swój wolny czas uwielbiam spędzać na podróżowaniu i poznawaniu kultury, obyczajów i smaków odwiedzanych przeze mnie państw.

24. Sylwia Mrochem z Bytomia, woj. śląskie

Mam 22 lata. Studiuję psychodietetykę na Wydziale Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Moją życiową pasją jest taniec. Tańczę od zawsze! Przez kilka lat tańczyłam w Teatrze Tańca The Hoofers. Wtedy życie nauczyło mnie dyscypliny i zorganizowania. Wymagało to ode mnie wielu wyrzeczeń, ale było warto, ponieważ występy na deskach największych teatrów i na największych scenach w Polsce wszystko zrekompensowały. Jestem niepoprawną optymistką.

Marzą mi się wakacje w Tajlandii! Kolejną destynacją będzie na pewno Japonia, a potem w planach mam zobaczenie Grenlandii i Islandii, w której się zakochałam. W przyszłości chciałabym mieć domu w górach, z psem na podwórku i ciszy. Tam mogłabym pracować jako pani dietetyk, która pomaga osobom z zaburzeniami odżywiania poprawić relację z jedzeniem. 25. Wiktoria Kurek z Niekłania Wielkiego, woj. świętokrzyskie

Mam 19 lat. Uczę się w technikum na profilu technik fotografii i multimediów. Wybrałam tę szkołę, ponieważ uwielbiam fotografię. W przyszłości chciałabym mieć własne studio połączone z agencją reklamową. Być może zajmę się również prowadzeniem szkoleń z pewności siebie i asertywności, bo wiem jak brakuje tego młodym dziewczynom i kobietom Od najmłodszych lat lubię rysować. W domu jest mnóstwo moich prac plastycznych. Najpierw rysowałam kredkami, później farbami i pastelami aż w końcu znalazłam swój styl i rysuję tylko markerami i ołówkiem. Uwielbiam fotografię. Bardzo cenię sobie kontakt z naturą. Mieszkam w miejscowości, gdzie dookoła są lasy - po prostu kocham przyrodę.

26. Kamila Wzorek z Bodzentyna, woj. świętokrzyskie

Mam 20 lat. Studiuję w Wyższej Szkole Bankowej, na kierunku: Psychologia biznesu. Pracuję w szkole językowej. Swoją przyszłość wiążę ze sprzedażą oraz planuje być nauczycielką. Moją największa pasją jest sport oraz podróże. Sport towarzyszy mi od najmłodszych lat. Grałam w II lidze kobiet w piłkę nożną, a w wieku 16 lat reprezentowałam województwo w kadrze.

W ciągu niecałego roku udało mi się zwiedzić 6 krajów w Europie. Moim najbliższym podróżniczym celem jest Egipt, ponieważ historia tego miejsca jest dla mnie niesamowita i fascynuje mnie od najmłodszych lat. Kiedy znajdę chwilę dla siebie – czytam książki.

27. Agata Filipowicz z Elbląga, woj. warmińsko - mazurskie

Mam 22 lata. Studiuję kosmetologię w Wyższej Szkole Zdrowia w Gdańsku i w tym roku będę zdawać egzaminy dyplomowe. Swoją przyszłość wiążę z obecnym kierunkiem studiów, dlatego chciałabym otworzyć własny gabinet kosmetologiczny. Lubię sport! Chodzę na zajęcia pole dance, na siłownię, jeżdżę na rolkach, lubię długie spacery i do tego uwielbiam jeszcze ćwiczyć w domu. Potrafię zrobić szpagat i hamować na rolkach bez hamulców sposobem T-stop! Kocham góry - zimą jeżdżę na nartach, a wiosną wchodzę na szczyty. Lubię też pomagać innym, dlatego między innymi regularnie oddaję krew. Poza tym jestem zarejestrowana w bazie DKMS, jako potencjalny dawca szpiku. W tym roku planuję skok ze spadochronem oraz skok na boungee.

Moje motto życiowe to: „Pomagając innym pomagasz i sobie”.

28. Paulina Grabowska z Grunwaldu, woj. warmińsko – mazurskie

Mam 24 lata i mam czworo rodzeństwa. Pracuję w firmie logistycznej. W przyszłości zamierzam otworzyć własną hodowlę Owczarków Niemieckich. Jestem honorowym dawcą krwi. Wolny czas spędzam głównie z moim psem, biegając albo spacerując. Jest również moim towarzyszem podczas jazdy na rowerze. Mam dar do rozśmieszania ludzi i zarażania ich pozytywną energią. Lubię nadawać ubraniom drugie życie, dlatego kupuje ubrania w lumpeksach, a otem je samodzielnie przerabiam, dając im nowe życie. Potrafię świetnie gotować!

Moje życiowe moto: "Życie zaczyna się tam gdzie kończy się lęk.” 29. Agnieszka Brewka ze Złotowa, woj. wielkopolskie

Mam 25 lat. Zawodowo zajmuję się pozyskiwaniem gruntów pod farmy fotowoltaiczne.

Świetnie gotuję – potrafię z niczego wyczarować pyszne smakołyki. Uwielbiam aktywnie spędzać wolny czas, zazwyczaj wybieram treningi fitness, rower, rolki lub spacer z psem.

Moje największe osiągnięcia to ósme miejsce na Mistrzostwach Polski w piłce siatkowej juniorek, występy na parkietach drugiej ligi siatkówki kobiet, brązowy medal Akademickich Mistrzostw Polski w

piłkę siatkową, TLOTY PUBLIC 2019. Chciałabym rozpocząć karierę w telewizji jako prezenterka prognozy pogody. Natomiast w dalszej przyszłości na pewno chciałabym założyć rodzinę, wybudować dom oraz posadzić z ukochaną osobą to "przysłowiowe" drzewo. Do tego czasu mam zamiar jak najwięcej chłonąc świata, uczyć się i zbierać doświadczenia, by móc kiedyś wieczorami przy kominku opowiadać dzieciom historie z czasów młodości.

30. Julia Marcinkowska ze Ślesina, woj. wielkopolskie

Mam 22 lata. Studiuję na 3 roku specjalności śpiew musicalowy na Akademii Muzycznej w Poznaniu. Śpiewam nieustannie od 4 roku życia i wystąpiłam już w kilku programach telewizyjnych: „Od przedszkola do Opola”, „Przebojowe dzieci”, „Voice of Poland”. Jestem laureatką kilkudziesięciu festiwali wokalnych, muzycznych i teatralnych. Gram na fortepianie i piszę własne utwory. Ukończyłam I stopień szkoły muzycznej. Niedawno rozpoczęłam pracę jako lektor głosowy w spotach reklamowych. Fascynuje mnie każde żywe stworzenie - od małej gąsienicy po największą istniejącą na ziemi istotę. Kocham podróże i górskie spacery.

Moje życiowe motto to: „Każde marzenie dane jest nam wraz z mocą potrzebną do jego spełnienia”. 31. Roksana Brodalka z Czaplinka, woj. zachodniopomorskie

Mam 26 lat. Studiuję kosmetologię na Warszawskiej Uczelni Medycznej im. Tadeusza Koźluka W przyszłości chcę być kosmetologiem i specjalizować się w kosmetologii estetycznej.

Już od najmłodszych lat miałam w sobie dryg do mody i szycia ubrań dla lalek, co pozwalało mi na rozwijanie kreatywności. Bardzo lubię gotować i jestem mistrzynią kuchni włoskiej. Cechuje mnie odwaga i brak strachu przed ryzykiem. Jestem szczęśliwą kobietą,optymistką, której pasją jest praca i życie pełnią życia. Jestem przekonana, że nie ma w życiu rzeczy niemożliwych!

32. Kaja Tomaszewska z Polic, woj. zachodniopomorskie

Mam 24 lata. Ukończyłam studia inżynierskie z wyróżnieniem oraz pierwszym miejscem w rankingu najlepszych absolwentów Politechniki Poznańskiej na kierunku Inżynierii Zarządzania. Posiadam czarny pas Jiu-Jitsu 1 dan i tytuł „Sensei". Trenuję strzelectwo sportowe i bojowe oraz izraelski system walki Krav-Maga. Jestem Instruktorem Samoobrony i tworzę autorski program "Silna Kobieta". Moim najważniejszym sukcesem sportowym było zdobycie tytułu Mistrzyni Świata Krav-Maga w konkurencji Technicznej Mix Senior w Rzymie w 2022r podczas World Krav-Maga Championship. Jestem także Mistrzynią Polski w tym systemie walki w kategorii Technicznej kobiet.

Ogromną rolę w moim życiu odgrywa muzyka. Piszę i tworzę swoje utwory oraz pracuję nad teledyskami. Gram na instrumentach m.in. gitarze i ukulele. Ukończyłam szkołę muzyczną i wystąpiłam w kilku programach - między innymi w "Szansie na Sukces”.

Chciałabym motywować innych ludzi, nakręcać pozytywną energią, dawać im radość jako artystka i trenerka.

